€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Ce se întâmplă cu ghiseul.ro? Șeful ADR, chemat la Minister luni, acum e în vacanță. ”Există probleme reale”
Data actualizării: 21:02 06 Ian 2026 | Data publicării: 20:58 06 Ian 2026

Ce se întâmplă cu ghiseul.ro? Șeful ADR, chemat la Minister luni, acum e în vacanță. ”Există probleme reale”
Autor: Roxana Neagu

ghiseul.ro informare
 

Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a reacționat, după ce ghiseul.ro a fost picat mai multe zile.

Există probleme reale în funcționarea ghiseul.ro în aceste zile. Suntem în contact direct cu ADR, care e în subordinea Ministerului. Au responsabilitate să corecteze aceste probleme în timp real. Subsecretarul de stat, colegul meu, Andrei Miftode, care are în sarcină digitalizarea, monitorizează în timp real situația și, cel mai important, luni, la prima oră, președintele ADR este convocat la Minister, după ce se întoarce din concediu, pentru a explica ce nu a funcționat, de ce și care este soluția pe termen mediu - lung” a spus noul ministru al Economiei, Irineu Darău, care a mai punctat că sunt multe alte aspecte de discutat despre funcționarea ADR.

Ce se întâmplă cu ghiseul.ro? Șeful ADR, chemat la Minister luni, acum e în vacanță. ”Există probleme reale”

”A trecut vremea cheltuirii de bani mulți pentru aplicații care nu funcționează” 

Autoritatea pentru Digitalizarea României​ a transmis un comunicat despre ghiseul.ro, fără a face referire însă la faptul că site-ul nu poate fi accesat sau poate fi accesat cu dificultate încă de vineri. ”Digitalizarea statului și serviciilor publice nu este un slogan. Digitalizarea reală, eficientă înseamnă servicii publice ușor accesibile, care funcționează 100% din timp. A trecut vremea amânărilor, cheltuirii de bani mulți pentru aplicații care nu funcționează. Digitalizarea este o prioritate pentru mine, ca să avem ceea ce ne dorim, o digitalizare reală, integrată a serviciilor publice” a mai spus ministrul. 

Citește și: Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ghiseul.ro
ministrul economiei
irineu darau
usr
adr
digitalizare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Kate Middleton, vizată într-un scandal crud cu poze nud
Publicat acum 1 minut
Una mie, una ție! Șefii din Servicii și Parchete, deciși prin reciprocitate. Strategia lui Nicușor Dan
Publicat acum 32 minute
Omul președintelui din CCR, contestat de AUR, aruncă în aer pensiile magistraților? Nicușor Dan, precizări din Paris. ”Noi avem dreptate”
Publicat acum 44 minute
Adrian Zuckerman: Trump nu trebuie să vândă Ucraina ca să ia Venezuela, puteam să o luăm
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Israel și Siria reiau dialogul diplomatic cu ajutorul SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 58 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close