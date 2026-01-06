Florin Mitroi, despre scandalul din sănătate: Circul online nu ajută pe nimeni

Președintele Consiliului Județean Constanța acuză ipocrizia celor care se declară acum „șocați”, dar care au tăcut ani la rând în fața problemelor grave din sistem, de la privatizări controversate și lipsa condițiilor minime, până la pierderea finanțărilor și refuzul unor investiții majore.

"Am urmărit, în ultimele zile, cum „fierbe” mediul online de opinii și de oameni mai mult sau mai puțin politici, „șocați” de ceea ce se întâmplă în spitalul județean. Inițial, m-am amuzat văzând cum se trezesc oameni adormiți de mult. Acum, însă, sunt deja cuprins de revoltă. Circul acesta continuu și „lipitul” de un subiect care aduce imagine sunt de-a dreptul penibile.

Unde erau toți acești oameni când spitalul era vândut bucată cu bucată? Când morții erau autopsiați într-o cămăruță improvizată, fără apă curentă? Când laboratorul spitalului era privat și încasa de 10 ori prețul analizelor? Când carierele de la Drumuri Județene erau închise rând pe rând, ca să se cumpere piatră de la privați? Când clădirile care aparțin Consiliului Județean au fost lăsate să se deterioreze enorm, pentru a putea fi vândute pe nimic? Când Spitalul Mamă și Copilul pierdea finanțarea pentru că nu se obțineau avizele sau când turcii s-au oferit să construiască un spital regional, public, și au fost refuzați?

Domnilor, dacă doriți să vă afirmați, de ce nu ați luat măsuri atunci, să preluați inițiativa, să vă asumați riscuri și înjurături, așa cum îmi asum eu? Poate că, dacă împărțeam presiunea cu dumneavoastră, nu mai era nevoie de demisie. Când lucrurile încep să se miște, acum s-au trezit toți. Toată lumea este expert, toți pacienții se diagnostichează singuri, iar toți „influencerii” care fac bani grei din circul pe care îl devorează publicul credul sunt, brusc, specialiști.

Eu și cetățenii nu avem nevoie de ei. Ne facem treaba bine, ca și până acum, iar acest lucru se vede. Să facă politică și să își câștige imaginea lipindu-se de alte subiecte, mai ales că o parte dintre ei au fost la putere când s-a distrus județul, când se pierdeau în neant 10 milioane de euro pe an.

Dacă eu însumi am considerat că nu este cazul să mă pronunț și am lăsat conducerea spitalului să cerceteze și să semnaleze o problemă ținută, oricum, sub preș de ani buni, deși știută de toți, de ce s-ar pronunța alții? Singura instituție care are autoritatea de a verifica este Ministerul Sănătății. Iar scopul acestei verificări, la care am fost invitat să particip, nu este deloc acela de a „omorî” doctorii. Nimeni nu este perfect, însă ideea este să modificăm legea astfel încât să fie motivați, nu să le dăm în cap.

În încheiere, îmi cer scuze că am postat astăzi, într-o zi de sărbătoare, dar mă îneacă revolta când văd cum se face o manipulare în masă și cum s-a umplut, brusc, online-ul de „fete mari”. Vă doresc o zi calmă și nu vă faceți griji: noi suntem aici să ne facem treaba", a scris Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța, pe pagina de Facebook.