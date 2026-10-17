Virgil Guran a prefaţat şedinţa BPN a PNL. Decizia cea mai probabilă despre votul pentru Guvernul Niculescu

Sursa Foto: Virgil Guran (PNL), Agerpres

Partidul Naţional Liberal se întruneşte într-o şedinţă a Biroului Politic Naţional sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 13:00, pentru a lua decizia finală cu privire la Guvernul Niculescu.

În ciuda faptului că în urmă cu doar câteva zile Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a anunţat că liberalii vor susţine învestirea Guvernului iar apoi vor trece în opoziţie, partidul se întruneşte în şedinţă a BPN pentru a avea o decizie finală în ceea ce priveşte votul din Parlament.

Asta pentru că mai mulţi lideri din ţară au cerut ca partidul să nu susţină învestirea Guvernului Luca Niculescu. Ilie Bolojan a anunţat inclusiv vineri seară că va merge în faţa BPN cu propunerea ca PNL să voteze învestirea Guvernului.

Senatorul Virgil Guran a prefaţat, în exclusivitate pentru DC News, şedinţa BPN, şi a spus care va fi, în opinia sa, rezultatul acesteia.

"Cred că vor fi discuții ample, și pro și contra. Probabil vor fi nemulțumiri referitoare la componența Guvernului, la miniștri. Este posibil ca la un moment dat să fie și propuneri din partea unor colegi să se ceară schimbarea unor miniștri, dar părerea mea este că până la urmă o să se voteze învestirea Guvernului", a declarat Virgil Guran.

PNL Dâmboviţa a decis votarea Guvernului

Virgil Guran a dezvăluit că în şedinţa PNL Dâmboviţa de vineri seară s-a pus în discuţie refuzul votului pentru Guvernul Luca Niculescu, dar în cele din urmă s-a ajuns la concluzia că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline.

"Vă spun că am avut și eu aseară ședință la mine în filială și au fost discuții foarte, poate chiar controversate, pot să spun. S-a pus în balanță relația și modul în care s-a comportat PSD cu noi de-a lungul timpului: faptul că au trădat, faptul că, după ce am luat niște hotărâri împreună, după ce s-a făcut un program împreună pe care efectiv l-au semnat și l-au votat în Parlament, s-au dezis și au pus vina pe noi, că tot ce se întâmplă în România este din cauza noastră.

Oamenii sunt foarte nemulțumiți de modul în care s-a comportat PSD și este clar că noi avem această decizie de a nu mai lucra niciodată cu PSD-ul.

Dar s-a pus în balanță și cealaltă problemă foarte, foarte importantă: faptul că în România avem nevoie neapărat de un guvern pentru a se putea lua acele măsuri, inclusiv rectificarea bugetară și orice măsură absolut necesară în perioada aceasta.

De exemplu, la mine în filială a fost un vot. Este adevărat că n-a trecut cu o majoritate largă, dar a trecut votul pentru a învesti Guvernul. Mai exact a vota Guvernul, nu a-l susține. Deci cred că până la urmă această opțiune va învinge", a mai declarat Virgil Guran.

Vor fi liberali care vor vota împotriva Guvernului Niculescu?

Am vrut să aflăm dacă decizia din Biroul Politic Naţional, oricare va fi ea, va fi unanimă sau dacă, din contră, la vot unii liberali ar putea opta pentru învestirea Guvernului Niculescu, în timp ce alţii vor fi contra.

"Am observat de-a lungul timpului că noi suntem un partid liber în gândire, avem și libertatea de opinie. Este posibil să existe câțiva colegi care să continue cu această idee (n.r. de a nu vota Guvernul), dar nu o să fie atât de mulți încât să nu treacă Guvernul", a completat Virgil Guran.

Miniştrii propuşi în Guvernul Luca Niculescu vor intra în audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului luni. Audierile vor continua şi marţi dimineaţă, iar marţi, după ora 14:00, este programată dezbaterea şi votul în Parlament.

USR a decis deja că nu va vota Guvernul Luca Niculescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că acest Guvern are şanse mari să fie învestit, iar România să aibă un Guvern cu puteri depline după mai bine de 5 luni.