Vlad Gheorghe, candidat independent la funcția de primar general al Capitalei, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu la interviurile DC News, luni, 24 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00.

Principalele subiecte de dezbatere au în vedere proiectul „Un singur primar, o singură Capitală”, propus de Vlad Gheorghe, precum și modalitatea prin care acesta vrea să unească Bucureștiul cu Ilfovul și să desființeze sectoarele.

Alte teme se vor axa pe protejarea spațiilor verzi, lupta cu dezvoltatorii imobiliari și metroul de suprafață care va ajuta la decongestionarea traficului.

Vlad Gheorghe este fost europarlamentar (2019-2024), ales pe listele Uniunii Salvați România.

Interviul va fi transmis pe DC News și Știri Diaspora, luni, 24 noiembrie 2025, de la ora 14:00.

