Data publicării:

EXCLUSIV  Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”

Autor: Gabriela Ungureanu | Categorie: Stiri

Scriitoarea Andrea Paula Danilescu și Flaviu George Predescu dialoghează, în cadrul emisiunii ”Născuți în diaspora”, despre cartea „Le rimesse nel cappotto. Storie di romeni d’Italia” pe care tânăra autoare a consacrat-o migranților români din Italia. 

”Născuți în diaspora” este un proiect în care, prin intermediul unor atractive emisiuni, reportaje și dezbateri, se dorește menținerea copiilor din familiile de români (sau mixte) care s-au născut în afara granițelor României, dar și pe părinții lor, în contact cu asimilarea unor valori românești identitare, pe termen lung, indiferent dacă ei sau părinții se vor mai întoarce în țara de origine sau nu. Din statisticile publice rezultă că peste 400.000 de copii români s-au născut în afara granițelor țării în ultimii 15 ani. Mai mult, în 2025, este pentru prima dată când natalitatea copiilor de români a fost mai mare peste hotare decât în România. Proiectul vizează direct aproximativ 1,5 milioane persoane, și în mod indirect cel puțin încă de cinci ori pe atât, dacă punem la socoteală întreaga populație activă din afara granițelor.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În calitatea noastră de facilitatori de comunicare, trustul nostru își propune să ofere sprijin pentru dobândirea de către copiii de origine română, născuți extrateritorial, și a părinților acestora, a unor argumente motivaționale de conștientizare a necesității asimilării acestor valori. Scopul este ca atât copiii cât și părinții să descopere, în primul rând, un sens în continuarea legăturilor cu România, dar să și știe unde să caute informații și argumente viabile pentru a putea realiza acest lucru. 

Preconizăm că bune rezultate vor surveni și din acumularea unor idei din mediile socio-culturale și politice, cât și prin interacțiunile care se vor crea, dar și a informațiilor care vor rămâne la dispoziția autorităților și a copiilor (viitori adulți) care s-au născut în afara granițelor României.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro,  www.parintisipitici.ro și www.dcnewstv.ro , în cadrul acestui articol și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora. 

Vă invităm să activați notificările pe paginile noastre de Facebook și YouTube și să distribuiți. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Horoscop 25 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
24 aug 2025, 19:51
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
22 aug 2025, 18:41
Marin Preda în 15 cursuri, subiectul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
22 aug 2025, 12:52
Sălbăticia pierdută a României. Orieta Hulea, directoarea WWF-România, la DC Anima - VIDEO
21 aug 2025, 20:30
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Horoscop 22 august 2025. Începe Sezonul Fecioarei! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii / VIDEO
21 aug 2025, 19:51
Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO
21 aug 2025, 13:38
Tratamentul anti-cancer cu celule T modificate genetic. Dr. Ștefan Ciurea, la Academia de Sănătate / video
21 aug 2025, 12:50
Horoscop 21 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
20 aug 2025, 21:27
Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România, la Interviurile DCNews
20 aug 2025, 19:37
Despre fotbal adevărat, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
20 aug 2025, 12:07
Dezvăluiri din PNL! Marian Petrache rupe tăcerea: Ce șanse are Ilie Bolojan să rămână președintele partidului? / video
20 aug 2025, 09:36
Începe un nou sezon Miercurea Neagră! Ce ne așteaptă din toamnă, aflăm de la Diana Tache, Ciuvică și Chirieac / video
20 aug 2025, 08:13
Horoscop 20 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19 aug 2025, 20:07
Cum să crești copii de succes în 2025? Lavinia Stan, la Părinți Prezenți / VIDEO
19 aug 2025, 16:04
Horoscop 19 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
18 aug 2025, 20:58
Politologul Aurelian Giugăl, invitatul lui Val Vâlcu la DCNews. De la satul românesc la austeritate și dublul discurs politic
18 aug 2025, 19:40
Totul despre cancerul colorectal. Dr. Eliza Gangone (SANADOR), la DC News și DC Medical
18 aug 2025, 15:18
DC Conducem revine. Episod special la Academia Titi Aur
18 aug 2025, 11:33
Horoscop 18 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
17 aug 2025, 19:37
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
16 aug 2025, 20:38
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
16 aug 2025, 18:37
Neurofeedback, soluția modernă pentru echilibru mental și performanță. Sâmbătă, la DC News TV
15 aug 2025, 18:24
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
15 aug 2025, 15:38
Republica Moldova și întâlnirea dintre Trump și Putin, subiectele săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
15 aug 2025, 13:33
Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
13 aug 2025, 19:11
Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, la Născuți în diaspora - VIDEO
13 aug 2025, 09:46
Horoscop 13 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
12 aug 2025, 20:01
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
12 aug 2025, 13:22
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO
11 aug 2025, 18:06
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
11 aug 2025, 18:42
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO
11 aug 2025, 14:34
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu
11 aug 2025, 08:52
Psihologul Maria Comăneanu dezvăluie cum funcționează cardurile psihologice, la DrPsy
08 aug 2025, 23:52
Despre Forța gândirii pozitive, la De Ce Citim/ VIDEO
08 aug 2025, 10:26
Stand-up comedy, pisici și oameni care latră în online. Bogdan Drăcea, invitat la DC Anima - VIDEO
07 aug 2025, 17:54
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare, iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic
06 aug 2025, 12:59
Generația Globală: Ionuț Blendea și cariera sa de top în industria hotelieră britanică
06 aug 2025, 09:34
Elena Platon, directoarea Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană, la Născuți în diaspora
05 aug 2025, 10:44
Educația nu mai are timp de teorie. E vremea pentru soluții! Sorin Ivan și Val Vâlcu, luni, la DC Edu / video
04 aug 2025, 10:00
Psihologul Mihaela Avramescu analizează conflictul între generații, sâmbătă, la ”Dr.Psy”
01 aug 2025, 23:10
Scriitorul Costel Nedelcu, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
01 aug 2025, 12:10
De la imigrant la lider local în Anglia. Iulian dă voce românilor din districtul Cherwell
31 iul 2025, 17:41
Totul despre acnee. Dr. Alin Nicolescu, la Academia de Sănătate - VIDEO
31 iul 2025, 12:40
Ce nu vrea Guvernul să auziți despre austeritate? Vă spune, joi, Dumitru Costin (BNS) / video
30 iul 2025, 19:51
Comentariile tale pot schimba soarta lui Ciuvică! Intră live, la Miercurea Neagră, să vezi un nou meci alături de Chirieac! Tache promite să arbitreze / video
29 iul 2025, 21:09
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunțurile zilei, miercuri, la DC News! Tot ce trebuie să știi despre subvenții, carne și viitorul fermelor românești!
29 iul 2025, 18:44
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
Cele mai noi știri
acum 26 de minute
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
acum 31 de minute
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
acum 32 de minute
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
acum 45 de minute
Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol
acum 52 de minute
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
acum 1 ora 7 minute
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
acum 1 ora 18 minute
Cutremur puternic înregistrat în această dimineață
acum 1 ora 19 minute
Gigantul olandez al cafelei, care deține Jacobs, vândut către americanii care au Dr. Pepper. Tranzacție de miliarde
Cele mai citite știri
pe 24 August 2025
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
pe 24 August 2025
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
pe 24 August 2025
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
pe 24 August 2025
Putin vrea totul: Litoralul ucrainean, gurile Dunării și Republica Moldova – Avertismentul lui Bogdan Chirieac
pe 24 August 2025
Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel