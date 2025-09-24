România ar trebui să ia exemplu de la Suedia? Un moldovean dezvăluie de ce fetițele lui merg fericite la școală

Un moldovean stabilit cu familia în Suedia a stârnit o dezbatere intensă pe Instagram după ce a prezentat conținutul ghiozdanelor celor două fiice ale sale și a vorbit despre diferențele dintre sistemul educațional din România/Moldova și cel din Suedia. Tatăl a subliniat că în Nord școala este „o plăcere”, iar temele pentru acasă sunt rareori o povară, spre deosebire de sistemul est-european, unde copiii „sunt chinuiți” cu manuale și sarcini interminabile.

„Eu am un plan cu tine. Vreau să arătăm oamenilor ce aveți voi în geanta de școală ca eleve în clasa a III-a și a IV-a în Suedia”, le-a spus bărbatul ficelor sale într-un videoclip devenit viral.

Fetițele, surprinse cu ghiozdane fără manuale

În timp ce în România și Moldova elevii de clase primare cară zilnic ghiozdane pline cu manuale și caiete, fetițele din Suedia au declarat că nu au cărți de școală acasă.

Fata cea mare, elevă în clasa a IV-a, a enumerat obiectele pe care le poartă zilnic: „O umbrelă, dacă plouă afară, un hanorac, pelerina de ploaie, două jucării, lecțiile, sticla cu apă, o pereche de pantaloni scurți pentru sport și un pieaptăn.”

La întrebarea tatălui despre ce teme are, fetița a explicat: „Am de continuat ce a rămas din lecțiile pe care le-am făcut la școală. Dacă nu reușim să le facem, le lăsăm pentru acasă. Luni trebuie să le dau”.

Fetița cea mică, elevă în clasa a III-a, a spus că are doar „pelerina de ploaie, adidașii și niște lecții”, precizând că temele primite vineri trebuie predate abia săptămâna următoare, la final.

Tatăl celor două eleve a atras atenția că școala ar trebui să fie un spațiu de bucurie, nu o sursă de stres: „Deci de asta copiii se duc la școală cu plăcere. Pentru că școala este o plăcere. Trebuie să fie o plăcere unde copiii se duc cu drag, nu să vină acasă cu un braț de cărți și de teme de făcut. Eu cred că la noi, în Moldova, sistemul învățământului trebuie reformat, pentru că avem un sistem foarte vechi de predare. Și mie mi se pare că ai noștri copii sunt foarte chinuiți la școală”.

Reacții controversate în online

Videoclipul a generat și critici. Unii urmăritori au susținut că în România și Moldova elevii fac exerciții de tipul celor întâlnite în clasele mici din Suedia încă de la grădiniță. Tatăl a respins vehement aceste opinii:

„Exagerați! Ce vreți să demonstrați cu asta? Băi, s-au schimbat timpurile, gata! Nu mai trăim în Uniunea Sovietică, unde trebuie să faci carte cu bățul. În ziua de azi trebuie să faci carte din plăcere, trebuie să înveți ceea ce-ți place, și atâta tot”.

Părintele a subliniat că nu este vorba despre lipsa învățării, ci despre modul în care aceasta este organizată.

„În Suedia, au venit cu inițiativa să nu le mai dea teme pentru acasă. Eu sunt de acord cu asta. Școala e de învățat, acasă e pentru copilărie cu părinții. Și dacă observați, țările astea nordice stau cele mai bine la toate domeniile. Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, sunt țări care sunt în topuri oriunde, practic, în lumea asta. Și voi vreți să spuneți că aici e un sistem prost de învățământ? Oameni buni, hai, fiți serioși”, a spus acesta.

„Nimeni nu a spus nici că în Moldova sau România e un sistem prost. Pur și simplu am spus că se dau prea multe teme pentru acasă la copii în clasele primare. Și aici se începe școala serioasă din clasa a șasea în sus, când le dau și lecții și ce le mai dau. Dar atunci omul deja e mai copt la minte, și înțelege când tu îi explici niște lucruri acolo. Dar când el e clasa întâi, a doua, a treia, a patra, trebuie să-i dai niște lucruri logice. Și încet, încet trebuie să-i dai teme, așa consider eu, e doar părerea mea. Trebuie să-l faci să-i placă, să vrea să meargă la școală. Dar nu cu ghiozdanul mai greu decât el. Înțelegeți ideea”, a concluzionat tatăl.