Ana-Maria Păunescu, invitata săptămânii la De Ce Citim - VIDEO

Sâmbătă, 20 decembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și poeta Ana-Maria Păunescu, directorul revistei Flacăra lui Adrian Păunescu, vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre turneul Noaptea de a fi om, Librăria A. Păunescu (www.apaunescu.ro) și alte subiecte interesante.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!