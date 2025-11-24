€ 5.0871
Interviuri DCNews

DCNews Stiri Interviuri DCNews Cum vrea Vlad Gheorghe să unească Bucureștiul cu Ilfovul și să desființeze sectoarele Capitalei, la DC Votez
Data actualizării: 13:04 24 Noi 2025 | Data publicării: 11:13 24 Noi 2025

EXCLUSIV Cum vrea Vlad Gheorghe să unească Bucureștiul cu Ilfovul și să desființeze sectoarele Capitalei, la DC Votez
Autor: Ioan-Radu Gava

vlad gheorghe primar al capitalei Foto: Facebook Vlad Gheorghe
 

Vlad Gheorghe, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, este invitat la emisiunea electorală DC Votez.

Vlad Gheorghe, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC News, luni, 24 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00.

Principalele subiecte de dezbatere au în vedere proiectul „Un singur primar, o singură Capitală”, propus de Vlad Gheorghe, precum și modalitatea prin care acesta vrea să unească Bucureștiul cu Ilfovul și să desființeze sectoarele.

Alte teme se vor axa pe protejarea spațiilor verzi, lupta cu dezvoltatorii imobiliari și metroul de suprafață care va ajuta la decongestionarea traficului.

Vlad Gheorghe este fost europarlamentar (2019-2024), ales pe listele Uniunii Salvați România.

Interviul va fi transmis pe DC News și Știri Diaspora, luni, 24 noiembrie 2025, de la ora 14:00.

Rămâneți alături de noi!

vlad gheorghe
alegeri bucuresti
primaria capitalei
Comentarii

