Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Paradoxul tratamentului lui Donald Trump. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, la Academia de Sănătate
Data actualizării: 15:16 15 Ian 2026 | Data publicării: 14:49 15 Ian 2026

EXCLUSIV Paradoxul tratamentului lui Donald Trump. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, la Academia de Sănătate
Autor: Andrei Itu

Paradoxul tratamentului lui Donald Trump. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, la Academia de Sănătate Paradoxul tratamentului lui Donald Trump. Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, la Academia de Sănătate

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu dezvăluie ce boală ar putea avea Donald Trump.

 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic cardiolog, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.

Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, dr. Gabriel Tatu-Chițoiu ne-a vorbit despre:

  • Paradoxul tratamentului lui Donald Trump

"Am verificat și alte documente, inclusiv informații legate de medicul care îl îngrijește la Casa Albă, doctorul Barbella, care i-a prescris aspirină.

Și atunci apare o întrebare firească, pe care nu mi-am pus-o doar eu, ci am văzut că apare și în materiale publicate inclusiv în presa din Statele Unite: de ce domnul Trump ia aspirină la vârsta de 79 de ani, în condițiile în care afirmă clar și repetat că este mai sănătos ca niciodată?"

  • De la "aspirina pentru toți" la riscurile prevenției primare

"Aspirina este cunoscută pentru faptul că poate provoca hemoragii digestive și, mai rar, chiar hemoragii cerebrale"

  • Ecografia Doppler și angio-CT-ul coronarian

"În ceea ce privește evaluarea arterelor coronare, în ultimii ani există o metodă foarte bună, neinvazivă, și anume angiografia CT coronariană (angio-CT coronarian). Este o tehnică modernă, utilă în prevenție"

  • De ce fac tinerii infarct

"Un pacient tânăr (30–40–50 de ani) cu colesterol mare are un risc mai mare de infarct sau accident vascular cerebral decât o persoană de 70 de ani cu aceeași valoare a colesterolului"

  • Vaccinarea antigripală și problemele cardiace

"Pacienții cu boli cardiace și cardiovasculare, precum și pacienții vârstnici, au o indicație majoră de vaccinare și ar trebui să facă două tipuri de vaccinuri: vaccinul antigripal și vaccinul împotriva virusului sincitial respirator (VSR)"

  • Reclamele la medicamente

"Oamenii pot suferi reacții adverse severe sau chiar pot muri din cauza unor produse aduse la ușă de persoane necunoscute, fără nicio garanție sau control real"

Emisiunea va fi difuzată joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00, pe: 

Site-urile: 

www.dcmedical.ro 

www.dcnews.ro 

www.dcnewstv.ro 

YouTube: 

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539  

https://www.youtube.com/@dcnewsromania 

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV  

Facebook: 

https://www.facebook.com/dcmedicalro  

https://www.facebook.com/dcnews.ro  

https://www.facebook.com/dcnewstv 

Dr. Gabriel Tatu-Chitoiu
academia de sanatate
donald trump
Comentarii

