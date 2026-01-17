€ 5.0894
Stiri

Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii
Data actualizării: 16:54 17 Ian 2026 | Data publicării: 16:02 17 Ian 2026

EXCLUSIV Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii
Autor: Florin Răvdan

pexels-donaldtong94-66134 Fotografie de la Donald Tong: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/66134/

Maria Barbu, model, este invitata săptămânii la Mi-Th Influencer, emisiune moderată de Mirela Vescan şi Thea Haimovitz. 

 

"Ai promis că revii şi, uite, eşti aici!", a precizat Mirela Vescan în startul emisiunii. 

Maria Barbu are 14 ani şi nu este străină de emisiunea Mi-Th Influencer. În trecut, aceasta a fost invitată alături de fratele ei, Andrei, în platoul DC News TV. 

Urmăriţi, duminică, o discuţie despre viaţa de model, dar şi despre cum se îmbină această carieră cu sportul. 

Emisiunea se transmite pe 18 ianuarie, de la ora 11:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

