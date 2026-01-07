Criză în Germania: Șomajul a atins cel mai mare nivel din ultimii 12 ani. Previziuni pentru 2026

Germania, cea mai mare economie a Europei, a înregistrat în 2025 cel mai ridicat număr de șomeri din ultimii 12 ani. Luna trecută, numărul persoanelor care căutau un loc de muncă a urcat cu 3.000, ajungând la 2,9 milioane, în timp ce analiștii intervievați de Reuters estimau o creștere de 5.000.

Oficiul de Muncă (BA) a confirmat miercuri că, pe parcursul anului trecut, media persoanelor în căutarea unui loc de muncă a crescut cu 161.000, atingând 2,984 milioane, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2013.

Deși se pare că s-a ajuns la vârful șomajului, o reducere semnificativă nu este de așteptat mai devreme de mijlocul anului, a explicat Andrea Nahles, șefa Oficiului de Muncă.

Rata șomajului s-a menținut în decembrie la 6,3%, conform previziunilor, semn că dificultățile economice persistă. "Piaţa forţei de muncă continuă să fie afectată de dificultăţile economice. Prin urmare, continuă tendinţa anemică la finalul anului. Situaţia pe piaţa muncii este mai slabă decât în urmă cu un an", a subliniat Nahles.

Trenduri pe termen lung și situația locurilor vacante

Germania a încheiat 2025 cu aproape 2,9 milioane de șomeri, aproape de pragul de trei milioane depășit pentru prima dată în ultimul deceniu, în august. În ultimii patru ani, numărul celor fără loc de muncă a crescut cu aproximativ 500.000, conform analistului Carsten Brzeski, de la ING.

Brzeski atrage atenția că această deteriorare lentă reflectă stagnarea economiei germane de mai bine de cinci ani, iar industria trece prin dificultăți structurale severe. "Era inevitabilă o deteriorare a pieței forței de muncă", a adăugat el.

Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut la 619.000 în decembrie, cu 35.000 mai puține decât în aceeași perioadă din 2024, deși analiștii observă semne de stabilizare.

Previziuni sumbre pentru 2026

Rata șomajului în 2025 a ajuns la 6,3%, în creștere față de 6% în 2024. Brzeski estimează că această tendință va continua și în 2026, ceea ce ar putea complica redresarea consumului privat.

Deficitul de angajați calificați rămâne o problemă majoră. Conform Oficiului de Muncă, numărul muncitorilor disponibili va scădea cu 40.000 anul acesta din cauza factorilor demografici. "Majorarea șomajului nu înseamnă că nu avem nevoie de angajaţi calificaţi. Nimic, subliniez - nimic - nu ne protejează mai bine contra șomajului decât abilitățile sporite", a spus Nahles.

Autoritățile au remarcat progresele în integrarea refugiaților sirieni, deși integrarea femeilor rămâne un punct critic. În ceea ce îi privește pe refugiații ucraineni, situația s-a îmbunătățit: 370.000 de ucraineni lucrau anul trecut în Germania, cu 79.000 mai mulți față de 2024, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Criză politică în Germania. Coaliția din Brandenburg s-a destrămat: dezacordurile fac imposibilă cooperarea

