Mesajul pe care-l așteaptă românii din diaspora ca să se întoarcă acasă. ”Nu putem șterge cu buretele aceste lucruri”

De ce nu se întorc românii din diaspora acasă, chiar dacă ar vrea asta?

”Noi avem nevoie de studii când vine vorba despre românii din afară. Nu vorbim despre numere mici, vorbim despre numere uriașe. Jumătate de Românie s-a revărsat peste graniță. Da, avem nevoie de studii, pentru că, dacă vrem să păstrăm limba, de la oamenii de acolo trebuie să vedem cum ne păstrăm identitatea națională, cum o ducem mai departe, care ne este acel ceva pe care-l căutăm ca și copilașii care s-au născut acolo să vrea să învețe limba română, să înțeleagă că e o bogăție de identitate, de cine sunt ei. Nu putem șterge cu buretele aceste lucruri. Știința o dovedește: vom săpa după rădăcini la un moment dat în viață.

Toate lucrurile acestea trebuie adresate la nivel de comunități locale, fiind important că avem primari care înțeleg că noi putem să atragem românii acasă. Eu am întâlnit români care vor să se întoarcă, dar le este la fel de frică ca atunci când au plecat. Se gândesc: ce vor găsi, cum vor fi primiți aici, este o altă realitate pe care creierul lor trebuie să o asimileze. Comunitățile locale pot să facă enorm și să dea acest mesaj: sunteți bine-primiți, vă așteptăm” a subliniat Lavinia Stan, coach parental, în cadrul celei de-a doua ediție a dezbaterii ”Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale”.

A doua ediție a dezbaterii "Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale" a început vineri, 12 septembrie, începând cu ora 13.00.

Context

Copiii români din diaspora trăiesc între două lumi: România și țara gazdă. Această dublă apartenență oferă numeroase oportunități, dar implică și provocări semnificative în păstrarea identității culturale și a limbii materne.

Deciziile legate de viitor, precum revenirea în România, alegerea universității sau implicarea în proiecte culturale sunt adesea influențate de această dublă apartenență. De asemenea, există o componentă psihologică importantă: modul în care copilul născut în diaspora percepe identitatea românească și capacitatea sa de a transforma dublul statut într-un avantaj, nu într-un obstacol.

Cea de-a doua ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „Născuți în diaspora” își propune să sprijine copiii și părinții în consolidarea relației cu România și în identificarea resurselor care să mențină această conexiune vie. Prin dialog și schimb de bune practici, evenimentul urmărește:

•⁠ ⁠Transmiterea unui mesaj unitar și credibil privind importanța păstrării limbii române și a valorilor culturale în rândul comunităților din diaspora;

•⁠ ⁠Dezvoltarea unor mecanisme psihologice și motivaționale privind conștientizarea valorii limbii și culturii române;

•⁠ ⁠Promovarea pe termen lung a identității românești, indiferent de decizia familiilor de a reveni sau nu în țară;

Obiectivul general al dezbaterii este ca noile generații să rămână conectate la rădăcinile lor și să devină resurse autentice pentru România, contribuind activ la dezvoltarea culturală, socială și economică a țării. Urmărește integral aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News