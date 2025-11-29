Noua rețea socială care atrage utilizatori din întreaga lume. Sorin Marinescu, invitatul săptămânii, la Mi-Th Influencer - VIDEO

Mirela Vescan și Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică la o nouă ediţie a emisiunii Mi-Th Influencer. Invitatul acestei săpătmâni este Sorin Marinescu, MBA - CEO MyAngels. Acesta va vorbi despre noua platformă de socializare pe care a creat-o.

"Este o rețea de social media cum este cam orice rețea de social media, însemnând că există ultilizatori care pot să intre liber și în mod gratuit să facă schimb de comunicare între ei. În forma pe care o vedem acum este lansată din mai, ca variantă finală. Are peste 30 de mii de utilizatori din 65 de țări, deci este universală", a spus Sorin Marinescu în cadrul emisiunii.

Mai multe despre acest subiect poți afla duminică, 30 noiembrie, de la ora 11:00. Emisiunea se transmite pe DC News şi DC news TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.