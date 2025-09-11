Dezbaterea Născuți în diaspora – Ediția a II-a

A doua ediție a dezbaterii "Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale" se desfășoară vineri, 12 septembrie, începând cu ora 13.00.

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro. Transmisiunea va putea fi urmărită și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Născuți în diaspora”, disponibilă pe www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro.

CONTEXT

Copiii români din diaspora trăiesc între două lumi: România și țara gazdă. Această dublă apartenență oferă numeroase oportunități, dar implică și provocări semnificative în păstrarea identității culturale și a limbii materne.

Deciziile legate de viitor, precum revenirea în România, alegerea universității sau implicarea în proiecte culturale sunt adesea influențate de această dublă apartenență. De asemenea, există o componentă psihologică importantă: modul în care copilul născut în diaspora percepe identitatea românească și capacitatea sa de a transforma dublul statut într-un avantaj, nu într-un obstacol.

Cea de-a doua ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „Născuți în diaspora” își propune să sprijine copiii și părinții în consolidarea relației cu România și în identificarea resurselor care să mențină această conexiune vie. Prin dialog și schimb de bune practici, evenimentul urmărește:

•⁠ ⁠Transmiterea unui mesaj unitar și credibil privind importanța păstrării limbii române și a valorilor culturale în rândul comunităților din diaspora;

•⁠ ⁠Dezvoltarea unor mecanisme psihologice și motivaționale privind conștientizarea valorii limbii și culturii române;

•⁠ ⁠Promovarea pe termen lung a identității românești, indiferent de decizia familiilor de a reveni sau nu în țară;

Obiectivul general al dezbaterii este ca noile generații să rămână conectate la rădăcinile lor și să devină resurse autentice pentru România, contribuind activ la dezvoltarea culturală, socială și economică a țării.

TEME DE DEZBATERE

Rolul familiei în transmiterea valorilor românești - practici, provocări și strategii eficiente pentru păstrarea identității culturale;

Psihologia copilului român născut în diaspora;

Integrarea socială și culturală în țara gazdă. Cum pot copiii să valorifice identitatea românească fără a fi marginalizați?

Rolul autorităților și al instituțiilor culturale românești în consolidarea limbii, culturii și identității românești în diaspora;

Mecanisme psihologice și motivaționale pentru consolidarea legăturii cu România;

Cum pot fi utilizate eficient programele educaționale, taberele și evenimentele culturale pentru susținerea identității românești?

Modele de succes – povești inspiraționale;

Educația bilingvă: rolul școlilor, părinților și comunităților în susținerea dezvoltării limbii și culturii românești în diaspora;

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Tudor CURTIFAN, Jurnalist DC News

INVITAȚI

Petre Florin MANOLE, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Victor NEGRESCU, Vicepreședinte Parlamentul European

Cristina-Lavinia ARNĂUTU, Director cu atribuții de secretar de stat Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Gigel-Sorinel ŞTIRBU, Vicepreședinte Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera

Ioan VULPESCU, Vicepreședinte Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Camera Deputaților

Dragoș Tiberiu NIȚĂ, Director Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul

Mădălina HIDEG, SociologAndreea EMBER, Președinte Asociația RO Solidaritatea și Creatoare de ateliere de educație non-formală în mediul rural și urban, Paris, Franța

Geanina ABUL HAIJA, Președinte Asociația Iordaniano-Română pentru Cultură

Anca CHEAITO, Fondatoarea publicației Orient Românesc și Președintele Asociației România-Levant

Laura Cătălina DRAGOMIR-JUVERDEANU, Purtător de cuvânt al Casei Române de Cultură Getafe – Spania

Lavinia STAN, Coach parental

Camelia MORDA BACIU, Scriitoare

Valentina PASCAL, Psiholog, Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească de la Torino

Ștefania MIHALACHE, ScriitoareCosmin BARA, Psihoterapeut

Denisa Valentina STÎNCANU, Programme Lead, EchoVibe HUB

