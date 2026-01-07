€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri SUA cer până la 15.000 de dolari pentru o garanţie de viză. Cetățenii din Venezuela și Cuba, puși pe lista neagră
Data publicării: 17:22 07 Ian 2026

SUA cer până la 15.000 de dolari pentru o garanţie de viză. Cetățenii din Venezuela și Cuba, puși pe lista neagră
Autor: Andrei Itu

bani Bani. Foto: Pixabay
 

Guvernul SUA a inclus Venezuela şi Cuba pe o listă de 25 de noi state ai căror cetăţeni trebuie să depună garanţii de până la 15.000 de dolari pentru a solicita o viză de intrare în SUA.

Anunţul a fost făcut de Departamentul de Stat săptămâna aceasta, transmite miercuri EFE. Modificarea intră în vigoare la data de 21 ianuarie 2026. Lista extinsă de țări include naţiuni precum Algeria, Angola, Gabon, Nepal, Senegal, Zimbabwe şi Uganda.

Când va fi stabilită suma exactă

Orice cetăţean ori persoană ce călătoreşte cu un paşaport emis de una dintre aceste ţări şi este eligibil pentru o viză B1 sau B2 va trebui să depună o garanţie de 5.000 de dolari, 10.000 de dolari ori de 15.000 de dolari. Suma va fi stabilită la momentul interviului cu solicitantul.

Viza B1 permite călătoriile ce au scop de afaceri. Viza B2 autorizează intrarea în scop turistic, personal sau medical. În total, lista are acum 38 de ţări, majoritatea din Africa.

Depunerea garanţiei nu implică automat și eliberarea vizei 

Departamentul de Stat a precizat marţi că depunerea acestei garanţii nu implică automat și eliberarea vizei şi a subliniat că, dacă cineva plăteşte taxa fără să i se zică să facă acest lucru de către un angajat consular, banii plătiți nu vor fi rambursaţi.

Ca o condiţie a acestei garanţii, solicitanții trebuie să intre şi să iasă din ţară prin Aeroportul Internaţional Washington Dulles, Aeroportul Internaţional John F. Kennedy din New York ori Aeroportul Internaţional Boston Logan.

Avertismentul Departamentului de Stat

Departamentul de Stat avertizează că nerespectarea acestei cerinţe ar putea duce la refuzul intrării sau la neînregistrarea corectă a plecării lor.

Portalul de ştiri online Axios afirmă că Departamentul de Stat nu a clarificat dacă includerea Venezuelei are legătură cu operaţiunea militară ce a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

Arestarea președintelui venezuelean, aflat acum într-o închisoare din New York, SUA, a avut loc pe data de 3 ianuarie la Caracas, alături de soţia sa, Cilia Flores. Printre altele, Nicolas Maduro este acuzat de conspiraţie la comiterea de narcoterorism şi conspiraţie la importul de cocaină. Maduro a pledat nevinovat.

Cuba "a supravieţuit întotdeauna datorită Venezuelei", afirmă Trump

Ca urmare a operaţiunii ce a dus la capturarea lui Maduro, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că Cuba "a supravieţuit întotdeauna datorită Venezuelei" şi a evidențiat că acum insula "este un dezastru" în pragul colapsului.

Guvernul american nu a dat explicaţii despre includerea niciuneia dintre ţările adăugate.

Săptămâna trecută, Washingtonul a adăugat încă şapte ţări pe lista naţiunilor ai căror deţinători de paşapoarte trebuie să depună garanţii - Bhutan, Botswana, Republica Centrafricană, Guineea, Guineea-Bissau, Namibia şi Turkmenistan - totalul ajungând la 13 naţiuni afectate până la acest ultim anunţ, scrie Agerpres.

Vezi și - Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viza sua
venezuela
cuba
garantie viza
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Moartea tânărului de 25 de ani, din Buzău, motiv de ping pong între partide. Rogobete îi răspunde lui Muraru: Probabil nu știe nici unde se află femurul
Publicat acum 6 minute
Washington cere Venezuelei să expulzeze consilierii din China, Cuba, Iran și Rusia
Publicat acum 10 minute
Mercur retrograd 2026. De trei ori, doar în semne de apă! La ce să ne așteptăm? - VIDEO
Publicat acum 20 minute
Tragedie fără margini în familia preotului din Vatra Dornei, după ce soția sa a făcut accident cu cei cinci copii în mașină
Publicat acum 33 minute
Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Ian 2026
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 05 Ian 2026
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
Publicat pe 05 Ian 2026
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat acum 6 ore si 4 minute
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close