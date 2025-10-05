Aveau totul în Marea Britanie, dar au ales să revină în România. "Nu am mai fost dispuşi să plătim acel preţ"

Iată care au fost motivele întoarcerii acasă.

"Creasem un stil de viaţă aparent frumos. Aveam tot ce ne trebuia. Locuri de muncă bine plătite, o casă în rate, maşini, nu ne lipsea nimic din punct de vedere financiar. Dar totul în viaţă are un preţ, şi eu nu mai eram dispusă să plătesc preţul. Însemna timp puţin petrecut în familie, copiii lăsaţi la creşă de mici, de la 9 luni, pentru că atât era concediul de maternitate, şi trebuia să pot merge la muncă.

Pentru a menţine stilul de viaţă creat, trebuia să muncim amândoi. Munceam ture opuse, şi ne vedeam foarte rar. Timp cu copiii petreceam, încercam mereu să facem lucruri diferite, dar eram prea epuizaţi pentru a ne bucura de familie. Toate lucrurile în viaţă au un preţ, şi noi nu am mai fost dispuşi să plătim acel preţ. Pentru că şi în Marea Britanie, din 2013 până în 2024, lucrurile s-au schimbat mult. Brexit-ul, consecinţele războiului, totul era mai scump, facturi, alimente. Viaţa nu mai era atât de uşoară ca la început, în 2013, când am plecat noi.

În plus, mai avem şi trei copii. Deci ca să menţinem acel stil de viaţă, trebuia să muncim foarte mult. Nu mai eram dispusă să pierd timp preţios cu familia pentru acel stil de viaţă. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am plecat şi am venit în România.

Apoi, lucrând la spital, am lucrat foarte mult cu pacienţi în post şi pre-operator. Vedeam foarte mulţi oameni cu diferite afecţiuni şi am început să sufăr de anxietate. Mă gândeam că dacă se întâmplă ceva cu mine sau cu soţul meu, copiii noştri ce fac? Ei sunt mici, au 3 ani, 6 ani şi 9 ani. Şi câteodată stăteam şi mă întrebam ce vor face copiii ăştia? Familia de acasă, din România, sunt nişte necunoscuţi pentru ei. Da, noi vorbeam la telefon, ţineam legătura, veneam acasă o dată pe an, dar cu cât creşteau copiii, relaţia din familie era mai rece.

A fost şi experienţa pandemiei, am rămas blocaţi 4 ani acolo, nu am reuşit să venim acasă.

Toate astea m-au pus pe gânduri. Şi m-am întrebat ce se va întâmpla peste 6 luni, un an sau doi, dacă nu facem o schimbare. Cum va arăta viaţa noastră? Punând în calcul toate aspectele, am decis să ne întoarcem. Am revenit acasă, în Maramureş", a declarat Tatiana Teleptean în emisiunea "Departe de România".