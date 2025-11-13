€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri O româncă a murit după ce mașina i-a luat foc într-un accident în Italia. Un tânăr a încercat să o salveze
Data actualizării: 13:06 13 Noi 2025 | Data publicării: 13:01 13 Noi 2025

O româncă a murit după ce mașina i-a luat foc într-un accident în Italia. Un tânăr a încercat să o salveze
Autor: Alexandra Curtache

tineri-foc-masina_34156800 Foto: Unsplash
 

Un tânăr a încercat să salveze o româncă după ce mașina acesteia a luat foc într-un accident tragic în Castelfidardo, Italia.

Un accident tragic s-a produs ieri după-amiază pe șoseaua statală 16, în apropiere de Castelfidardo, Italia, când o mașină Fiat Punto alimentată cu metan a luat foc imediat după o coliziune frontală.

În interiorul autoturismului se afla Nicoleta Enache, o româncă în vârstă de 56 de ani, rezidentă de lungă durată în Macerata, care și-a pierdut viața, conform presei locale.

Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul celuilalt vehicul implicat, a încercat să intervină pentru a o salva, dar focul i-a împiedicat eforturile.

Victima identificată: Nicoleta Enache, 56 de ani

Autoritățile au confirmat identitatea victimei după ce au constatat că mașina era înregistrată pe numele unui bărbat din Macerata. Nicoleta Enache era căsătorită cu un mecanic din Villa Potenza și locuia de mulți ani în Italia. Femeia a murit carbonizată în interiorul Fiat-ului său, după ce vehiculul a fost cuprins de flăcări la câteva momente după impact.

Accidentul a avut loc în jurul orei 15:00, în apropierea intersecției cu Villa Musone. Potrivit primelor relatări, mașina condusă de româncă a intrat în coliziune frontală cu un Volkswagen Polo, condus de tânărul de 19 ani. Impactul violent a făcut ca Fiat-ul să se izbească de parapet și să se aprindă instantaneu.

Eforturi de salvare și intervenția pompierilor

Imediat după accident, trecătorii și șoferul tânărului Volkswagen au încercat să ajute victima, însă flăcările violente au împiedicat orice intervenție directă.

La fața locului au sosit pompierii din Ancona și Osimo, care au reușit să stingă incendiul, însă pentru Nicoleta Enache nu s-a mai putut face nimic.

Băiatul de 19 ani a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale la spital.

Reacții și investigații

Poliția italiană continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale coliziunii.

Mașina victimei, alimentată cu metan, a fost complet distrusă, iar autoritățile cercetează dacă starea tehnică a vehiculului sau eventuale erori de circulație au contribuit la tragedie. 

Familia Nicoletei Enache, profund îndurerată, va organiza înmormântarea în Macerata. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Aeroporturile din România domină topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian
Publicat acum 31 minute
Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Publicat acum 32 minute
Avioanele Blue Air s-au adjudecat cu 45.000 de euro bucata
Publicat acum 32 minute
Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente
Publicat acum 47 minute
AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close