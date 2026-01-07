Mai mulţi oameni evacuaţi dintr-un bloc din municipiul Bacău, în urma unui incendiu

Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din municipiul Bacău, în urma unui incendiu care a izbucnit în noaptea de marţi spre miercuri într-un apartament situat la parter, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

La faţa locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD, dar şi o ambulanţă de la Serviciul Judeţean.

"La sosirea forţelor de intervenţie s-a constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat cu flacără în interiorul unui apartament situat la parterul unui bloc. (...) În urma evenimentului, au fost evacuate trei persoane (doi adulţi şi un minor). Persoanele erau conştiente şi nu au necesitat îngrijiri medicale. De asemenea, alte 27 de persoane au fost evacuate în siguranţă, neavând nevoie de îngrijiri medicale", a precizat ISU Bacău.

În urma incendiului au ars bunuri din interiorul apartamentului pe o suprafaţă de aproximativ 60 de metri pătraţi.