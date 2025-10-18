Cursul de „Limba, cultura și civilizație românească” (L.C.C.R.) atrage tot mai mulți copii români din diaspora, iar proiectul a ajuns să fie unul respectat și apreciat, astăzi funcționând în 7 țări europene.

Daiana-Theodora Cuibus, directorul general al Institutul Limbii Române, a venit cu mai multe detalii despre acest subiect și a explicat cât de imporant este efortul cadrelor didactice implicate.

"Să nu uităm că sunt niște cursuri extracuriculare la care copilul poate veni sau nu. Nu îl obligă nimeni, nu primește nimic, decât o diplomă la sfârșit și zâmbetul dascălului sau poate zâmbetul celui de acasă - poate mai vorbește cu bunica pe acasă românește, dacă a mai rămas săraca bunica - dar e vorba de har aici, e vorba de dăruire, care, cu toate impasurile noastre, cu toate nemulțumirile noastre, este cea care ne duce mai departe, fără să cădem în partea asta foarte sentimentală.

Exemplul Italiei

Și vreau să vă spun că nu e puțin lucru ce fac acești oameni. Înainte menționam că în Belgia eram singura țară care funcționam în program și acum iată că se reintroduce pas cu pas și în Franța. Uitați-vă la exemplul Italiei. E unul dintre exemplele în care noi existăm oficial drept curs extracuricular, alături de spaniolă, chineză sau înot - până la urmă orice activitate extracuriculară a copiilor - dar prin prezența colegilor mei în aceste țări școlile au ajuns - înaintea oricărei legislații, înaintea oricărui acord de care o fi el, de la orice nivel sau instituție - să accepte ca ai mei colegi să intre în programul școlii, ca acele cursuri opționale să le fie încredințate.

Asta cred că spune multe despre ceea ce fac, despre cum fac. Înseamnă enorm și vreau să profit de ocazie să le mulțumesc colegilor mei", a declarat Daiana-Theodora Cuibus, directorul general al Institutul Limbii Române, în cadrul celei de-a cincea ediții a dezbaterii „România în Diaspora” din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, organizată de DC Media Group.