Alegeri parlamentare R. Moldova. Tot ce trebuie să știi: Unde se votează, cum, acte necesare și lista candidaților

Cetățenii moldoveni din diasporă sunt încurajați să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova se desfășoară într-un singur tur. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de lege:

5% pentru partide politice,

7% pentru blocuri electorale,

2% pentru candidații independenți.

Validarea și confirmarea rezultatelor finale ale scrutinului revin Curții Constituționale.

Unde votează cetățenii

În total, pentru acest scrutin au fost deschise 2.274 de secții de votare, dintre care:

1.973 pe teritoriul Republicii Moldova , inclusiv 12 pentru locuitorii din stânga Nistrului,

301 secții peste hotare, în 41 de state.

Doar în municipiul Chișinău și suburbii vor funcționa 313 secții. Fiecare alegător poate verifica online secția la care este arondat pe pagina verifica.cec.md.

Pentru prima dată, moldovenii din zece state vor putea vota și prin corespondență, pe lângă votul clasic în secții.

Secțiile de vot din România

România găzduiește cel mai mare număr de secții de votare pentru diaspora moldovenească de până acum. Acestea sunt amplasate în mai multe orașe:

București:

Aleea Alexandru 40

Strada Ermil Pangrati 12

Strada Stavropoleos 6

Strada Eugeniu Carada 1

Șoseaua Pavel D. Kiseleff 3

Iași:

Strada Vasile Conta nr. 30

Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 73

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 64

Bacău: Calea Mărășești 157

Baia Mare: Bulevardul Unirii 16

Brașov: Strada Memorandului 39 și Bulevardul Eroilor 7

Cluj-Napoca: Piața Lucian Blaga 1-3 (două secții)

Constanța: Bulevardul Mamaia 124

Craiova: Strada Alexandru Ioan Cuza 13

Galați: Strada Domnească 47

Oradea: Calea Armatei Române 1F

Sibiu: Strada Zaharia Boiu 1

Suceava: Strada Universității 13

Timișoara: Strada Cluj 12 și Aleea Studenților 2

Târgu Mureș: Strada Köteles Sámuel 6

Cine poate vota

Au drept de vot toți cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care își sărbătoresc majoratul chiar în ziua alegerilor.

Nu pot participa la scrutin:

persoanele care nu sunt cetățeni moldoveni,

tinerii sub 18 ani,

cei privați de dreptul de vot prin hotărâre judecătorească.

Actele necesare pentru votul în străinătate

Cetățenii moldoveni din diaspora își pot exprima votul doar pe baza actelor de identitate emise de autoritățile Republicii Moldova:

cartea de identitate sau buletinul de identitate,

cartea de identitate provizorie sau buletinul provizoriu,

pașaportul moldovenesc (inclusiv expirat, dacă nu există alte cauze legale de invalidare).

Atenție: pașaportul românesc sau alte documente emise de state străine nu pot fi folosite pentru a vota.

Procedura de vot

Procesul de vot în țară și peste hotare este identic și presupune următorii pași:

Prezentarea actului de identitate operatorului de calculator, care verifică datele în sistemul informatic și dacă alegătorul a mai votat la o altă secție. Identificarea pe lista electorală de către un membru al biroului electoral. Primirea buletinului de vot și semnarea listei electorale (în scris sau electronic). Exprimarea votului în cabina de vot, unde alegătorul aplică ștampila cu inscripția „Votat” în interiorul cercului corespunzător candidatului preferat. Introducerea buletinului în urnă.

Dacă alegătorul greșește completarea buletinului, poate solicita eliberarea unui alt buletin, însă doar o singură dată.

În cazul în care votantul nu se poate deplasa singur în cabina de vot din motive obiective, are dreptul să fie asistat de o persoană aleasă de el.

Concurenții electorali

În cursa pentru Parlament s-au înscris 23 de concurenți electorali:

15 partide politice ,

4 blocuri electorale ,

4 candidați independenți.

Iată lista acestora:

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – program „Mergem în direcția corectă: UE, pace, dezvoltare”

Cap de listă: Igor Grosu

Partidul „Democrația Acasă” (PPDA) – slogan „E timpul să aducem Democrația Acasă”.

Cap de listă: Vasile Costiuc

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) – program „Du Moldova înainte”.

Cap de listă: Igor Munteanu

Andrei Năstase – candidat independent, slogan „Vocea ta în Parlament!”.

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) – program „Curajul de a face dreptate. Curățăm calea spre Europa”.

Cap de listă: Arina Spătaru

Olesea Stamate – candidat independent, slogan „Cred în Moldova prosperă”

Partidul Social Democrat European (PSDE) – program „Construim viitorul acasă!”

Cap de listă: Tudor Ulianovschi

Partidul Național Moldovenesc (PNM) – program „Generația care Unește”.

Cap de listă: Dragoș Galbur

Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – slogan „Credem în Moldova!”.

Cap de listă: Igor Dodon Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a decis vineri excluderea candidaților Partidului "Inima Moldovei" din cursa electorală . Formațiunea este condusă de Irina Vlah, fostă başcană a Găgăuziei. Conform hotărârii, cei 25 de reprezentanți ai "Inima Moldovei" nu vor mai figura pe listele Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei

Blocul electoral „Alternativa” – slogan „Alternativa este! De la teritoriu al dezastrului la vis împlinit”.

Cap de listă: Ion Ceban

Mişcarea „Respect Moldova” (MRM) – slogan „Pentru o Moldovă condusă cu respect și competență”.

Cap de listă: Marian Lupu

Blocul electoral „Împreună” – slogan „Moldova poate mai mult!”.

Cap de listă: Sergiu Tofilat

Liga Orașelor și Comunelor (LOC) – slogan „Cu fața spre popor!”.

Cap de listă: Alexandru Bujorean

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – slogan „Unirea nu este un vis, este o necesitate!”.

Cap de listă: Boris Volosatîi

Victoria Sanduța – candidat independent, slogan „Fără partid. Fără interese. Cu principii”.

Alianța „Moldovenii” (AM) – slogan „Moldova va fi întotdeauna!”.

Cap de listă: Denis Roșca

Partidul „Moldova Mare” (PMM) – slogan „Pentru Dumnezeu! Pentru pământ! Pentru moldoveni!”

Cap de listă: Victoria Furtună

Înregistrarea acestui partid a fost anulată de CEC pe 26 septembrie 2025.

Blocul „Unirea Națiunii” (BUN) – slogan „BUN e votul cel mai bun!”.

Cap de listă: Aurelian Silvestru

Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) – slogan „Puterea celor uniți!”.

Cap de listă: Dmitri Torner

Partidul Liberal (PL) – program „Uniți pentru UE și Țara noastră!”.

Cap de listă: Mihai Ghimpu

Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) – slogan „Împreună vom avea grijă de țară”

Cap de listă: Gabriel Călin

Tatiana Crețu – candidat independent, slogan „Moldova are nevoie de oameni care să asculte cetățenii”.

Partidul Nostru (PN) – slogan „E timpul să fim împreună! Doar pentru Moldova!”.

Cap de listă: Renato Usatîi

Un moment decisiv!

Parlamentul este unicul organ legislativ și reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova. Rezultatele scrutinului din 28 septembrie 2025 vor influența decisiv direcția politică a țării – între consolidarea parcursului european sau opțiuni promovate de alți actori politici pro-ruși.