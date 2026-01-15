Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu dezvăluie ce boală ar putea avea Donald Trump.
Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic cardiolog, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC Medical și DC News.
Alături de acad. prof. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate și jurnalistul Val Vâlcu, dr. Gabriel Tatu-Chițoiu ne-a vorbit despre:
"Am verificat și alte documente, inclusiv informații legate de medicul care îl îngrijește la Casa Albă, doctorul Barbella, care i-a prescris aspirină.
Și atunci apare o întrebare firească, pe care nu mi-am pus-o doar eu, ci am văzut că apare și în materiale publicate inclusiv în presa din Statele Unite: de ce domnul Trump ia aspirină la vârsta de 79 de ani, în condițiile în care afirmă clar și repetat că este mai sănătos ca niciodată?"
"Aspirina este cunoscută pentru faptul că poate provoca hemoragii digestive și, mai rar, chiar hemoragii cerebrale"
"În ceea ce privește evaluarea arterelor coronare, în ultimii ani există o metodă foarte bună, neinvazivă, și anume angiografia CT coronariană (angio-CT coronarian). Este o tehnică modernă, utilă în prevenție"
"Un pacient tânăr (30–40–50 de ani) cu colesterol mare are un risc mai mare de infarct sau accident vascular cerebral decât o persoană de 70 de ani cu aceeași valoare a colesterolului"
"Pacienții cu boli cardiace și cardiovasculare, precum și pacienții vârstnici, au o indicație majoră de vaccinare și ar trebui să facă două tipuri de vaccinuri: vaccinul antigripal și vaccinul împotriva virusului sincitial respirator (VSR)"
"Oamenii pot suferi reacții adverse severe sau chiar pot muri din cauza unor produse aduse la ușă de persoane necunoscute, fără nicio garanție sau control real"
de Val Vâlcu
de Anca Murgoci