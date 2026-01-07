€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Cum va profita Netflix, după ce Warner Bros a respins oferta uriașă de 108 miliarde de dolari a Paramount Skydance
Data actualizării: 19:02 07 Ian 2026 | Data publicării: 18:56 07 Ian 2026

Cum va profita Netflix, după ce Warner Bros a respins oferta uriașă de 108 miliarde de dolari a Paramount Skydance
Autor: Andrei Itu

Imagine cu rol ilustrativ Netflix Imagine cu rol ilustrativ Netflix / Sursa foto: Pexels
 

Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a respins miercuri, oferta de preluare a Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari.

Oferta a fost respinsă, în unanimitate, afirmând că "nu este în interesul superior" al WBD şi al acţionarilor săi, şi nu depăşeşte oferta Netflix", transmite DPA.

Oficialii recomandă acţionarilor să aprobe oferta Netflix

"Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a stabilit, în unanimitate, că cea mai recentă ofertă a Paramount rămâne inferioară acordului de fuziune cu Netflix în multiple zone cheie", a afirmat Samuel A Di Piazza, Jr, preşedintele Board-ului Warner Bros.

Anunţul vine după ce gigantul american de streaming Netflix a transmis recent că a ajuns la un acord cu privire la preluarea activelor ce includ studiourile de film şi televiziune Warner Bros Discovery şi prestigioasa divizie de streaming HBO Max, pentru suma de aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Cea mai mare operaţiune de consolidare din industria divertismentului

Aceasta ar fi cea mai mare operaţiune de consolidare din industria divertismentului de la preluarea Fox de către Disney, în anul 2019, pentru 71 miliarde de dolari.

În luna decembrie 2025, grupul media Paramount Skydance a lansat o ofertă ostilă de preluare a Warner Bros Discovery, inclusiv divizia Global Networks, în valoare de 108,4 miliarde de dolari.

Netflix, în pole position

Potrivit analiştilor, cumpărarea proprietarului unor francize importante, printre care "Game of Thrones", "DC Comics" şi "Harry Potter", va înclina şi mai mult balanţa puterii de la Hollywood în favoarea gigantului de streaming Netflix.

Cum și-a clădit Netflix dominația

Netflix și-a construit dominaţia fără achiziţii majore ori o bibliotecă mare de conţinut, şi îi va permite să respingă concurenţa din partea Walt Disney şi Paramount, susţinute de familia Ellison.

Analiştii afirmă că în spatele achiziţiei stă dorinţa Netflix de a bloca drepturile pe termen lung la serialele şi filmele de succes şi de a se baza mai puţin pe studiouri externe, în contextul în care se extinde în domeniul jocurilor şi are în vedere noi căi de creştere, în urma succesului măsurilor sale de reprimare a partajării parolelor.

Acord analizat cu atenţie

Acordul va fi analizat cu atenţie de organismele de reglementare a concurenţei din Europa şi Statele Unite, pentru că ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rival ce deţine HBO Max şi se mândreşte cu aproape 130 de milioane de abonaţi la streaming.

Controverse între Paramount și Netflix

Paramount, condus de David Ellison, a lansat războiul ofertelor cu o serie de oferte nesolicitate şi are legături strânse cu administraţia lui Trump.

Paramount a pus la îndoială procesul de vânzare, într-o scrisoare în care susţine că Netflix a fost tratat preferenţial, noteaază Agerpres.

Vezi și - Lista celor mai așteptate filme în prima jumătate a anului 2026

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

netflix
paramount
Warner Bros Discovery
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Moartea tânărului de 25 de ani, din Buzău, motiv de ping pong între partide. Rogobete îi răspunde lui Muraru: Probabil nu știe nici unde se află femurul
Publicat acum 5 minute
Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia
Publicat acum 9 minute
Mercur retrograd 2026. De trei ori, doar în semne de apă! La ce să ne așteptăm? - VIDEO
Publicat acum 19 minute
Tragedie fără margini în familia preotului din Vatra Dornei, după ce soția sa a făcut accident cu cei cinci copii în mașină
Publicat acum 32 minute
Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat acum 6 ore si 3 minute
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close