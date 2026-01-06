Mircea Badea, marea întrebare după incendiul din Elveția. Cum este posibil așa ceva?

Mircea Badea a comentat acest subiect.

„Atunci când a luat foc tavanul și au apărut primele semne de incendiu, unii stăteau și filmau. Unora li s-a părut instagramabil incendiul din clubul din Elveția, de aceea filmau. Cum este posibil să filmeze unii când ia ceva foc? Preocuparea unora, în loc să plece, este să filmeze. De ce fac asta? Am pus-o în relație și cu felul în care se conduce o mașină.

Generația aceasta mai tânără, dar și celelalte, își petrec timpul în mediul virtual. Că vorbim de jocuri, că vorbim de filme, percepția pericolului se alterează. Eu văd asta și la modul în care se raportează unii la război. Comentariile pe care unii le fac sunt dintr-o zonă în care parcă joci counter strike la calculator. Și cumva, creierul pervertește o chestie sinistră, odioasă, mortală cum este războiul, și o pune în aceeași zonă cu un joc în care nu pățești nimic și ai mai multe vieți. În joc, vezi niște orori, dar nu pățești tu nimic. Cumva te obișnuiești, iar creierul tău zice: nu pățești nimic, toate astea sunt instagramabile.

Și la condus este la fel. De ce? Conduc ca niște dilii, ca niște posedați. Chiar recent, în fața mea, acum vreo săptămână, când veneam de la aeroport, pe cele trei benzi de pe DN1, a trecut unul pe banda din dreapta cu minimum 160 km/h. Noi mergeam cu 70 km/h. Am zis: „Ăsta nu o va sfârși bine!” Și n-am apucat să termin vorba, că s-a răsturnat respectivul. Avea filme în cap, avea AI-uri în cap. Așa cred eu”, a zis Mircea Badea.

Inspecțiile de incendiu ar trebui efectuate anual. Din 2019, la Le Constellation nu se mai făcuse nicio verificare

Timp de cinci ani nu s-au efectuat verificări ale siguranței la incendiu la barul unde un incendiu masiv s-a soldat cu moartea a 40 de oameni în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, a declarat marți primarul localității, Nicolas Feraud, citat de dpa.

„Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a declarat Feraud. În 2025, a fost efectuată doar o evaluare acustică, care nu a ridicat nicio obiecție, a adăugat el.

„Regretăm profund acest lucru. Nu am avut niciun indiciu că verificările nu fuseseră efectuate”, a spus Feraud.

Feraud a spus că inspecțiile de incendiu ar trebui efectuate anual în barurile din oraș și că ultima, din 2019, la Le Constellation, a avut rezultate pozitive.

Spuma de izolare fonică ce căptușea tavanul localului a fost considerată acceptabilă la momentul respectiv, iar o alarmă de incendiu nu a fost necesară din cauza dimensiunilor barului, a adăugat el.

„Nu au existat niciodată verificări ale acestei spume fonoabsorbante. Agenții noștri de securitate nu au considerat-o necesară”, a spus Feraud.

Primarul Crans-Montana a atras atenția că, potrivit reglementărilor actuale, nu se impuneau inspecții de siguranță ale materialelor utilizate în spațiile unităților publice, cum ar fi barul Le Constellation.

Feraud a declarat că „legea nu impune verificarea materialelor”.

Licența de funcționare pentru un al doilea restaurant administrat de aceiași proprietari în Crans-Montana a fost acum retrasă.

Anchetatorii cred că dezastrul de la popularul bar Le Constellation din timpul sărbătorilor de Revelion a fost declanșat de scânteile produse de artificii care au aprins izolația din spumă de pe tavan. Incendiul a cuprins rapid barul aglomerat, blocându-i pe mulți dintre petrecăreți în interior.

Pe lângă cei 40 de morți, între care și un cetățean român, 116 persoane au fost rănite, majoritatea grav, multe dintre ele fiind în prezent tratate în spitale din străinătate.

Orice fel de artificii au fost acum interzise în interiorul localurilor, a declarat primarul la conferința de presă.