Planeta e amenințată de microplastice? Vezi cât microplastic înghiți când mesteci gumă

Gumele de mestecat eliberează până la 637 de particule de microplastic pe gram, fie că vorbim de un chewing-gum natural sau sintetic. Studiul care demonstrează acest lucru a fost realizat la Universitatea din California, de Lisa Lowe și Sanjay Mohanty, și a fost prezentat în 2025 la conferința Societății Americane de Chimie (ACS).

Autorii cercetării recunosc că nu au putut urmări și particulele foarte mici de plastic, deci este posibil ca cifrele să fie mai mari decât cele publicate.

Studiul a analizat cantitatea de microplastic transferată din gumă în salivă, subiecții mestecând guma pentru intervale prestabilite, cuprinse între 2 și 20 de minute. Cea mai mare cantitate de microplastic (94%) este eliberată în primele 8 minute de mestecare.

Aceste constatări sugerează că mestecarea gumei poate duce la ingestia directă de microplastice. Oamenii de știință nu știu încă dacă microplasticele sunt dăunătoare pentru sănătatea umană. Nu există studii clinice în acest sens, dar știm că suntem expuși la materiale plastice în viața de zi cu zi, iar acest studiu a dovedit că și obiceiul de a mesteca gumă introduce microplastic în organismul uman, au declarat autorii cercetării, prof. Lisa Lowe și prof. Sanjay Mohanty, citați de Medscape.