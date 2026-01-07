SUA cer până la 15.000 de dolari pentru o garanţie de viză. Cetățenii din Venezuela și Cuba, puși pe lista neagră

Anunţul a fost făcut de Departamentul de Stat săptămâna aceasta, transmite miercuri EFE. Modificarea intră în vigoare la data de 21 ianuarie 2026. Lista extinsă de țări include naţiuni precum Algeria, Angola, Gabon, Nepal, Senegal, Zimbabwe şi Uganda.

Când va fi stabilită suma exactă

Orice cetăţean ori persoană ce călătoreşte cu un paşaport emis de una dintre aceste ţări şi este eligibil pentru o viză B1 sau B2 va trebui să depună o garanţie de 5.000 de dolari, 10.000 de dolari ori de 15.000 de dolari. Suma va fi stabilită la momentul interviului cu solicitantul.

Viza B1 permite călătoriile ce au scop de afaceri. Viza B2 autorizează intrarea în scop turistic, personal sau medical. În total, lista are acum 38 de ţări, majoritatea din Africa.

Depunerea garanţiei nu implică automat și eliberarea vizei

Departamentul de Stat a precizat marţi că depunerea acestei garanţii nu implică automat și eliberarea vizei şi a subliniat că, dacă cineva plăteşte taxa fără să i se zică să facă acest lucru de către un angajat consular, banii plătiți nu vor fi rambursaţi.

Ca o condiţie a acestei garanţii, solicitanții trebuie să intre şi să iasă din ţară prin Aeroportul Internaţional Washington Dulles, Aeroportul Internaţional John F. Kennedy din New York ori Aeroportul Internaţional Boston Logan.

Avertismentul Departamentului de Stat

Departamentul de Stat avertizează că nerespectarea acestei cerinţe ar putea duce la refuzul intrării sau la neînregistrarea corectă a plecării lor.

Portalul de ştiri online Axios afirmă că Departamentul de Stat nu a clarificat dacă includerea Venezuelei are legătură cu operaţiunea militară ce a dus la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro.

Arestarea președintelui venezuelean, aflat acum într-o închisoare din New York, SUA, a avut loc pe data de 3 ianuarie la Caracas, alături de soţia sa, Cilia Flores. Printre altele, Nicolas Maduro este acuzat de conspiraţie la comiterea de narcoterorism şi conspiraţie la importul de cocaină. Maduro a pledat nevinovat.

Cuba "a supravieţuit întotdeauna datorită Venezuelei", afirmă Trump

Ca urmare a operaţiunii ce a dus la capturarea lui Maduro, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că Cuba "a supravieţuit întotdeauna datorită Venezuelei" şi a evidențiat că acum insula "este un dezastru" în pragul colapsului.

Guvernul american nu a dat explicaţii despre includerea niciuneia dintre ţările adăugate.

Săptămâna trecută, Washingtonul a adăugat încă şapte ţări pe lista naţiunilor ai căror deţinători de paşapoarte trebuie să depună garanţii - Bhutan, Botswana, Republica Centrafricană, Guineea, Guineea-Bissau, Namibia şi Turkmenistan - totalul ajungând la 13 naţiuni afectate până la acest ultim anunţ, scrie Agerpres.

