Virgil Guran, negocieri pentru noul Guvern: Lucrurile sunt în mâna președintelui acum. Să iasă să spună

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Liberalul Virgil Guran critică lipsa unei direcții clare pentru formarea viitorului Guvern și spune că partidul nu se poate reuni de fiecare dată pe baza informațiilor ”pe surse”. El subliniază că decizia este acum în mâinile președintelui Nicușor Dan.

Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, dă cărțile pe față, în direct, despre agitația din partid, în contextul în care președintele Nicușor Dan nu alege nicio direcție clară cu privire la viitorul Guvern. Acesta subliniază că partidul nu se poate organiza zilnic în ședințe, în funcție de informațiile pe surse din presă sau din politică.

”Părerea mea v-o pot spune, dar, deocamdată, nu am avut o ședință oficială. Eu consider că un independent ( în aceste zile se vehiculează numele lui Luca Niculescu n.r.) nu are cum să liniștească lucrurile în România. Este părerea mea, nu a partidului” a spus Virgil Guran, la B1TV, în emisiunea ”News Pass”.

După ce liberalul a reclamat că ”toată lumea-și dă cu părerea”, jurnalista Laura Chiriac, realizatoarea emisiunii, a precizat: ”Fiecare-și dă cu părerea pentru că este un mare dispreț din partea Administrației Prezidențiale să nu comunice nimic asumat, bărbătește, transparent, decent. De aia își dă lumea cu părerea, ne întrebăm și noi ce se întâmplă, ce e cu oamenii ăștia”.

”Președintele are un stil care nu este adecvat situației, sincer!”

”Aici sunt perfect de acord cu dvs., președintele are un stil care nu este adecvat situației, sincer! Ar trebui să iasă foarte clar, să spună foarte clar ”am o propunere oficială”, să se discute oficial în partide, să vadă la ce concluzie se va ajunge, să spună dacă-și va îndeplini prerogativele referitor la eventuale alegeri anticipate, dacă nu va fi votată nici a doua variantă și atunci ar putea lucrurile să se schimbe.

Nu prea văd parlamentari care să aibă dorința de a fi alegeri anticipate.

Sincer, lucrurile sunt în mâna președintelui în momentul de față. Președintele trebuie să iasă să spună foarte clar ce vrea, cum vrea. Atunci, avem un subiect de discuție. Pe surse, nu se ia nicio hotărâre. Acum, pe bune, să ne întâlnim în partid că auzim că Nicușor Dan se gândește la cineva, apoi mâine se gândește la altcineva, iar ne întâlnim repede... Așteptăm - nu știu- astă seară, mâine, să iasă președintele și să spună: ”Am această propunere” - și atunci o discutăm foarte clar. A doua, ce dorește premierul desemnat. Dacă vine premierul desemnat și spune că de mâine vrea să ne împrumutăm întruna?!” a ridicat problema liderul liberal Virgil Guran.

Astăzi, 7 septembrie, președintele Nicușor Dan a făcut mai multe declarații, dar a refuzat să răspundă cu privire la viitorul Guvern. ”Asta e o întrebare politică” a afirmat el, făcând apel să se discute strict despre educație.

În același timp, premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit despre necesitatea de a avea rapid un Guvern, dar vine și cu o serie de condiții.