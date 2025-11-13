O româncă a murit după ce mașina i-a luat foc într-un accident în Italia. Un tânăr a încercat să o salveze

Un accident tragic s-a produs ieri după-amiază pe șoseaua statală 16, în apropiere de Castelfidardo, Italia, când o mașină Fiat Punto alimentată cu metan a luat foc imediat după o coliziune frontală.

În interiorul autoturismului se afla Nicoleta Enache, o româncă în vârstă de 56 de ani, rezidentă de lungă durată în Macerata, care și-a pierdut viața, conform presei locale.

Un tânăr de 19 ani, aflat la volanul celuilalt vehicul implicat, a încercat să intervină pentru a o salva, dar focul i-a împiedicat eforturile.

Victima identificată: Nicoleta Enache, 56 de ani

Autoritățile au confirmat identitatea victimei după ce au constatat că mașina era înregistrată pe numele unui bărbat din Macerata. Nicoleta Enache era căsătorită cu un mecanic din Villa Potenza și locuia de mulți ani în Italia. Femeia a murit carbonizată în interiorul Fiat-ului său, după ce vehiculul a fost cuprins de flăcări la câteva momente după impact.

Accidentul a avut loc în jurul orei 15:00, în apropierea intersecției cu Villa Musone. Potrivit primelor relatări, mașina condusă de româncă a intrat în coliziune frontală cu un Volkswagen Polo, condus de tânărul de 19 ani. Impactul violent a făcut ca Fiat-ul să se izbească de parapet și să se aprindă instantaneu.

Eforturi de salvare și intervenția pompierilor

Imediat după accident, trecătorii și șoferul tânărului Volkswagen au încercat să ajute victima, însă flăcările violente au împiedicat orice intervenție directă.

La fața locului au sosit pompierii din Ancona și Osimo, care au reușit să stingă incendiul, însă pentru Nicoleta Enache nu s-a mai putut face nimic.

Băiatul de 19 ani a suferit răni ușoare și a primit îngrijiri medicale la spital.

Reacții și investigații

Poliția italiană continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale coliziunii.

Mașina victimei, alimentată cu metan, a fost complet distrusă, iar autoritățile cercetează dacă starea tehnică a vehiculului sau eventuale erori de circulație au contribuit la tragedie.

Familia Nicoletei Enache, profund îndurerată, va organiza înmormântarea în Macerata.