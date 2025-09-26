€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:31 26 Sep 2025

EXCLUSIV Spaniolii ne învață limba. Maria Pop (ICR Madrid): Limba română, căutată și bine plătită în Spania
Autor: Ciprian Cotu

spania-oras_01269900 Sursa: Pexels
 

Limba română a ajuns la mare căutare pe piața muncii din Spania.

Maria Pop, directorul Institutului Cultural Român Madrid, a subliniat importanța cunoașterii limbii române în Spania, care a ajuns foarte căutată pe piața muncii spaniole. Mai mult, la ICR Madrid se organizează cursuri de limba română, pentru obținerea de certificate de competență, utile pentru admiterea la universități, concursuri publice saua obținerea unui loc de muncă, în mediul privat, în Spania.

"Propunem cursuri de limba română pentru a cultiva presitigiul limbii române. Este un exemplu concret. Cursurile se organizează de 2 ori pe an, atât cu prezență fizică, dar și online. Avem peste 100 de spanioli, care aleg să învețe limba română, alături de noi. Cursurile sunt deschise și românilor din a doua generație. Avem adulți români, care aleg să studieze limba română, în cursurile noastre, deoarece nu stăpânesc îndeajuns structura sau fluența limbii. 

Româna, una dintre limbile cele mai căutate și bine plătite pe piața muncii spaniole

În plus, în ultimii ani, au apărut tot mai des articole, în presa centrală din Spania, bazate pe studii recente, care au subliniat că româna este una dintre limbile cele mai căutate și bine plătite pe piața muncii spaniole. Și am văzut că acest lucru a dus la o creștere constantă a interesului, atât din partea spaniolilor, cât și a tinerilor români din comunitate. Am putut observa acest interes, mai ales în sesiunile de examinare, de certificare a competențelor lingvistice în limba română pe care le organizăm aici, la sediul ICR Madrid, de câțiva ani, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Necesitatea certificatelor de competență în limba română

La început, solicitările erau destul de reduse. Anul acesta am ajuns să organizăm chiar 3 sesiuni de examinare pentru limba română, cu foarte mulți înscriși, tocmai pentru că aceste certificate de competență în limba română sunt necesare pentru admiterea la universități, pentru concursuri publice în orice domeniu în Spania sau pentru obținerea unui loc de muncă, în mediul privat.

Deci, această cerere tot mai mare ne arată nu doar utilitatea practică, ci și dorința tinerilor de a valida și valorifica cunoașterea limbii materne", a declarat Maria Pop, director ICR Madrid, la Macro-dezbaterea "Născuți în diaspora - drumul spre consolidarea identității culturale", organizată de ȘtiriDiaspora.ro.

Vezi mai mult în video de mai jos:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Născuți în diaspora
maria pop
ICR Madrid
limba romana
certificate de competenta
cerere
piata muncii Spania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
România negociază cu Ucraina producția de drone prin mecanismul SAFE al UE — Reuters
Publicat acum 18 minute
Câți români au murit pe șosele în ultimii 5 ani. Titi Aur: Pentru autorități, nu contează!
Publicat acum 22 minute
Deversări controlate la Vidraru. Apele Române, informații pentru cetățenii din aval de baraj
Publicat acum 35 minute
Ce reducere vor avea studenții la tren în noul an universitar. Anunțul CFR
Publicat acum 45 minute
Danemarca nu are de gând să invoce articolul 4 al NATO, după ce incursiunea unei drone a închis aeroportul din Copenhaga
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Sep 2025
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 19 ore si 53 minute
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close