Record la cel mai mare festival românesc din America. Câte persoane au participat - Galerie foto

Peste 12.000 de oameni au participat, pe promenada The Wharf din Washington, D.C., între 11-13 iulie, la cel mai mare festival românesc din America: "Romanian Weekend at The Wharf".

Parte a săptămânii de evenimente dedicate celebrării Parteneriatului Strategic cu SUA, festivalul - aflat la a patra ediţie - a devenit cel mai mare proiect de diplomaţie culturală al României în spaţiul nord-american, atât prin calitatea programului artistic, cât şi prin numărul mare de vizitatori, potrivit unui comunicat al Ambasadei României în SUA.



"An de an festivalul nostru a devenit mai mare şi mai atrăgător, tot mai mulţi americani şi româno-americani fiind atraşi de diversitatea spectacolelor propuse şi interacţiunea cu meşteşugarii români, având astfel parte de o experienţă pe care nu o vor uita uşor. Sărbătorim în această perioadă Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite, parteneriat lansat la 11 iulie 1997, care arată inclusiv prietenia adâncă şi de lungă durată dintre cele două ţări", a declarat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.



Organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii şi Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara, festivalul a adus în faţa publicului american tradiţii româneşti, cu accent în acest an pe Banat şi Timişoara.

Vizitatorii s-au bucurat de un program complex de muzică şi dansuri tradiţionale susţinut de Ansamblul "Timişul" din Timişoara, au interacţionat cu meşteşugari care au făcut demonstraţii de artizanat precum cusutul pe loc al opincilor, de către ultimul opincar din Banat, Ciprian Mert, sau pictura pe sticlă a meşterului iconar Alin Pater, ori activităţile de macrame ale artistei Daniela Epure. Prezentarea oraşului Timişoara a fost organizată de Visit Timişoara, care a oferit publicului american o selecţie reprezentativă din moştenirea arhitecturală, diversitatea culturală, spiritul cosmopolit şi oportunităţile creative care definesc metropola.



Programul muzical a inclus spectacolul "ROots", o creaţie semnată David Ciente, în care muzica tradiţională este regândită în cheie electronică, interpretată live de Maria Chivu şi Grupul Jianca, Grupul "Bucovina" din Atlanta, Ansamblul de dansuri populare "Carpathia" din SUA şi solista Andreea Rebăltescu.

Expoziţia "Threads of Tradition" a fost dedicată costumului popular bănăţean, în timp ce vitrinele de design contemporan reunite sub marca "Ce Fain!" au adus în faţa publicului creaţii inspirate de estetica populară reinterpretată. La festival au avut loc prezentări şi degustări de vinuri româneşti şi o ofertă largă de produse alimentare autentice.



Un moment special a fost cel dedicat Zilei Universale a Iei, realizat în colaborare cu Romanians of DC - o celebrare a portului tradiţional şi a comunităţii româno-americane în cadrul căreia a fost citită Proclamaţia emisă în 2015 de primarul oraşului Washington, Muriel Bowser, aceasta fiind prima recunoaştere a iei româneşti de către un oficial din altă ţară, scrie Agerpres.

