Cum va profita Netflix, după ce Warner Bros a respins oferta uriașă de 108 miliarde de dolari a Paramount Skydance

Oferta a fost respinsă, în unanimitate, afirmând că "nu este în interesul superior" al WBD şi al acţionarilor săi, şi nu depăşeşte oferta Netflix", transmite DPA.

Oficialii recomandă acţionarilor să aprobe oferta Netflix

"Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a stabilit, în unanimitate, că cea mai recentă ofertă a Paramount rămâne inferioară acordului de fuziune cu Netflix în multiple zone cheie", a afirmat Samuel A Di Piazza, Jr, preşedintele Board-ului Warner Bros.

Anunţul vine după ce gigantul american de streaming Netflix a transmis recent că a ajuns la un acord cu privire la preluarea activelor ce includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru suma de aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Cea mai mare operaţiune de consolidare din industria divertismentului

Aceasta ar fi cea mai mare operaţiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în anul 2019, pentru 71 miliarde de dolari.

În luna decembrie 2025, grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery, inclusiv divizia Global Networks, în valoare de 108,4 miliarde de dolari.

Netflix, în pole position

Potrivit analiştilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care "Game of Thrones", "DC Comics" şi "Harry Potter", va înclina şi mai mult balanţa puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix.

Cum și-a clădit Netflix dominația

Netflix și-a construit dominaţia fără achiziţii majore ori o bibliotecă mare de conţinut, şi îi va permite să respingă concurenţa din partea Walt Disney şi Paramount, susţinute de familia Ellison.

Analiştii afirmă că în spatele achiziţiei stă dorinţa Netflix de a bloca drepturile pe termen lung la serialele şi filmele de succes şi de a se baza mai puţin pe studiouri externe, în contextul în care se extinde în domeniul jocurilor şi are în vedere noi căi de creştere, în urma succesului măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acord analizat cu atenţie

Acordul va fi analizat cu atenţie de organismele de reglementare a concurenţei din Europa şi Statele Unite, pentru că ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival ce deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Controverse între Paramount și Netflix

Paramount, condus de David Ellison, a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate şi are legături strânse cu administraţia lui Trump.

Paramount a pus la îndoială procesul de vânzare, într-o scrisoare în care susţine că Netflix a fost tratat preferenţial, noteaază Agerpres.

