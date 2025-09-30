€ 5.0783
Data publicării: 11:06 30 Sep 2025

Lorelai și lecția de viață pe care o oferă
Autor: Flaviu Predescu 

Lorelai și lecția de viață pe care o oferă Lorelai și lecția de viață pe care o oferă
 

Fundația Catolică “Vexillum” a acordat, în cadrul unei ceremonii desfășurate la 27 septembrie 2025 în Vatican – Palatul Cancelariei, premiul internațional ”Vexillum – Giuseppe Sciacca” tinerei artiste românce Lorelai Alberta Moșneguțu. 

„Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, a fost prezent la eveniment, alături de președintele de onoare al fundației, Eminența Sa Cardinalul Raymond Leo Burke și de un numeros public, impresionat de talentul și tenacitatea artistei Lorelai Alberta Moșneguțu care, deși s-a născut fără brațe, cântă cu vocea, iar la pian cu degetele picioarelor. În 2017, Lorelai a câștigat al 7-lea sezon al emisiunii “Românii au talent”.

Într-o discuție presărată de emoție și speranță, ambasadorul George Bologan a transmis felicitările sale tinerei artiste și a apreciat lecția de viață pe care Lorelai o oferă.

O grijă pentru omul încercat 

Șeful misiunii diplomatice a mulțumit Eminenței Sale Cardinalului Burke pentru spațiul pe care îl dedică afirmării tinerilor, într-o manieră fraternă, solidară, în care grija pentru cel încercat depășește egoismul. 

În cuvântul transmis publicului, ambasadorul George Bologan a menționat: “Sunt multe persoane care pot umbla și aleg să meargă pe căi greșite; sunt numeroase persoane care ar dori să vadă, iar cele care văd nu sunt capabile să contemple frumusețea vieții ci doar să vadă paiul din ochiul aproapelui; sunt oameni care au brațele sănătoase și nu fac lucrurile cum se cuvine - Lorelai este pentru toți o lecție de viață și de morală”.” arată un comunicat al Ambasadei.

