Listă miniștri Guvern Luca Niculescu. Linia roșie care poate lăsa Executivul fără voturile PNL

PNL a anunțat că votează Guvernul Luca Niculescu, dar acest lucru nu se va întâmpla dacă va fi încălcată o ”linie roșie” a partidului.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a anunțat că partidul nu va vota un Guvern din care să facă parte liberali fără acordul partidului.

Ionel Bogdan a fost întrebat, după ședința Grupurilor parlamentare liberale, de ce PNL susţine acum un Guvern din care ar face parte PSD şi nu a susţinut Guvernul Veştea, în care erau şi miniştri liberali.

”Situaţia pe care am avut-o în situaţia propunerii de Guvern Veştea a fost una inedită pentru toată lumea, o situaţie în care Partidul Naţional Liberal a luat decizia că nu va mai participa la guvernare cu Partidul Social Democrat, dar câţiva colegi din interiorul PNL au negociat instalarea unui Guvern din care făceau parte câţiva colegi. Sigur, a fost o decizie a lor, personală, nu a Partidului Naţional Liberal. PNL nu avea cum, în condiţiile date la vremea respectivă, să dea un vot pentru susţinerea acelui Guvern”, a spus Ionel Bogdan.

Totodată, el a spus că votul pentru Guvernul Luca Niculescu va fi dat, dacă Biroul Permanent Național va lua această decizie, ca pe un vot al responsabilității PNL față de România.

"Nu vom trata lucrurile populist, nu vom trata lucrurile doar la modul ”ce le place unora să audă”, ci vom trata lucrurile cum considerăm că este mai bine pentru România, iar în acest moment, România are nevoie de o rectificare de buget, România are nevoie de pregătirea bugetului pe 2027 cu respectarea angajamentelor pe care România şi le-a asumat", a adăugat Ionel Bogdan.

Cine face parte din Guvernul Luca Niculescu. ”Nici nu mă interesează” spune Ionel Bogdan

El a mai spus că ”nu ştiu câţi miniştri vor face parte din partea Partidului Social Democrat în acest Guvern, nici nu mă interesează”, adăugând că ”este mai puţin important cine face parte, cine ia un portofoliu sau altul în această fază”.

PNL intră în Opoziție

”Pentru Partidul Naţional Liberal, nu este vorba despre o funcţie sau alta. Noi nu am negociat în această perioadă niciun fel de funcţie, niciun fel de portofoliu, niciun fel de poziţie pe care ne-am dori-o sau nu. Partidul Naţional Liberal a explicat foarte clar că dacă PSD face parte din Guvern, PNL va fi în opoziţie cu acel Guvern”, a subliniat acesta.

El punctat că ”dacă sunt colegi care fac parte dintr-un Guvern, indiferent cum se numeşte acel Guvern, fără acordul PNL, fără un vot al PNL, atunci, cu siguranţă, PNL nu va putea vota un astfel de Guvern”.

"Dar ce trebuie să scoatem în evidenţă este că dacă PNL ar fi hotărât să meargă la guvernare, atunci ar fi mers la guvernare cu arme şi bagaje, nu cu un interpus într-o parte sau alta şi, drept urmare, decizia este de a merge în Opoziţie. (...) Dacă PNL ar fi hotărât să intre la guvernare cu PSD, ceea ce nu poate intra în discuţie, având în vedere deciziile anterioare pe care PNL le-a luat de-a lungul timpului, atunci ar fi făcut-o asumat, cu desemnări de nume şi prenume pentru portofolii, aşa cum a făcut-o şi în cazul Guvernului Mureşan” mai arată purtătorul de cuvânt al partidului.