Ce se întâmplă cu ghiseul.ro? Șeful ADR, chemat la Minister luni, acum e în vacanță. ”Există probleme reale”

”Există probleme reale în funcționarea ghiseul.ro în aceste zile. Suntem în contact direct cu ADR, care e în subordinea Ministerului. Au responsabilitate să corecteze aceste probleme în timp real. Subsecretarul de stat, colegul meu, Andrei Miftode, care are în sarcină digitalizarea, monitorizează în timp real situația și, cel mai important, luni, la prima oră, președintele ADR este convocat la Minister, după ce se întoarce din concediu, pentru a explica ce nu a funcționat, de ce și care este soluția pe termen mediu - lung” a spus noul ministru al Economiei, Irineu Darău, care a mai punctat că sunt multe alte aspecte de discutat despre funcționarea ADR.

”A trecut vremea cheltuirii de bani mulți pentru aplicații care nu funcționează”

Autoritatea pentru Digitalizarea României​ a transmis un comunicat despre ghiseul.ro, fără a face referire însă la faptul că site-ul nu poate fi accesat sau poate fi accesat cu dificultate încă de vineri. ”Digitalizarea statului și serviciilor publice nu este un slogan. Digitalizarea reală, eficientă înseamnă servicii publice ușor accesibile, care funcționează 100% din timp. A trecut vremea amânărilor, cheltuirii de bani mulți pentru aplicații care nu funcționează. Digitalizarea este o prioritate pentru mine, ca să avem ceea ce ne dorim, o digitalizare reală, integrată a serviciilor publice” a mai spus ministrul.

Citește și: Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate