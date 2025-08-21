Data publicării:

EXCLUSIV  Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde copiii românilor redescoperă limba și cultura părinților lor

Autor: Elena Cristian | Categorie: Stiri

Școala de Limba Română „Dacia” din Atena păstrează vie legătura copiilor români cu limba și tradițiile strămoșești prin cursuri, activități culturale și evenimente dedicate comunității. Profesorii, părinții și voluntarii se implică activ pentru a transmite noilor generații identitatea românească, într-un spațiu care a devenit punct de sprijin pentru diaspora din Grecia.

Atena, metropola agitată în care se împletesc istoria antică și ritmul modern al unei capitale europene, ascunde în cartierele sale o comunitate românească unită de aceeași dorință: aceea de a nu-și uita rădăcinile. În mijlocul acestei comunități, Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia” și Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație „Dacia” au devenit, din 2016, un adevărat reper pentru românii care vor să își învețe copiii limba maternă și să le transmită valorile culturale și spirituale românești.

Fondată acum nouă ani, asociația și-a propus de la început să fie mai mult decât o organizație culturală. „Dacia” este astăzi un loc unde se formează caractere, unde se cultivă identitatea și unde legătura cu România devine o punte vie între generații.

2. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-1_17800500.jpg)

3. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-2_06410500.jpg)

O școală născută din vis și din dor

Școala de Limba Română „Dacia” a fost înființată în același an cu asociația, în 2016, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pentru fondatori, misiunea era clară: să ofere copiilor românilor din Grecia șansa de a învăța să scrie și să citească românește, dar și de a iubi limba părinților și bunicilor lor.

„Școala noastră a pornit ca un vis frumos”, mărturisește Daniela Iuliana Popescu, președintele asociației. „De la primele grupe restrânse, am ajuns astăzi la sute de elevi care participă atât fizic, cât și online, nu doar din Atena și din Grecia, ci și din multe colțuri ale lumii. Fiecare copil care învață românește reprezintă o punte vie între România și diaspora.”

Cursurile au la bază predarea limbii române, însă paleta de activități este mult mai largă. Elevii descoperă istoria și geografia României, se familiarizează cu gramatica și literatura pentru copii, participă la ateliere de artă, meșteșuguri tradiționale, muzică și dansuri populare românești și grecești.

4. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-3_53255000.jpg)

5. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-4_51975400.jpg)

Școala Dacia Online – lecții fără granițe

Pandemia din 2020 a adus cu sine provocări, dar și oportunități. Atunci a fost lansat proiectul „Școala Dacia Online”, care a depășit limitele geografice și a unit copii din toată Grecia și din diaspora extinsă. Elevi din Scoția, Franța, Anglia, Qatar sau Turcia s-au conectat în același spațiu virtual pentru a învăța românește.

Succesul a fost neașteptat: doar anul trecut, peste 200 de elevi au participat la cursurile organizate fizic și online. Pentru mulți dintre acești copii, orele de la „Dacia” au fost singurul contact constant cu limba maternă, iar pentru părinți – o garanție că identitatea lor nu se va pierde. 

1. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-5---main_88387400.jpg)

6. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-6_59476900.jpg)

7. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-7_11576900.jpg)

Evenimente care dau viață comunității

Școala și asociația nu înseamnă doar ore de curs, ci și un calendar bogat de evenimente care adună comunitatea românească din Grecia:

„Fii mândru că ești român!”, spectacol ajuns la a cincea ediție, este o celebrare a identității și mândriei naționale, unde copiii urcă pe scenă cu cântece, poezii și dansuri.

Festivalul Toamnei readuce bucuria recoltelor și tradițiile populare românești în mijlocul comunității.

Șezătoare la români recreează atmosfera de altădată, când românii se adunau la povești, cântece și meșteșuguri.

Ziua Națională a României este marcată cu spectacole artistice și implicarea directă a elevilor școlii.

Ziua Mamei și Ziua Copilului sunt prilejuri de bucurie, cu programe speciale dedicate familiilor.

Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale aduc în prim-plan recitaluri, concursuri literare și activități educative.

Ziua Europeană a Limbilor este o oportunitate pentru a prezenta multiculturalitatea, România fiind reprezentată printr-un stand dedicat la evenimentul din Atena.

Aceste manifestări nu doar animă comunitatea, ci creează sentimentul apartenenței și al mândriei de a fi român.

8. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-8_57085800.jpg)

9. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-9_49352600.jpg)

Teatrul – punte între România și diaspora

Un moment special a fost colaborarea cu Teatrul Național din Turda, care a adus la Atena spectacole de înaltă ținută artistică. Reprezentațiile au fost întâmpinate cu emoție și aplauze, consolidând legătura dintre artiștii din țară și românii din Grecia.

Iar povestea continuă. Pe 21 septembrie, tot la Atena, va avea loc o nouă premieră de teatru, organizată de Teatrul Național din Turda împreună cu Asociația „Dacia”, cu sprijinul DRP. Evenimentul se anunță a fi o nouă punte culturală între România și diaspora.

Ateliere și colaborări internaționale

În afara cursurilor și a spectacolelor, Asociația „Dacia” organizează ateliere educative și culturale – de la pictură pe ceramică la meșteșuguri populare. Participarea la festivaluri internaționale, precum „Colors of Pysanka” sau la evenimente dedicate voluntariatului, întărește vizibilitatea și deschiderea asociației. Colaborările cu instituții culturale din România și Grecia sporesc impactul și fac ca „Dacia” să fie o adevărată ambasadă culturală.

Părinții – sprijinul de nădejde

Dacă succesul școlii se măsoară în numărul elevilor și în proiectele reușite, meritul aparține și părinților. Ei sunt cei care își aduc copiii la cursuri, care îi încurajează și care mențin vie legătura cu rădăcinile românești.

„Mulți părinți ne spun că, prin școală și prin evenimente, copiii lor se simt mai aproape de România și de familie”, explică Daniela Popescu. „Colaborarea cu părinții este esențială, pentru că dorința lor de a păstra vie identitatea românească îi motivează pe copii. În plus, experiența taberelor organizate de DRP este neprețuită: îi conectează direct la România și le dă sentimentul că fac parte dintr-o mare familie.”

10. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-10_85309400.jpg)

Taberele – România descoperită altfel

Un capitol aparte îl reprezintă participarea elevilor la taberele organizate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Aici, copiii au ocazia să viziteze România, să lege prietenii cu alți copii din diaspora și să descopere tradițiile și istoria țării. Pentru mulți dintre ei, este prima experiență directă cu România – una care le întărește sentimentul de apartenență și le confirmă identitatea.

11. -imagine fara descriere- (scoala-de-limba-romana-dacia-din-atena-11_51305400.jpg)

Impactul asupra identității

Existența școlii românești din Atena a schimbat modul în care copiii și familiile privesc relația cu limba și cultura română. „Impactul este uriaș”, spune Daniela Popescu. „Copiii care învață românește își cunosc rădăcinile, cresc cu respect pentru cultura și istoria națională și își definesc identitatea. Într-o lume globalizată, limba maternă rămâne o ancoră a sufletului.”

Astăzi, după aproape un deceniu de activitate, Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia” nu mai este doar o organizație. Este o familie extinsă care adună laolaltă părinți, copii, profesori, voluntari și prieteni ai României. „Suntem mai mult decât o organizație – suntem o familie unită prin limbă, tradiție și iubire de neam, care duce România mai aproape de inimile românilor din Grecia și din întreaga lume”, mărturisesc reprezentanții asociației.

Povestea Școlii de Limba Română „Dacia” din Atena este povestea unei comunități care refuză să-și piardă identitatea. Prin lecții, evenimente, spectacole și tabere, copiii românilor din Grecia învață nu doar să vorbească limba română, ci și să trăiască România în fiecare zi. Este un exemplu viu că, atunci când există voință, pasiune și sprijin instituțional, limba și cultura română pot dăinui oriunde în lume.

--

Acest material a fost realizat pe baza informațiilor oferite de reprezentanții Asociației Interculturale Româno-Elenă „Dacia”.

Foto: Asociația Interculturală Româno-Elenă „Dacia”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde copiii românilor redescoperă limba și cultura părinților lor
21 aug 2025, 12:59
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
15 aug 2025, 13:16
Tragedie în Italia: Un copil român de patru ani a murit după expunerea la caniculă
12 aug 2025, 20:30
Propunerea de la vârful DRP care a ”atins” ILR-ul. Contre în direct/ VIDEO. Soluția pentru românii din zonele ”blue collar” a aprins spiritele în dezbatere
12 aug 2025, 15:43
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia pentru cetățenii săi. Avertismentul sociologului Hideg: Nici nu se vor mai gândi să se întoarcă în România
12 aug 2025, 13:50
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
ParintiSiPitici.ro
Botezurile și nunțile, sub lupa ANAF: Ce informații trebuie transmise și termenul limită
20 aug 2025, 23:49
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
08 aug 2025, 11:39
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
08 aug 2025, 10:19
Doi români au fost declarați nevinovați, după ce fătul lor născut prematur a fost găsit în congelator
31 iul 2025, 18:22
Cu geaca plină de mici, slănină și brânză, la 26 de grade! Trei români au fost prinși furând dintr-un magazin românesc din Anglia
30 iul 2025, 18:34
Accident oribil în Spania. O familie tânără, de români, și-a pierdut cei trei copii de 8 luni, 2 ani și 4 ani. Sunt trei zile de doliu în localitate
29 iul 2025, 14:36
Marea problemă a românilor din Italia: „Aici avem locuri de muncă, dar găsim foarte greu apartamente de închiriat”
28 iul 2025, 18:34
Adevărul despre întoarcerea românilor ”acasă”. Cine sunt cei care ”rămân acolo, își iau o casă, își fac un rost”. Modelul Ungariei și Poloniei
28 iul 2025, 15:41
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
S-a aflat cum a murit românca găsită fără viață într-un apartament din Sardinia
25 iul 2025, 09:20
Gabriela Ferguson și școala românească din Cardiff: De la educația copiilor, la o rețea de sprijin pentru româncele din diaspora
24 iul 2025, 08:37
Un român a cucerit Essex-ul cu pizza făcută într-o rulotă: „Parcarea unde ne-am așezat s-a transformat într-o Mică Românie”
24 iul 2025, 08:41
Ce faci dacă pensia întârzie prea mult după ani de muncă în Italia și România? Iată cum poți verifica dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile
23 iul 2025, 12:07
De la muncitor necalificat la afacere de 7 milioane de lire sterline. Povestea incredibilă a unui român din Dej
23 iul 2025, 09:57
O româncă povestește despre munca într-un country club din America: „Nu ai voie să obosești... totul trebuie să pară perfect”
22 iul 2025, 11:02
Crima din Italia. Românca Alina a murit asfixiată. Ucigașul ei riscă închisoarea pe viață
18 iul 2025, 21:28
Cum arată sistemul de sănătate din Marea Britanie. Român: Mi-au zis că mă sună ei în vreo două luni...
18 iul 2025, 14:08
”Nici nu au mai îndrăznit să spună”. Realitatea copiilor români născuți în Italia. Ce fel de cetățeni spun că sunt
17 iul 2025, 11:55
O româncă din Italia a găsit puterea să-și denunțe fostul iubit, după ani de abuzuri și imagini intime publicate pe internet
15 iul 2025, 21:52
Record la cel mai mare festival românesc din America. Câte persoane au participat - Galerie foto
15 iul 2025, 11:39
O româncă a murit strivită de un tractor. Sistemul agricol din Italia, criticat că nu oferă siguranță muncitorilor
14 iul 2025, 20:05
Tradițiile românești, sărbătorite cu suflet la Școala Românească din Cardiff: "Vrem ca tinerii să simtă că nu sunt singuri și că rădăcinile lor contează”
14 iul 2025, 16:01
Țara în care se mută românii din Marea Britanie, cu salarii aproape triple, dar chirii cam la fel. ”Salariile nu au crescut odată cu explozia de prețuri din Londra”
14 iul 2025, 15:36
Ștefan Vișinescu, povestea unei cariere construite între ADN-ul uman și spiritul comunitar
14 iul 2025, 12:32
Școala românească EuropaNova Bruxelles: Lecții de limba română, tradiție și identitate în inima Europei (reportaj)
13 iul 2025, 13:36
Educația în limba română în diaspora: Între realitate, percepție și viitor
09 iul 2025, 14:47
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 2)
09 iul 2025, 14:16
Casa unei românce a fost incendiată în timp ce era în vacanță în Italia cu iubitul ei. Un vecin a murit
08 iul 2025, 11:45
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 1)
07 iul 2025, 14:33
Român împușcat în Italia: Trupul bărbatului a fost găsit fără viață într-o fermă
07 iul 2025, 10:57
Mii de copii români din diaspora, în tabere gratuite din România. Gheorghe Cârciu: Este un proiect care ar trebui intensificat
04 iul 2025, 14:00
Căldura face ravagii: Un muncitor român a murit după o zi în condiții extreme la muncă
03 iul 2025, 22:04
Camelia Baciu, despre identitatea copiilor români din diaspora: "Este o durere pe care o port în suflet. O bătălie" - VIDEO
02 iul 2025, 22:30
Loredana Elena Chimu a fost dată dispărută împreună cu cei doi copii ai săi minori
02 iul 2025, 22:10
Strigătul scriitoarei Cameliei Baciu, româncă din diaspora: E o durere pe care o port în suflet, o bătălie pe care o duc de ani de zile
02 iul 2025, 13:33
Limba română, între identitate și uitare: Ce aleg românii din diaspora?
22 iun 2025, 19:48
Pedeapsa primită de românul din Germania care și-a zidit fosta iubită în peretele barului lor
27 iun 2025, 22:29
România care nu se vede: Mii de copii români din Spania, prinși între performanțe școlare și birocrație - VIDEO
27 iun 2025, 14:37
Drama unei românce din Italia, terorizată de fostul soț: a fost răpită dintr-un adăpost protejat
27 iun 2025, 10:49
Incident grav în Italia: O fetiță româncă de 13 ani a sărit pe fereastră după o ceartă cu părinții
25 iun 2025, 13:16
Cum arată generația de copii români crescuți în diaspora. Scriitoarea Laura Dragomir: „Comunitatea noastră arată total diferit în prezent”
24 iun 2025, 14:33
Limba română, punte între generații: La Școala Românească din Amsterdam, limba, cultura și prietenia se învață împreună (REPORTAJ)
24 iun 2025, 12:48
Atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să se deplaseze în Slovenia
23 iun 2025, 22:54
O româncă a fost mutilată pe viață de o italiancă, în timp ce se plimba prin parc
20 iun 2025, 22:26
Copiii românilor din diaspora, prinși între două lumi. Claudia Puiu-Barraud: "Nu putem pune totul pe umerii familiei"
20 iun 2025, 13:25
Trei tipuri de copii români crescuți în diaspora. Claudia Puiu-Barraud: „Categoria a treia mi se pare cea mai periculoasă. Și sunt mulți!” / VIDEO
19 iun 2025, 16:57
Cele mai noi știri
acum 10 minute
UE investește în 5G și fibră optică. Decembrie fierbinte la Bruxelles: Vine legea care poate schimba telecomul european. Andi Cristea, analiză
acum 16 minute
Istoricul F. Bichir, despre influența rusă în Republica Moldova și la alegerile din România (VIDEO)
acum 19 minute
Dublul discurs în societate: Între a fi cumpărați și a fi umiliți. Lector univ. dr. Aurelian Giugăl: Cum refuzau profesorii beneficiile pe vremea lui Dragnea / video
acum 28 de minute
Avertisment venit din Turcia condusă de Erdoğan în toiul pregătirilor negocierilor dintre Trump, Putin și Zelenski: Fără încetare a focului, nu există garanții de securitate pentru Kiev
acum 31 de minute
Declarația comună a UE și SUA privind comerţul şi investiţiile transatlantice
acum 1 ora 3 minute
Începe evaluarea rezervei operaționale în București și Ilfov. Cine va fi chemat la unitățile MApN și cât va dura pregătirea
acum 1 ora 6 minute
Aderarea la OCDE, prioritate strategică pentru România. Premierul Bolojan: Este o reală șansă pentru reforme
acum 1 ora 21 minute
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
Cele mai citite știri
pe 20 August 2025
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
pe 20 August 2025
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
pe 20 August 2025
Greșeala flagrantă de pe harta pe care Trump le-a arătat-o liderilor europeni: Un indicator al falimentului diplomației românești / foto în articol
pe 20 August 2025
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
acum 4 ore 21 minute
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel