Destin frânt pentru o preoteasă, după ce a căzut cu mașina în Bistrița chiar de Bobotează. Un copil a murit, alți doi se zbat între viață și moarte

Accidentul s-a produs marți, de Bobotează, când femeia, în vârstă de 38 de ani, preoteasă în zona Vatra Dornei, se afla la volanul autoturismului. În mașină se aflau cei cinci copii ai săi.

Pe un sector de drum acoperit cu polei, autoturismul a derapat, a rupt balustrada de protecție și a căzut de la aproximativ șase metri în albia râului Bistrița.

Intervenție salvatoare a jandarmilor aflați în patrulare

Un noroc divin a făcut ca, la scurt timp după accident, o patrulă a Jandarmeria Română să treacă prin zonă. Cei doi jandarmi au observat balustrada distrusă și urmele din zăpadă, apoi au alertat imediat 112 și au început operațiunea de salvare.

„Băiatul, care era cel mai grav, era jumătate ieşit din maşină şi l-am scos, după care am văzut că şi celelalte victime erau mobile, adică nu erau încarcerate şi am mai scos trei dintre ele până au venit colegii de la ISU”, a declarat jandarmul Toma Vangu.

Un copil de 14 ani a murit, ceilalți sunt în stare critică

Toate victimele au fost transportate inițial la Spitalul Municipal din Vatra Dornei. Din păcate, unul dintre copii, un băiat de 14 ani, a murit marți seara, în ciuda intervenției chirurgicale. Alți patru minori, cu vârste de 1, 3, 8 și 16 ani, precum și mama lor, sunt internați, iar trei dintre ei sunt în stare gravă.

„Este vorba despre traumatisme cranio-cerebrale severe, leziuni toraco-abdominale și multiple contuzii. Doi dintre pacienții pediatrici sunt în stare extrem de gravă”, a declarat Monica Terteliu, purtător de cuvânt al spitalului.

Ulterior, răniții au fost transferați la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Poleiul și viteza, posibile cauze ale tragediei

Martorii spun că drumul era extrem de alunecos în momentul producerii accidentului. Poleiul, combinat cu viteza, ar fi dus la pierderea controlului volanului.

„Ce s-a întâmplat acum, s-a întâmplat şi anul trecut şi o să se mai intâmple. Niciodată nu se curăţă străzile”, spun martorii conform presei locale.

Ancheta autorităților urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs tragedia care a îndoliat o familie chiar într-una dintre cele mai importante zile ale calendarului creștin.