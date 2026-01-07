€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Groenlanda, noul epicentru al tensiunilor transatlantice: Europa se pregătește pentru scenariul Trump
Data actualizării: 10:53 07 Ian 2026 | Data publicării: 10:51 07 Ian 2026

Groenlanda, noul epicentru al tensiunilor transatlantice: Europa se pregătește pentru scenariul Trump
Autor: Alexandra Curtache

donald-trump-7_47619100 Sursa foto: Agerpres
 

Tensiunile geopolitice din Arctica cresc, după ce Washingtonul a readus în discuție preluarea Groenlandei, iar Franța anunță că lucrează cu partenerii europeni la un plan de răspuns în fața unei eventuale mișcări fără precedent a Statelor Unite.

Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează Reuters, conform Agerpres.

Barrot a declarat că subiectul va fi discutat la întâlnirea sa cu miniştrii de externe ai Germaniei şi Poloniei, care va avea loc mai târziu în cursul zilei.

Casa Albă nu exclude varianta militară

Casa Albă a declarat marţi că preşedintele Donald Trump discută opţiuni pentru dobândirea Groenlandei, inclusiv potenţiala utilizare a armatei americane, într-o revigorare a ambiţiei sale de a controla insula strategică, în ciuda obiecţiilor europene. 

Avertismentul sever al Washingtonului a venit în ciuda faptului că Groenlanda și Danemarca au solicitat o întâlnire urgentă cu Statele Unite pentru a clarifica „neînțelegerile”.

Intervenția militară americană în Venezuela a reaprins planurile lui Trump privind teritoriul autonom danez din Arctica, care are zăcăminte neexploatate de pământuri rare și ar putea juca un rol vital pe măsură ce topirea ghețarilor polari deschide noi rute maritime.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „achiziționarea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite”, pentru a descuraja adversari precum Rusia și China.

„Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a declarat ea într-o declarație pentru AFP, conform France24.

Danemarca și Groenlanda cer clarificări urgente

Afirmațiile reînnoite ale lui Trump cu privire la autonomia Groenlandei au stârnit îngrijorări în Europa că alianța transatlantică cu Statele Unite ar putea fi pe cale să se destrame.

Anterior, Groenlanda și Danemarca au declarat că au solicitat o întâlnire urgentă cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta această problemă.

„Până în prezent, acest lucru nu a fost posibil”, a scris ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, pe rețelele de socializare, „în ciuda faptului că guvernele groenlandez și danez au solicitat o întâlnire la nivel ministerial pe tot parcursul anului 2025”.

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că întâlnirea cu Rubio ar trebui să rezolve „anumite neînțelegeri”.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a insistat din nou că insula nu este de vânzare și că numai groenlandezii ar trebui să decidă viitorul acesteia.

Comentariile sale au venit după ce Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania s-au alăturat Danemarcei în declarația că vor apăra „principiile universale” ale „suveranității, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor”.

„Pentru acest sprijin, doresc să îmi exprim cea mai profundă recunoștință”, a scris Nielsen pe rețelele de socializare. 

NATO și securitatea arctică, în centrul discuțiilor

Washingtonul are deja o bază militară în Groenlanda, care are o populație de aproximativ 57.000 de locuitori.

Trump a sugerat duminică că o decizie privind Groenlanda ar putea fi luată „în aproximativ două luni”, odată ce situația din Venezuela, unde forțele americane l-au arestat sâmbătă pe președintele Nicolas Maduro, se va stabiliza.

Declaratia comuna a liderilor europeni a calificat securitatea arctica drept „critica” pentru securitatea internationala si transatlantica.

Danemarca, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO, se adauga in declaratie, care incurajeaza o abordare colectiva a securitatii in regiunea polara. 

Declarația a fost semnată de prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul polonez Donald Tusk și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.

„Groenlanda aparține poporului său. Este de competența Danemarcei și a Groenlandei, și numai a acestora, să decidă asupra chestiunilor care privesc Danemarca și Groenlanda”, se arată în declarație.

Citește și: Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA

Însă Macron și Starmer au încercat să minimizeze problema, participând la negocierile de pace pentru Ucraina de la Paris, alături de trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și de ginerele acestuia, Jared Kushner.

„Nu îmi pot imagina un scenariu în care Statele Unite ale Americii ar fi puse în situația de a încălca suveranitatea daneză”, a declarat Macron.

Starmer a afirmat că și-a exprimat „clar” poziția în declarația comună, deși nu a reiterat această poziție în fața camerelor de filmat.

Trump a lansat ideea anexării Groenlandei încă din primul său mandat. Trump a afirmat că Danemarca nu poate asigura securitatea Groenlandei, spunând că a cumpărat recent doar o singură sanie trasă de câini. 

Dar Copenhaga a investit masiv în securitate, alocând aproximativ 90 de miliarde de coroane (14 miliarde de dolari) în ultimul an.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

groenlanda
donald trump
europa
acord transatlantic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
De ce un avion TAROM poate zbura pe vreme rea, iar Spartanul nu. Cazul Nicușor Dan, blocat în zăpadă
Publicat acum 24 minute
Curentul revine, dar nu peste tot. Ce anunță Ministerul Energiei
Publicat acum 41 minute
Ninsorile paralizează Parisul: avionul președintelui Nicușor Dan încă nu poate decola
Publicat acum 45 minute
 Aldrich Ames, unul dintre cei mai mari trădători din CIA, a murit în închisoare
Publicat acum 1 ora si 0 minute
România, sub avertizări hidrologice: Cod galben și Cod portocaliu de inundații în mai multe județe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close