Tragedie în Italia: Un copil român de patru ani a murit după expunerea la caniculă

Un copil român de patru ani a murit la Roma, după ce a fost găsit inconștient în mașina familiei, expus ore întregi la soarele puternic în Sardinia, în timpul vacanței.

O familie de români aflată în concediu în Italia a trecut printr-o dramă cumplită. Un băiețel de doar patru ani a murit luni, la Spitalul Gemelli din Roma, după ce a suferit un șoc termic provocat de temperaturile extreme dintr-un autoturism lăsat în plin soare. Incidentul tragic s-a petrecut miercurea trecută în localitatea Olmedo, în nord-vestul insulei Sardinia.



Cum s-a produs tragedia

Potrivit Corriere della Sera, în ziua incidentului temperaturile în Sardinia depășiseră 35 de grade Celsius, iar soarele dogorea necruțător. Părinții, doi români stabiliți în străinătate și aflați în concediu pe insulă, se odihneau în locuința închiriată din Olmedo. Într-un moment de neatenție, băiețelul a ieșit singur din casă și s-a îndreptat spre mașina familiei, parcată în apropiere.

Din motive necunoscute, portierele s-au închis iar copilul nu a mai putut ieși. Interiorul autoturismului a devenit rapid un cuptor, cu temperaturi ce pot depăși 50-60 de grade Celsius în condiții de caniculă, iar organismul unui copil nu rezistă la astfel de condiții extreme.



Eforturi disperate pentru salvare

Când părinții au observat lipsa băiețelului, au început să îl caute cu disperare și l-au găsit inconștient pe bancheta din spate a mașinii. Au alertat imediat serviciile de urgență, iar personalul medical a intervenit rapid cu manevre de resuscitare și tratamente pentru scăderea temperaturii corpului.

Copilul a fost transportat la spitalul „Santissima Annunziata” din Sassari, unde a fost internat la terapie intensivă. Gravitatea cazului a impus transferul urgent cu elicopterul medical la Spitalul Gemelli din Roma, centru de referință pentru cazuri critice. Din păcate, după două zile de luptă, băiețelul a murit luni dimineață.



Ancheta autorităților și investigațiile în curs

Carabinierii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei. Datele colectate până acum indică un accident nefericit, fără implicarea altor persoane. Totuși, autoritățile verifică dacă părinții ar fi putut preveni incidentul.

Rezultatul anchetei va fi înaintat procuraturii din Sassari, iar medicii legiști urmează să efectueze autopsia pentru confirmarea cauzei decesului, cel mai probabil insuficiență multiplă de organe cauzată de hipertermie.

