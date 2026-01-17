Mi-Th Influencer. Maria Barbu, invitata săptămânii

Maria Barbu, model, este invitata săptămânii la Mi-Th Influencer, emisiune moderată de Mirela Vescan şi Thea Haimovitz.
"Ai promis că revii şi, uite, eşti aici!", a precizat Mirela Vescan în startul emisiunii.
Maria Barbu are 14 ani şi nu este străină de emisiunea Mi-Th Influencer. În trecut, aceasta a fost invitată alături de fratele ei, Andrei, în platoul DC News TV.
Urmăriţi, duminică, o discuţie despre viaţa de model, dar şi despre cum se îmbină această carieră cu sportul.
Emisiunea se transmite pe 18 ianuarie, de la ora 11:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.
