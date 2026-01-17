Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii

"Ai promis că revii şi, uite, eşti aici!", a precizat Mirela Vescan în startul emisiunii.

Maria Barbu are 14 ani şi nu este străină de emisiunea Mi-Th Influencer. În trecut, aceasta a fost invitată alături de fratele ei, Andrei, în platoul DC News TV.

Urmăriţi, duminică, o discuţie despre viaţa de model, dar şi despre cum se îmbină această carieră cu sportul.

Emisiunea se transmite pe 18 ianuarie, de la ora 11:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.



