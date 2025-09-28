Alertă cu bombă în București, în contextul votului pentru R. Moldova. Poliția vine cu precizări

A fost o alertă cu bombă în Centrul Bucureștiului, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Reprezentanții Poliției vin cu următoarele precizări:

”Astăzi, 28 septembrie, a fost primit un e-mail, cu privire existența unor dispozitive explozive, la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Structurile competente au demarat imediat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliția Română, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

Până în prezent, nu există niciun risc care să perturbe procesul electoral.

Instituțiile abilitate gestionează, potrivit atribuțiilor legale, desfășurarea în condiții de siguranță a procesului de votare.

Tratăm cu seriozitate orice sesizare, iar, în funcție de rezultatele verificărilor, vor fi luate măsurile legale”.