DCNews Stiri Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Data actualizării: 13:50 07 Ian 2026 | Data publicării: 13:32 07 Ian 2026

Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Autor: Anca Murgoci

Gabriel Bumbăcea Gabriel Bumbăcea
 

Așa cum scria DC News încă de miercuri dimineață, în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul mort, la 25 de ani, după o fractură de femur, se pare că a fost vorba de embolie grăsoasă.

DC News a scris miercuri dimineață despre embolia grăsoasă din cazul lui Gabriel Bumbăcea: https://www.dcnews.ro/explicatie-in-cazul-lui-gabriel-bumbacea-tanarul-din-buzau-cum-poate-ucide-o-fractura-de-femur_1027639.html

Acum, și sindicatul SANITAS Buzău sugerează că decesul ar putea avea legătură cu embolia grăsoasă

„În atentia tuturor buzoienilor! În ultimele zile, inclusiv la Constanța și din păcate, și la noi, la Spitalul Județean, au avut loc manifestări publice îndreptate împotriva sistemului de sănătate și a corpului medical, generate de un deces tragic al unui tânăr în urma unui accident rutier.

Este firesc să existe durere, revoltă și întrebări, dar nu este firesc și nici corect ca, în lipsa unor concluzii medicale și legale, să aruncăm vinovăția asupra medicilor.


Există situații medicale binecunoscute, documentate științific, în care decesul unui pacient poate surveni la un interval de timp după traumatism, chiar dacă, inițial, leziunile par minore și nu impun o intervenție chirurgicală de urgență”, a transmis SANITAS Buzău.

Ce este embolia grăsoasă

„Un exemplu clar este embolia grăsoasă – o complicație rară, dar gravă, care apare prin pătrunderea globulelor de grăsime din măduva osoasă în circulația sistemică, în special după traumatisme ale oaselor lungi.


Această embolie poate apărea la câteva ore sau zile după traumatism, poate apărea chiar și postoperator și poate surveni chiar și în ciuda monitorizării și tratamentului corect.


Tocmai de aceea, fracturile care nu sunt deschise sau amenințătoare de viață pot fi temporizate, până când există condițiile optime pentru intervenția chirurgicală. Aceasta nu este neglijență, ci practică medicală standard, bazată pe evaluarea riscurilor.

La internare și înainte de orice intervenție, pacienții (sau aparținătorii) semnează consimțământul informat, unde sunt menționate inclusiv aceste riscuri RARE, DAR REALE.


Și atunci apare întrebarea legitimă: dacă pacientul ar fi decedat imediat după operație, ar fi fost tot vina medicilor?

Există cazuri – rare, poate și de 1% – în care, din cauza unor factori individuali (stare generală, obezitate, tulburări de coagulare, răspuns biologic imprevizibil), organismul cedează.

Nu pentru că cineva a greșit, ci pentru că medicina nu este o știință absolută, iar oamenii, indiferent unde se află, sunt muritori”, a mai transmis SANITAS Buzău.


A acuza automat medicii de malpraxis, fără expertize, fără anchete finalizate, fără concluzii clare, nu ajută pe nimeni


„A acuza automat medicii de malpraxis, fără expertize, fără anchete finalizate, fără concluzii clare, nu ajută pe nimeni. În schimb: distruge încrederea în sistem, demoralizează personalul medical și riscă să alunge din sistem exact oamenii de care avem cea mai mare nevoie.


Corpul medical nu cere compasiune oarbă. Cere echilibru, respect și judecată rațională. Durerea nu se vindecă prin ură, iar tragediile nu se explică prin vinovați inventați! Medicina nu poate preveni absolut orice, dar poate salva enorm – atunci când este lăsată să funcționeze, nu linșată public!”, a mai transmis SANITAS Buzău.

Aproximativ 90% din cazuri sunt legate de traumatisme și fracturi sau proceduri chirurgicale pe un os mare, cum ar fi osul femural al coapsei. Ca urmare a fracturii osului, grăsimea măduvei osoase scapă în fluxul sanguin. 

Embolia grăsoasă este o condiție ce afectează organe multiple, cel mai frecvent fiind afectați rinichii, cordul, pielea, creierul și plămânii. Un embol grăsos poate ajunge la majoritatea organelor, simptomele apărând la aproximativ 24-72 de ore după leziunea inițială.

Intervalul de timp în care pot apărea simptomele neurologice este larg. E cuprins între 10 ore și 5 zile de la momentul apariției condiției ce determină embolia grăsoasă. Simptomele neurologice ce pot apărea sunt: iritabilitate, anxietate, agitație, confuzie, delir și comă. Manifestări neurologice sunt întâlnite la aproximativ 86% dintre pacienții cu embolie grăsoasă.

Prognosticul emboliei grăsoase este variabil. Se poate ajunge la deces la câteva ore de la apariția leziunii prin infarct miocardic acut. 

Mortalitatea cauzată de embolia grăsoasă este cuprinsă între 5% și 15% la pacienții care au această afecțiune.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

embolie
grasoasa
buzau
sanitas
gabriel bumbacea
