Stiri

DCNews Stiri România, sub avertizări hidrologice: Cod galben și Cod portocaliu de inundații în mai multe județe
Data actualizării: 12:22 07 Ian 2026 | Data publicării: 12:19 07 Ian 2026

România, sub avertizări hidrologice: Cod galben și Cod portocaliu de inundații în mai multe județe
Autor: Alexandra Curtache

apa apele romane inundatii Sursa foto: Apele Române, Facebook
 

Ploile abundente, topirea zăpezii și fenomenele hidrologice asociate determină creșteri periculoase ale nivelurilor râurilor în mai multe zone din România. Hidrologii au emis avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de inundații, valabile în cursul zilei de miercuri și până joi, vizând bazine hidrografice din nordul și sud-vestul țării, cu risc de viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și depășiri ale cotelor de atenție și apărare.

Cod galben de inundații în Bistrița-Năsăud

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o atenţionare Cod galben de inundaţii şi posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, valabilă până miercuri, la miezul nopţii, pe râuri din judeţul Bistriţa-Năsăud.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 7 ianaurie, ora 11:20 - 7 ianuarie, ora 24:00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi influenţei formaţiunilor de gheaţă care prin evoluţia lor pot produce creşteri artificiale de niveluri, scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare - bazin amonte S.H. Rodna şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Rodna, judeţul: Bistriţa-Năsăud.

ANM menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri din bazinul hidrografic Şieu. 

Citește și: Alertă Salvamont: Risc mare de avalanșă, alertă roșie, grad 4. Nu recomandă deloc ieșitul pe pârtii!

Cod portocaliu de inundații pe râuri din Mehedinți și Dolj

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundaţii valabilă în intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 - 8 ianuarie, ora 12:00, pe râurile din bazinul hidrografic Desnăţui - bazin amonte Acumularea Fântânele (judeţele Mehedinţi şi Dolj).

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi depăşiri ale Cotelor de Apărare.

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor din bazinul hidrografic Desnăţui, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, precizează INHGA.

alerta cod galben
cod portocaliu
inundatii
