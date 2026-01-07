€ 5.0905
Stiri

Curentul revine, dar nu peste tot. Ce anunță Ministerul Energiei
Data publicării: 12:55 07 Ian 2026

Curentul revine, dar nu peste tot. Ce anunță Ministerul Energiei
Autor: Dana Mihai

electricitate Electricitate. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ.

Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, miercuri, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora 12:00 fiind 649 de gospodării fără curent electric, toate situate în judeţul Alba, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.

Peste 27.500 de gospodării reconectate în ultimele 24 de ore

"În ultimele 24 de ore, peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la reţeaua de energie electrică. La data de 7 ianuarie, ora 12:00, potrivit raportărilor transmise de operatorii de distribuţie, la nivel naţional mai sunt nealimentate doar 649 de gospodării, toate situate în judeţul Alba. Acest judeţ este cel mai afectat de precipitaţiile abundente din ultimele zile, şi înregistrează în prezent avarii în 14 localităţi", se menţionează în comunicat.

Citește și: Blackout în mai multe regiuni din Rusia, după atacuri ucrainene cu drone

41 de echipe de intervenţie acţionează în continuare în teren, cu aceeaşi mobilizare, pentru remedierea tuturor avariilor, în strânsă colaborare cu autorităţile locale şi judeţene, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie reluată în cel mai scurt timp pentru toţi consumatorii afectaţi, a precizat Ministerul Energiei. 

