Ministrul Rogobete vine cu informații alarmante despre spitalul privat din Constanța, unde Mădălina a născut

Ministrul Sănătății a dezvăluit toate neregulile găsite în spitalul privat din Constanța, acolo unde o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut, în urmă cu două săptămâni. În cazul acestei unități medicale, vorbim despre o serie de probleme grave: de la consumabile expirate, la neconformități privind sălile de operație și de ATI sau modul în care erau depozitate produsele - în frigidere de tip casnic. „Nimic” nu era în regulă, spune ministrul.

„Majoritatea concluziilor se referă la un singur lucru: o iresponsabilitate administrativă, așa cum am mai întâlnit în câteva unități sanitare în ultima perioadă. Pare că această lipsă de responsabilitate în modul de avizare al unităților sanitare și în cel de funcționare se reflectă în mai multe locuri și apar, în urma lor, adevărate drame și tragedii care modifică destine și afectează viitorul unor familii. (...) Unitatea sanitară funcționează improvizat, în condiții improprii. Nu e respectată legislația în vigoare.

Unitatea sanitară funcționează într-un imobil care are ca destinație hotel. Primăria Constanța a autorizat o serie de lucrări de intervenție și reabilitare în cadrul acestui imobil în anul 2024. Lucrările sunt în derulare în acest moment, dar unitatea sanitară funcționează din anul 2009. Practic, din 2009 și până în 2025, această unitate sanitară privată a funcționat cu aviz sanitar de funcționare din partea DSP, deși destinația clădirii era de hotel. Nu s-a respectat niciun act normativ în vigoare cu privire la spațiile de spitalizare și la circuitele și fluxurile medicale din cadrul unității sanitare”, a declarat ministrul Rogobete, într-o conferință de presă de miercuri.

Dezinfectanți expirați, paturi și săli neconforme

„(...) Nu o putem numi secție de ATI, fiindcă era o improvizație. A pus în viața în pericol pentru numeroși pacienți care s-au tratat în această unitate sanitară. Avizul de funcționare de la DSP Constanța, respectiv autorizația de structură de la Ministerul Sănătății prevedea un număr de 3 paturi de ATI. Nu sunt clasificate. La fața locului, în timpul controlului, au fost identificate 4 paturi de ATI, distribuite în 2 saloane. Nu s-a respectat structura organizatorică aprobată de MS, respectiv avizul DSP.

(...) Spațiile acelor saloane sunt mult sub suprafața necesară pe care o prevede ordinul, respectiv 12mp (...) Paturile de ATI existente nu au fost clasificate. Nu se poate face dovada, din documentele care există, din ce categorie fac parte: pat de ATI, pat de supraveghere postanestezică, de ATI intermediară. Nu am nicio explicație și nu înțeleg cum a putut fi emis un aviz de funcționare din 2009 până în 2025, cu reevaluare și reautorizare anuală de către DSP pentru o unitate sanitară care nu respectă nimic. (...) Necesarul de echipamente medicale, consumabilele și sursa umană diferă de la categorie la alta, iar această încadrare este absolut necesară pentru a putea respecta un anumit normativ

Se constată o serie de neconcordanțe între prevederile legale și legislația în vigoare (...), respectiv realitatea din teren din acea clinică.

Discutăm despre un bloc operator cu o singură sală de operații. Nici dimensiunile acesteia nu respectă normativul în vigoare: nu respectă nici înălțimea, sunt ferestre acoperite cu jaluzele, finisajele pereților nu pot fi dezinfectate și nici curățate, pentru că nu sunt lavabile; nu se monitorizează temperatura și umiditatea. (...) Nu există filtru pentru bolnavi, pentru personalul medical. Nu există echipamente medicale pentru determinări rapide (POCT), care trebuie să existe într-o sală de operație, pentru a putea determina anumiți biomarkeri, de exemplu hemoleucograma, pentru a determina necesarul de trasfuzie. Spațiile nu sunt organizate într-un flux medical care să respecte toate condițiile internaționale. (...) O cantitate importantă din produsele dezinfectante utilizate la nivelul unității sanitare era expirată din anul 2024.

Ca în orice unitate medicală unde se desfășoară activități chirurgicale, este necesară o unitate de transfuzie sangvină în interiorul unității sanitare, tocmai pentru a putea administra pacienților sânge și produse de sânge în cazul unor situații în care apare o hemoragie, așa cum am avut în cazul pacientei. Spitalul deține o astfel de unitate de transfuzie, însă toate elementele sangvine sunt depozitate total impropriu, într-un frigider de uz casnic care nu este avizat și aprobat de Centrul de Transfuzie.

Pentru controlul microbiologic de la nivelul unității sanitare, unde periodic se iau probe de pe suprafețe pentru verificarea încărcăturii microbiene, unitatea privată deține un contract cu un laborator privat, însă, în urma verificărilor, acel laborator nu este acreditat RENAR. Așa că s-a ajuns la concluzia că rezultatele de microbiologie pentru menținerea și controlul infecțiilor nozocomiale nu pot fi validate”, a mai spus ministrul Sănătății.