Sărbătorile vin! Iar astrele știu destul de bine acest lucru și s-au gândit să ne ofere o perioadă mai liniștită. Ca să ne bucurăm de cei dragi și de magia Crăciunului. Spunem asta pentru că urmează un singur eveniment astrologic important, și anume intrarea lui Venus în Capricorn.

Pe 24 decembrie, planeta frumuseții și a iubirii, denumită și Micul Benefic, își începe tranzitul în semnul maturizării, pragmatismului, organizării și al reponsabilizării. Venus rămâne în Capricorn până pe 17 ianuarie 2026, timp în care se va întâlni cu Marte și cu Soarele.

Citește și Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii

Acum, la final de an, ne vom da seama de ce contează cu adevărat în viețile noastre. Și cu atâta marcaj de Capricorn, vom conștientiza mai mult ca oricând trecerea timpului.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii despre atmosfera astrologică a următoarelor zile. Emisiunea va fi transmisă duminică, 21 decembrie, de la ora 12.00, pe DCNews, Facebook și Youtube.