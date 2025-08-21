Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde copiii românilor redescoperă limba și cultura părinților lor

Școala de Limba Română „Dacia” din Atena păstrează vie legătura copiilor români cu limba și tradițiile strămoșești prin cursuri, activități culturale și evenimente dedicate comunității. Profesorii, părinții și voluntarii se implică activ pentru a transmite noilor generații identitatea românească, într-un spațiu care a devenit punct de sprijin pentru diaspora din Grecia.

Atena, metropola agitată în care se împletesc istoria antică și ritmul modern al unei capitale europene, ascunde în cartierele sale o comunitate românească unită de aceeași dorință: aceea de a nu-și uita rădăcinile. În mijlocul acestei comunități, Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia” și Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație „Dacia” au devenit, din 2016, un adevărat reper pentru românii care vor să își învețe copiii limba maternă și să le transmită valorile culturale și spirituale românești.

Fondată acum nouă ani, asociația și-a propus de la început să fie mai mult decât o organizație culturală. „Dacia” este astăzi un loc unde se formează caractere, unde se cultivă identitatea și unde legătura cu România devine o punte vie între generații.

O școală născută din vis și din dor

Școala de Limba Română „Dacia” a fost înființată în același an cu asociația, în 2016, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pentru fondatori, misiunea era clară: să ofere copiilor românilor din Grecia șansa de a învăța să scrie și să citească românește, dar și de a iubi limba părinților și bunicilor lor.

„Școala noastră a pornit ca un vis frumos”, mărturisește Daniela Iuliana Popescu, președintele asociației. „De la primele grupe restrânse, am ajuns astăzi la sute de elevi care participă atât fizic, cât și online, nu doar din Atena și din Grecia, ci și din multe colțuri ale lumii. Fiecare copil care învață românește reprezintă o punte vie între România și diaspora.”

Cursurile au la bază predarea limbii române, însă paleta de activități este mult mai largă. Elevii descoperă istoria și geografia României, se familiarizează cu gramatica și literatura pentru copii, participă la ateliere de artă, meșteșuguri tradiționale, muzică și dansuri populare românești și grecești.

Școala Dacia Online – lecții fără granițe

Pandemia din 2020 a adus cu sine provocări, dar și oportunități. Atunci a fost lansat proiectul „Școala Dacia Online”, care a depășit limitele geografice și a unit copii din toată Grecia și din diaspora extinsă. Elevi din Scoția, Franța, Anglia, Qatar sau Turcia s-au conectat în același spațiu virtual pentru a învăța românește.

Succesul a fost neașteptat: doar anul trecut, peste 200 de elevi au participat la cursurile organizate fizic și online. Pentru mulți dintre acești copii, orele de la „Dacia” au fost singurul contact constant cu limba maternă, iar pentru părinți – o garanție că identitatea lor nu se va pierde.

Evenimente care dau viață comunității

Școala și asociația nu înseamnă doar ore de curs, ci și un calendar bogat de evenimente care adună comunitatea românească din Grecia:

„Fii mândru că ești român!”, spectacol ajuns la a cincea ediție, este o celebrare a identității și mândriei naționale, unde copiii urcă pe scenă cu cântece, poezii și dansuri.

Festivalul Toamnei readuce bucuria recoltelor și tradițiile populare românești în mijlocul comunității.

Șezătoare la români recreează atmosfera de altădată, când românii se adunau la povești, cântece și meșteșuguri.

Ziua Națională a României este marcată cu spectacole artistice și implicarea directă a elevilor școlii.

Ziua Mamei și Ziua Copilului sunt prilejuri de bucurie, cu programe speciale dedicate familiilor.

Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale aduc în prim-plan recitaluri, concursuri literare și activități educative.

Ziua Europeană a Limbilor este o oportunitate pentru a prezenta multiculturalitatea, România fiind reprezentată printr-un stand dedicat la evenimentul din Atena.

Aceste manifestări nu doar animă comunitatea, ci creează sentimentul apartenenței și al mândriei de a fi român.

Teatrul – punte între România și diaspora

Un moment special a fost colaborarea cu Teatrul Național din Turda, care a adus la Atena spectacole de înaltă ținută artistică. Reprezentațiile au fost întâmpinate cu emoție și aplauze, consolidând legătura dintre artiștii din țară și românii din Grecia.

Iar povestea continuă. Pe 21 septembrie, tot la Atena, va avea loc o nouă premieră de teatru, organizată de Teatrul Național din Turda împreună cu Asociația „Dacia”, cu sprijinul DRP. Evenimentul se anunță a fi o nouă punte culturală între România și diaspora.

Ateliere și colaborări internaționale

În afara cursurilor și a spectacolelor, Asociația „Dacia” organizează ateliere educative și culturale – de la pictură pe ceramică la meșteșuguri populare. Participarea la festivaluri internaționale, precum „Colors of Pysanka” sau la evenimente dedicate voluntariatului, întărește vizibilitatea și deschiderea asociației. Colaborările cu instituții culturale din România și Grecia sporesc impactul și fac ca „Dacia” să fie o adevărată ambasadă culturală.

Părinții – sprijinul de nădejde

Dacă succesul școlii se măsoară în numărul elevilor și în proiectele reușite, meritul aparține și părinților. Ei sunt cei care își aduc copiii la cursuri, care îi încurajează și care mențin vie legătura cu rădăcinile românești.

„Mulți părinți ne spun că, prin școală și prin evenimente, copiii lor se simt mai aproape de România și de familie”, explică Daniela Popescu. „Colaborarea cu părinții este esențială, pentru că dorința lor de a păstra vie identitatea românească îi motivează pe copii. În plus, experiența taberelor organizate de DRP este neprețuită: îi conectează direct la România și le dă sentimentul că fac parte dintr-o mare familie.”

Taberele – România descoperită altfel

Un capitol aparte îl reprezintă participarea elevilor la taberele organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Aici, copiii au ocazia să viziteze România, să lege prietenii cu alți copii din diaspora și să descopere tradițiile și istoria țării. Pentru mulți dintre ei, este prima experiență directă cu România – una care le întărește sentimentul de apartenență și le confirmă identitatea.

Impactul asupra identității

Existența școlii românești din Atena a schimbat modul în care copiii și familiile privesc relația cu limba și cultura română. „Impactul este uriaș”, spune Daniela Popescu. „Copiii care învață românește își cunosc rădăcinile, cresc cu respect pentru cultura și istoria națională și își definesc identitatea. Într-o lume globalizată, limba maternă rămâne o ancoră a sufletului.”

Astăzi, după aproape un deceniu de activitate, Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia” nu mai este doar o organizație. Este o familie extinsă care adună laolaltă părinți, copii, profesori, voluntari și prieteni ai României. „Suntem mai mult decât o organizație – suntem o familie unită prin limbă, tradiție și iubire de neam, care duce România mai aproape de inimile românilor din Grecia și din întreaga lume”, mărturisesc reprezentanții asociației.

Povestea Școlii de Limba Română „Dacia” din Atena este povestea unei comunități care refuză să-și piardă identitatea. Prin lecții, evenimente, spectacole și tabere, copiii românilor din Grecia învață nu doar să vorbească limba română, ci și să trăiască România în fiecare zi. Este un exemplu viu că, atunci când există voință, pasiune și sprijin instituțional, limba și cultura română pot dăinui oriunde în lume.

--

Acest material a fost realizat pe baza informațiilor oferite de reprezentanții Asociației Interculturale Româno-Elenă „Dacia”.

Foto: Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia”

