Peste 800 de zboruri, anulate din cauza zăpezii în Olanda: 1000 de pasageri blocați pe aeroportul Schiphol

Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, activitatea a fost serios perturbată după ce ninsorile au acoperit pistele. Aproximativ 1.000 de persoane nu au mai reușit să plece și au fost nevoite să rămână peste noapte în terminale, în timp ce echipele aeroportului interveniseră pentru îndepărtarea zăpezii.

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, cel puțin 800 de zboruri au fost anulate, Schiphol fiind unul dintre cele mai aglomerate hub-uri aeriene de pe continent.

„Situație excepțională”, spun reprezentanții aeroportului

Stephan Donker, purtător de cuvânt al aeroportului, a explicat pentru Reuters că este vorba despre o „situație excepțională”. Acesta a precizat că „Schiphol a amenajat câteva sute de paturi, oferind perne, pături, mâncare și băutură pentru călători”, pentru a face față numărului mare de pasageri rămași blocați.

În paralel cu haosul din trafic, autoritățile din Olanda au luat și alte măsuri. Multe școli au fost închise, iar populația a fost îndemnată să lucreze de acasă, acolo unde a fost posibil.

Zăpada creează probleme și în alte capitale europene

Efectele frontului de iarnă nu s-au limitat la Olanda. La Paris, furtuna Goretti, venită dinspre Atlantic, a adus ninsori consistente. Pe aeroportul Charles de Gaulle au fost anulate aproximativ 100 de zboruri, iar alte 40 au fost suspendate pe Orly.

Printre cei afectați s-a numărat și președintele României, Nicușor Dan, care a rămas blocat în capitala Franței marți seară, după ce aeronava Spartan nu a putut decola din cauza zăpezii.

„Serviciile publice de autobuz din Paris și din suburbiile înconjurătoare au fost suspendate din cauza drumurilor înghețate”, au transmis oficialii din transporturi.

Alertă meteo extinsă în Franța

Serviciul Météo France a anunțat că 38 dintre cele 96 de departamente metropolitane, inclusiv Corsica, se află sub avertizare de ninsori și polei. În unele zone s-au acumulat deja între 3 și 7 centimetri de zăpadă.

Meteorologii au descris episodul de frig drept unul de „o intensitate rară pentru acest sezon”. Autoritățile locale îi avertizaseră din timp pe locuitorii regiunii pariziene să evite deplasările neesențiale și să lucreze de acasă. Marți, cinci persoane au murit în accidente rutiere produse pe fondul condițiilor meteo dificile.

Parisul, între blocaj și spectacol de iarnă

În ciuda riscurilor, zăpada a transformat orașul într-un peisaj spectaculos. Turiștii și localnicii au profitat de ocazie, unii schiind pe pantele Montmartre sau prin apropierea grădinilor Champs de Mars, chiar sub Turnul Eiffel.

Săniile, dar și improvizațiile, precum pungile de plastic, au fost folosite pentru a aluneca pe orice pantă disponibilă.

„Este excepțional, este incredibil. Este magnific și ne bucurăm de el. Am întâlnit și o mulțime de turiști și arată atât de fericiți”, a spus Pierre, un locuitor al Parisului, citat de Reuters.

Europa de Vest și Balcanii, afectați de valul de iarnă

În Spania, vremea rea a dus la suspendarea unei linii de tren de navetiști din apropierea Madridului și la perturbarea traficului pe peste 40 de drumuri.

Probleme serioase au fost raportate și în Balcanii de Vest. În orașul Knin, din Croația, pasagerii unui tren au rămas blocați mai bine de 12 ore, după ce copacii doborâți de zăpadă au căzut pe șine.

În estul Bosniei și vestul Serbiei, mai multe localități au declarat stare de urgență din cauza întreruperilor de curent și apă. Situații similare au fost semnalate și în România.

Școli închise și transport afectat în Europa Centrală

În Polonia, numeroase școli au fost închise, unele trecând temporar la cursuri online. În Ungaria, ninsorile abundente au îngreunat traficul pe autostrăzi și au provocat întârzieri în circulația trenurilor și autobuzelor. Și în România, mai multe unități de învățământ au decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică joi și vineri.

