Erou fără uniformă: un tânăr român a salvat o femeie din flăcări și luptă acum pentru visul de a deveni pompier

Adrian Ștefan Popa, un tânăr român de 21 de ani din Padova, a demonstrat un curaj remarcabil atunci când a salvat o femeie dintr-un incendiu izbucnit într-o locuință din Legnago. Gestul său eroic i-a întărit dorința de a deveni pompier, însă birocrația italiană îi stă momentan în cale.

În seara de 29 august anul trecut, Ștefan se afla cu prietenii la întoarcerea spre Montagnana, orașul său din provincia Padova. Atunci a observat agitația din stradă și a realizat că un incendiu mistuia o locuință. Fără să stea pe gânduri, a alertat carabinierii și a intervenit pentru a salva o femeie prinsă în flăcări.

„Nu m-am gândit la nimic, ci doar să ajut acea persoană. M-a ajutat sportul pe care îl practic, parkour, care constă în a sări de la înălțimi mari și a escalada clădiri. Am urcat rapid pe balcon și am scos-o cu grijă pe doamnă, care avea mai multe arsuri”, a povestit tânărul, conform presei străine.

„Mi-ar plăcea să pot ajuta oamenii în fiecare zi”

Adrian Ștefan Popa spune că visul său nu este unul din copilărie, dar că mereu și-a dorit o profesie prin care să fie de ajutor oamenilor. „Un pompier face asta în fiecare zi. Îmi doresc ca acest episod să accelereze procesul. Mi-ar plăcea să pot ajuta oamenii în fiecare zi”, afirmă el.

Însă, drumul spre cariera dorită este complicat. Fără cetățenie italiană, tânărul nu poate participa la concursurile oficiale de recrutare. „Am depus cererea, dar mi s-a spus că procesul durează foarte mult, chiar și trei ani. Este mai dificil decât să mă cațăr pe clădiri cu mâinile goale, dar nu renunț”, adaugă Ștefan.

Totuși, gestul său de curaj nu a rămas fără ecou. Autoritățile locale, dar și oamenii din comunitate, l-au felicitat și i-au oferit sprijin moral. „Am primit multe complimente, iar primarul din Legnano mi-a propus o recomandare. Mi s-a spus chiar că s-ar putea grăbi formalitățile pentru cetățenie după ceea ce am făcut”, a explicat tânărul.

Birocrația - un obstacol greu de trecut

Tânărul, care trăiește de ani buni în Italia și se simte legat de această țară, se confruntă cu procedurile greoaie pentru obținerea cetățeniei. „Birocrația pentru cetățenie este foarte complexă. Ori de câte ori depun documentele, îmi cer altele noi. Însă am învățat că orice am realizat până acum a fost prin efort și perseverență”, a spus el.

Deși provocările administrative nu îi permit încă să îmbrace uniforma de pompier, Adrian Ștefan Popa rămâne optimist. Experiența prin care a trecut l-a convins și mai mult că aceasta este calea lui. „Nu renunț. Tot ceea ce mi-am dorit am obținut prin muncă și ambiție. Acum vreau să duc mai departe acest vis și să ajut oamenii ori de câte ori este nevoie”, a conchis el.