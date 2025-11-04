€ 5.0861
Data actualizării: 11:13 04 Noi 2025 | Data publicării: 11:03 04 Noi 2025

Blackout în mai multe regiuni din Rusia, după atacuri ucrainene cu drone
Autor: Iulia Horovei

blackout-bogdan-ivan_82678100 Foto: Pixabay
 

Atacurile cu drone ale Ucrainei au provocat pene importante de curent în mai multe zone din Rusia.

Ucraina a lovit instalații industriale-cheie din Rusia, vizând rafinării și uzine petrochimice aflate adânc pe teritoriul rus, care au provocat incendii și pene masive de curent în mai multe regiuni, potrivit autorităților ruse citate de Kyiv Post.

Atacuri asupra mai multor regiuni din Rusia

Atacurile au vizat mai multe regiuni din Rusia. În Volgograd, un incendiu a izbucnit la stația electrică Frolovskaya după un presupus atac cu dronă în seara zilei de luni, 3 noiembrie. Guvernatorul Andrei Bocharov a precizat că incendiul a fost provocat de resturile unei drone doborâte, iar penele de curent au afectat Frolovo și districtele învecinate, fiind emisă alertă de „pericol de drone”.

În regiunea Kursk, peste 16.000 de consumatori din districtele Rylsky, Glushkov și Korenovsky au rămas fără electricitate în urma unui „atac inamic” asupra unei stații de transformare, iar o a doua stație din satul Belaya a luat foc, lăsând șapte localități fără curent.

Mai la est, în Bașkortostan, două drone au lovit uzina petrochimică Sterlitamak în dimineața zilei de 4 noiembrie; guvernatorul Radiy Khabirov a spus că dronele au fost doborâte, însă resturile au provocat avarii și prăbușirea parțială a unității de tratare a apei, fără victime raportate.

Uzina, componentă a grupului chimic Roskhim, produce materiale pentru industriile petrolieră, alimentară, medicală și a materialelor plastice.

În regiunea Nijni Novgorod, un atac cu dronă a declanșat incendii într-o zonă industrială din Kstovo, unde se află rafinăria Lukoil-Nizhegorodnaftoorgsintez (NORSI) și uzina petrochimică SIBUR-Kstovo. Conform relatărilor locale, incendiile au afectat NORSI, una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, cu o capacitate anuală de 17 milioane de tone și un furnizor esențial pentru regiunea Moscovei; aceeași rafinărie fusese ținta unui atac pe 16 octombrie.

Aeroporturi închise temporar 

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărările antiaeriene au interceptat 85 de drone în opt regiuni: Voronej, Nijni Novgorod, Belgorod, Kursk, Volgograd, Lipetsk, Bașkortostan și Saratov.

De asemenea, aeroporturile din Volgograd, Kazan, Nizhnekamsk, Nijni Novgorod, Penza, Samara, Saratov, Tambov și Ufa au suspendat temporar toate sosirile și plecările.

În ultimele luni, odată cu schimbarea de abordare a președintelui american Donald Trump față de liderul rus Vladimir Putin, Ucraina a intensificat loviturile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse: rafinării, depozite de combustibil și conducte strategice.

