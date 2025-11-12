Un român din Italia a încercat să-şi incendieze soţia, apoi a reclamat-o la poliţie pentru că nu ar contribui la cheltuielile casei

Un român în vârstă de 46 de ani a fost arestat miercuri lângă Milano, după ce ar fi încercat să-i dea foc soţiei sale, potrivit poliţiei italiene, citate de agenţia ANSA. Incidentul ar fi avut loc săptămâna trecută, precizează Agerpres.

VEZI ȘI: Închisoare pe viață pentru femicid? Propunerea ministrului Justiției

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este acuzat de abuz agravat şi agresiune, după ce femeia decisese să se despartă de el. Aceasta îl denunţase încă din iunie anul trecut, acuzându-l că, „adesea sub influenţa abuzului de alcool”, o agresa „atât verbal, cât şi fizic”, inclusiv în faţa copiilor lor.

În plus, individul și-a reclamat soția la Poliție acuzând-o că nu ar contribui la cheltuielile casei şi nu s-ar ocupa de gospodărie

Pe 5 noiembrie, când femeia hotărâse să plece de acasă, bărbatul ar fi aşteptat-o la locul de muncă, ar fi ameninţat-o, apoi i-ar fi aruncat benzină în faţă. Poliţia a precizat că victima a avut prezenţa de spirit să se refugieze în maşină, în timp ce agresorul a fugit.

VEZI ȘI: Condamnările din cazul Kreiner. Bogdan Chirieac amintește de femeia ucisă cu copilul de 3 ani în brațe: "Cum să privim"?

Ulterior, el s-a prezentat singur la o secţie de carabinieri, unde a predat „o brichetă, telefonul mobil, o sticlă de 500 ml şi una de 60 ml, ambele conţinând un lichid limpede, probabil benzină”, precum şi un dispozitiv GPS despre care a spus că îl „instalase în maşina fostei soţii” pentru a o urmări.

În plus, bărbatul ar fi încercat la rândul său să o reclame pe femeie, acuzând-o că nu ar contribui la cheltuielile casei şi nu s-ar ocupa de gospodărie, mai notează ANSA.