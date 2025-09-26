Maria Pop, directorul Institutului Cultural Român Madrid, a subliniat importanța cunoașterii limbii române în Spania, care a ajuns foarte căutată pe piața muncii spaniole. Mai mult, la ICR Madrid se organizează cursuri de limba română, pentru obținerea de certificate de competență, utile pentru admiterea la universități, concursuri publice saua obținerea unui loc de muncă, în mediul privat, în Spania.

"Propunem cursuri de limba română pentru a cultiva presitigiul limbii române. Este un exemplu concret. Cursurile se organizează de 2 ori pe an, atât cu prezență fizică, dar și online. Avem peste 100 de spanioli, care aleg să învețe limba română, alături de noi. Cursurile sunt deschise și românilor din a doua generație. Avem adulți români, care aleg să studieze limba română, în cursurile noastre, deoarece nu stăpânesc îndeajuns structura sau fluența limbii.

Româna, una dintre limbile cele mai căutate și bine plătite pe piața muncii spaniole

În plus, în ultimii ani, au apărut tot mai des articole, în presa centrală din Spania, bazate pe studii recente, care au subliniat că româna este una dintre limbile cele mai căutate și bine plătite pe piața muncii spaniole. Și am văzut că acest lucru a dus la o creștere constantă a interesului, atât din partea spaniolilor, cât și a tinerilor români din comunitate. Am putut observa acest interes, mai ales în sesiunile de examinare, de certificare a competențelor lingvistice în limba română pe care le organizăm aici, la sediul ICR Madrid, de câțiva ani, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Necesitatea certificatelor de competență în limba română

La început, solicitările erau destul de reduse. Anul acesta am ajuns să organizăm chiar 3 sesiuni de examinare pentru limba română, cu foarte mulți înscriși, tocmai pentru că aceste certificate de competență în limba română sunt necesare pentru admiterea la universități, pentru concursuri publice în orice domeniu în Spania sau pentru obținerea unui loc de muncă, în mediul privat.

Deci, această cerere tot mai mare ne arată nu doar utilitatea practică, ci și dorința tinerilor de a valida și valorifica cunoașterea limbii materne", a declarat Maria Pop, director ICR Madrid, la Macro-dezbaterea "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale", organizată de ȘtiriDiaspora.ro.

Vezi mai mult în video de mai jos: