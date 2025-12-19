€ 5.0911
Ana-Maria Păunescu, invitata săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Data actualizării: 10:35 19 Dec 2025 | Data publicării: 10:34 19 Dec 2025

EXCLUSIV Ana-Maria Păunescu, invitata săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Autor: Doinița Manic

Ana-Maria Păunescu dc citim Ana-Maria Păunescu, invitată la Dc Citim. Foto: Captură video emisiune
 

Poeta Ana-Maria Păunescu este invitata unei noi ediții De Ce Citim.

Sâmbătă, 20 decembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și poeta Ana-Maria Păunescu, directorul revistei Flacăra lui Adrian Păunescu, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre turneul Noaptea de a fi om, Librăria A. Păunescu (www.apaunescu.ro) și alte subiecte interesante.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Ana-Maria Păunescu
flaviu predescu
dc citim
