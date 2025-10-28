€ 5.0848
Data publicării: 11:43 28 Oct 2025

Vlad Gheorghe își anunță candidatura la funcția de primar al Capitalei. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov
Autor: Ioan-Radu Gava

vlad gheorghe primar al capitalei Foto: Facebook Vlad Gheorghe
 

Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la alegerile pentru funcția de primar al Bucureștiului.

Vlad Gheorghe, fost europarlamentar USR, și-a anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă, candidatura la funcția de primar al Capitalei, la alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie.

El a spus că își dorește să desființeze sectoarele Bucureștiului, dar și județul Ilfov, și imediat ce va fi ales primar va iniția un referendum în acest sens. Fostul europarlamentar a precizat că doar în acest mod, Capitala se poate dezvolta unitar și proiectele majore de infrastructură vor fi deblocate.

Vlad Gheorghe candidează ca independent, iar sloganul său este: „Să avem un singur primar, o singură Capitală”.

Alegeri în București și în mai multe localități, pe 7 decembrie 2025

Hotărârea Guvernului privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al Municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electorale a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

Se stabilește ziua de duminică, 7 decembrie, ca dată pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, primarul general al Municipiului București și pentru primari în unele circumscripții electorale, se arată în document.

Alegeri parțiale se vor organiza și pentru primarii din: comuna Remetea (județul Bihor), comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani), comuna Marga (județul Caraș-Severin), comunele Dobromir și Lumina (județul Constanța), orașul Găești (județul Dâmbovița), comuna Sopot (județul Dolj), comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), comuna Vânători (județul Iași), comunele Poienile de sub Munte și Șieu (județul Maramureș), comuna Cârța (județul Sibiu).

Hotărârea va intra în vigoare la data de 2 noiembrie.

Guvernul a adoptat în ședința de joi hotărârea privind organizarea alegerilor locale parțiale. 

