Electrocentrale Craiova se confruntă cu probleme grave. Olguța Vasilescu: Se fac eforturi disperate ca să trecem iarna

Electrocentrale Craiova, principalul furnizor de energie termică al orașului, traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Situația financiară este fragilă, iar problemele tehnice se țin lanț, chiar în plină iarnă. Semnalul de alarmă a fost tras public de primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, după ce o avarie la ambele grupuri energetice a lăsat temporar orașul fără căldură.

Electrocentrale Craiova, ani de neglijență și instalații îmbătrânite

Potrivit edilului, actuala criză nu a apărut peste noapte. Ea este consecința directă a unor decizii și a lipsei de investiții întinse pe mai mulți ani. După desprinderea din Complexul Energetic Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu, Electrocentrale Craiova nu ar fi beneficiat de finanțări care să permită modernizarea echipamentelor sau reducerea poluării.

"Ce se întâmplă acum la Electrocentrale Craiova e rezultatul bătăii de joc la adresa craiovenilor de ani de zile, ca urmare a lipsei de alocare de bani pentru reparaţii. Electrocentrale Craiova s-a desprins din CEO Oltenia, societate cu sediul la Târgu Jiu şi care, cel puţin în ultimii 10 ani înainte de desprindere, nu a făcut nicio investiţie care să scadă poluarea sau să ducă la funcţionarea în parametrii normali a instalaţiilor vechi de 50 de ani. (...) Electrocentrale Craiova are probleme serioase atât financiare, cât şi de funcţionare, se fac eforturi disperate ca să trecem iarna aceasta, iar Primăria Craiova urmează să dezvolte o nouă capacitate de producţie, pentru care a făcut deja toate demersurile legale necesare, fiindcă acolo unde Guvernul nu e interesat de propriile societăţi, trebuia să găsim noi altă soluţie", a explicat Olguța Vasilescu.

Mesajul a fost publicat marți, pe Facebook, la scurt timp după întreruperea furnizării agentului termic.

Insolvență, datorii și iarna trecută la limită

Societatea, aflată în subordinea Ministerului Energiei, a intrat în insolvență anul trecut. Problemele financiare s-au adâncit, iar lipsa fondurilor a afectat direct capacitatea de funcționare a centralei.

"Ministrul Energiei a solicitat prin memorandum, în vara anului 2025, un ajutor de 350 milioane lei, ca să se plătească din datoriile societăţii, datorii făcute tot la stat, pentru certificatele de CO2, şi ca să se poată face reparaţiile necesare iernii. Doar că premierul Bolojan s-a opus alocării acestei sume. De ce? Întrebaţi-l! Astfel că nu s-au putut face reparaţii capitale la cele două grupuri energetice. De la începutul iernii, cade câte un grup şi intră în reparaţii, atât cât se poate, efectuate cu angajaţii proprii, iar producţia trece pe celălalt grup. Care rezistă o zi sau două şi după ce cade şi el, se trece pe celălalt reparat. Iarna aceasta au fost două situaţii când s-au stricat ambele şi s-a întrerupt o perioadă mai lungă de câteva ore", a afirmat edilul Craiovei.

În aceste condiții, funcționarea centralei s-a făcut din improvizații succesive, cu reparații minime, realizate de propriii angajați, fără posibilitatea unor intervenții majore.

Olguța Vasilescu: Primăria încearcă să iasă din blocaj

În paralel, municipalitatea a demarat pași concreți pentru a nu mai depinde exclusiv de Electrocentrale Craiova, mai ales în contextul insolvenței.

"Dacă vă întrebaţi ce face primăria... În primul rând, vrea să nu mai fie Craiova captivă la o societate care e în insolvenţă. Motiv pentru care a achiziţionat un teren în spatele Electrocentrale ca să se poată folosi de utilităţile din curtea acesteia, face un PUZ ca să poată construi o nouă centrală, a depus toată documentaţia necesară la TransElectrica pentru ATR ca să poată produce energie şi aşteaptă avizul, a întocmit documentaţia pentru licitaţie, care ar fi fost urcată până acum în SICAP, dacă ANAP nu ar fi selectat procedura pentru verificări. Că aşa e în România! Când ai o situaţie de urgenţă, mai vine o instituţie să pună frână! Cert este că anul acesta, iarna aceasta, suntem în continuare nevoiţi să lucrăm cu Electrocentrale Craiova şi să ne rugăm să reziste măcar un grup din cele două. Toţi politicienii pe care îi vedeţi că înjură Primăria zilele astea ştiu că Primăria nu e responsabilă şi sunt aceiaşi care au votat împotriva achiziţiei de teren şi a tuturor paşilor pe care i-am făcut în Consiliul Local ca să dezvoltăm o nouă capacitate de producţie", susține Olguța Vasilescu.

Activele, dispute și reacția sindicatelor

În iulie 2025, Primăria Craiova a transmis o scrisoare de intenție pentru achiziționarea activelor necesare producerii agentului termic: terenuri, clădiri și instalații din sistemul de transport.

Liderul sindical Ion Vîlceanu a făcut public documentul pe Facebook și a criticat demersul, susținând că municipalitatea ar urmări „spargerea” Electrocentrale Craiova, prin preluarea activelor de termoficare, fără cele pentru producerea energiei electrice.

Acesta avertizează că decizia ar putea lăsa aproximativ 500 de angajați fără locuri de muncă și fără protecție socială.

"Aici s-a ajuns în urma deciziilor politice luate în administrarea acestei societăţi cu concursul tacit al Ministerului Energiei! Fac apel la dl. prim-ministru Bolojan să trimită Corpul de control pentru a dezlega iţele acestei afaceri şi a trage la răspundere pe cei vinovaţi!"

O centrală veche, pierderi mari și viitor incert

Electrocentrale Craiova asigură agentul termic pentru municipiu și agentul termic primar pentru Ford Otosan. În urmă cu un an, conducerea societății a desființat postul de director de producție, iar mai mulți operatori din camera de comandă au demisionat.

Directorul general, Lorena Voican, explica atunci că reorganizarea a fost impusă printr-o ordonanță și solicitări ale ministerului, potrivit Agerpres.

Pierderile sunt generate, în mare parte, de costurile uriașe ale certificatelor de CO2, care depășesc jumătate din cheltuielile totale. Spre deosebire de Complexul Energetic Oltenia, care a beneficiat de ajutoare de stat consistente, Electrocentrale Craiova nu a avut acces la astfel de sprijin.

Societatea a intrat oficial în procedura generală de insolvență, decizia fiind luată de Tribunalul Dolj. Următorul termen de judecată este programat pentru martie 2026.

CITEȘTE ȘI: Nou terminal inaugurat la Aeroportul Craiova, al doilea ca mărime după cel de la Aeroportul Otopeni

