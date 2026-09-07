ARC 2026: 8.430 de copii și tineri din 21 de țări au redescoperit România

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță încheierea cu succes a celei de-a XVII-a ediții a Programului de Tabere ARC, cel mai amplu proiect dedicat copiilor, elevilor și tinerilor români din afara granițelor țării.

Desfășurată în perioada 30 iunie – 1 septembrie 2026, pe parcursul a nouă serii consecutive, ediția din acest an a reunit 8.430 de participanți din 21 de țări, care au avut ocazia să descopere România, să se apropie de valorile și tradițiile românești și să creeze legături cu alți tineri care împărtășesc aceeași identitate.

„Programul ARC este o ancoră identitară. Zilele petrecute de acești copii în România sunt mai mult decât zile de vacanță, sunt experiențe care îi apropie de țară, de rădăcinile lor și de valorile românești. Prin tot ceea ce trăiesc aici, prin oamenii pe care îi întâlnesc și prin legăturile pe care le creează, contribuim la formarea unor noi generații conectate la România, care își cunosc rădăcinile și sunt pregătite să ducă mai departe spiritul românesc, cu mândrie și responsabilitate. Ne bucurăm că putem să le oferim nu doar experiențe frumoase, ci și sentimentul că România este și rămâne acasă”, a declarat Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al DRP.

Peste 400.000 de kilometri pentru ca România să ajungă mai aproape de copiii din diaspora

Amploarea Programului ARC se reflectă și în efortul logistic din spatele celor nouă serii: peste 400.000 de kilometri au fost parcurși pentru transportul și deplasarea participanților și pentru desfășurarea activităților în cele opt centre de agrement și locații partenere din țară.

Ediția din acest an a mobilizat, alături de echipa DRP, peste 200 de voluntari, profesori și însoțitori, care au contribuit la buna desfășurare a programului și la experiența celor 8.430 de participanți.

Activitățile s-au desfășurat în:

Centrul Sportiv Național „Arcul de Triumf”, București;

Centrul de Agrement Gălăciuc, județul Vrancea;

Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț;

Centrul de Agrement Codrii de Aramă, județul Botoșani;

Mănăstirea Caraiman, Bușteni, județul Prahova;

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”, Bălan, județul Harghita;

Tabăra Straja, județul Hunedoara;

Satul de vacanță IC Ponor Padiș, județul Cluj.

Pe parcursul fiecărei serii, participanții au luat parte la ateliere interactive de limba română, istorie și geografie, activități dedicate meșteșugurilor și muzicii tradiționale, competiții și activități sportive, excursii ghidate la obiective culturale și sesiuni de educație preventivă.

O ultimă serie dedicată incluziunii și bucuriei de a fi împreună

Un moment aparte al ediției din acest an l-a reprezentat ultima serie a Programului ARC, care a inclus și copii cu sindrom Down, într-un demers care a pus în prim-plan incluziunea, prietenia și șansa fiecărui copil de a se bucura de aceleași experiențe.

Pentru acești copii, dar și pentru ceilalți participanți, tabăra a însemnat mai mult decât activități și excursii: a fost un spațiu în care diferențele au devenit mai puțin importante decât bucuria de a fi împreună, de a lega prietenii și de a descoperi România.

Ediția 2026 s-a desfășurat cu sprijinul instituțional al Agenției Naționale pentru Sport, Patriarhiei Române și Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni mulțumește tuturor profesorilor, însoțitorilor, voluntarilor, partenerilor instituționali și tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea programului.

Pentru cei 8.430 de copii și tineri, ARC 2026 se încheie, dar legătura creată cu România merge mai departe. Prin astfel de programe, DRP își propune să transforme apropierea de țară într-o legătură firească și durabilă și să contribuie la formarea unor noi generații care își cunosc rădăcinile, le poartă cu mândrie și duc România mai departe.