Ai 18 ani? Comisia Europeană oferă călătorii gratuite prin Europa
Data publicării: 14:06 07 Ian 2026

Ai 18 ani? Comisia Europeană oferă călătorii gratuite prin Europa
Autor: Dana Mihai

aeroport aeroport. Sursa foto: Freepik
 

Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite.

Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Pe lângă permisul de călătorie, participanţii vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activităţi culturale, cazare, transport local, alimente şi alte servicii.

Citește și: Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO

DiscoverEU va contribui, de asemenea, la Busola culturală pentru Europa printr-o promovare mai puternică a rutelor culturale DiscoverEU, o colecţie de destinaţii europene îngrijite cu atenţie pentru fanii filmului, modei, produselor alimentare, artelor plastice şi multe altele. O parte din programul lor va consta în sesiuni de informare înainte de plecare şi reuniuni DiscoverEU.

Una dintre aceste reuniuni va fi organizată la Lyon (Franţa) în iulie, în contextul Săptămânii europene a tineretului 2026, axată pe solidaritate şi echitate. Peste 200 de tineri călători se vor aduna acolo din toată Europa.

DiscoverEU, parte din programul Erasmus+

DiscoverEU este o parte esenţială a programului Erasmus+ şi promovează mobilitatea tinerilor, călătoriile ecologice, schimburile culturale şi unitatea europeană. Această ediţie sărbătoreşte, de asemenea, 40 de ani de călătorie în jurul Europei fără frontiere, în urma acordului Schengen.

"DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni şansa de a explora continentul nostru, de a cunoaşte oameni noi şi de a experimenta în mod direct valoarea liberei circulaţii. Această ediţie specială a celei de-a 40-a aniversări a spaţiului Schengen ne reaminteşte că mobilitatea este un drept pe care îl preţuim; o piatră de temelie a identităţii noastre europene comune.", a declarat Glenn Micallef, comisarul pentru echitate între generaţii, tineret, cultură şi sport.

Această rundă a fost deschisă persoanelor născute între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale UE, cât şi din ţările asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia şi Turcia) şi a atras 246.782 de cereri. Din 2018, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat 431.931 de permise de călătorie. Ca şi în ediţiile anterioare, măsurile speciale vor asigura accesul călătorilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate. 

comisia europeana
DiscoverEU
permise de calatorie gratuite

comisia europeana
DiscoverEU
permise de calatorie gratuite
