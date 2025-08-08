O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie

O româncă în vârstă de 36 de ani, stabilită în localitatea Pontelagoscuro, provincia Ferrara, a fost prinsă de autoritățile italiene în timp ce desfășura activități de coafură fără a avea autorizațiile legale necesare. Femeia a fost sancționată cu o amendă de 500 de euro, iar activitatea i-a fost suspendată de urgență, după ce vecinii au alertat autoritățile.

Autoritățile locale au fost alertate de mai mulți locuitori din zonă care au semnalat prezența unei activități suspecte de coafură desfășurate într-un spațiu comercial, posibil fără forme legale. Poliția Comercială din Ferrara a decis să investigheze situația, efectuând un prim control discret pe strada Montefiorino.

Agenții au observat că ruloul spațiului era parțial coborât și că, prin ușa întredeschisă, se putea vedea că în interior avea loc o activitate de coafură dedicată exclusiv clientelei feminine. Suspiciunile inițiale au fost astfel confirmate, conform presei străine.

Salon complet echipat, dar fără acte

A doua zi, polițiștii au efectuat o intervenție directă și au pătruns în locația respectivă. În interior, au găsit un salon complet echipat: scaun profesional, produse de îngrijire a părului, instrumente specifice pentru coafură, dar și o clientă aflată în plin tratament capilar.

Românca a încercat inițial să minimalizeze situația, declarând că intervenția era una ocazională și că femeia din scaun era „o prietenă”. Ulterior, confruntată cu dovezile, aceasta a recunoscut că desfășura activitate profesională fără autorizație.

Fără calificare, fără documente

În urma verificărilor, s-a constatat că femeia nu deținea niciun fel de calificare profesională recunoscută în Italia și nu avea nici documentele necesare pentru deschiderea unui salon de coafură. În plus, serviciile oferite erau promovate pe rețelele sociale, unde românca posta oferte, tratamente și poze cu clientele sale, ceea ce a confirmat caracterul profesional al activității.

Amenda aplicată a fost de 500 de euro, iar cazul a fost imediat transmis către Sportello Unico per le Attività Produttive, instituția care reglementează activitățile economice în zonă. Aceasta a dispus oprirea imediată a activității ilegale.

Autoritățile italiene: „Un exemplu de colaborare eficientă între cetățeni și poliție”

Cristina Coletti, consilier în cadrul Primăriei Ferrara, a subliniat importanța colaborării între comunitate și forțele de ordine:

„Acest caz demonstrează încă o dată importanța muncii Poliției Comerciale, un punct-cheie pentru controlul teritoriului și protejarea legalității în activitățile economice.

La fel de valoros este și rolul cetățenilor: sesizările lor ne ajută concret să identificăm situații neregulamentare care altfel ar putea trece neobservate.

Datorită colaborării dintre locuitori și forțele de ordine reușim să asigurăm mai multă siguranță și respectarea regulilor.”

Românca riscă și alte consecințe

Deși sancțiunea aplicată a fost de natură administrativă, românca riscă și alte consecințe dacă va relua activitatea în mod ilegal sau dacă vor apărea dovezi că ar fi lucrat în mod constant în afara cadrului legal. Autoritățile italiene avertizează că astfel de practici pot duce inclusiv la cercetări penale, mai ales dacă sunt implicate riscuri pentru sănătatea publică sau dacă activitatea implică angajați fără forme legale.

Cazul a stârnit discuții în comunitatea locală despre fenomenul muncii la negru, prezent mai ales în rândul micilor prestatori de servicii din diaspora.

