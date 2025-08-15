Data actualizării: | Data publicării:

École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris

Autor: Elena Cristian | Categorie: Stiri

În inima Parisului, la câteva străzi distanță de clădirile impunătoare ale ambasadelor și de forfota bulevardelor, există un loc în care limba română răsună cu aceeași prospețime ca în curțile școlilor din România. Școala Românească din capitala Franței, coordonată de Monica Beuran, președinta Asociației École Roumaine de Paris, a devenit, în timp, un reper pentru familiile de români stabilite aici. Într-un oraș cosmopolit, unde aproape fiecare colț de stradă poartă o altă limbă și o altă istorie, aici se țese cu migală povestea identității românești, fir cu fir, lecție după lecție.

„Ambasada României și Institutul Cultural au fost dintotdeauna parteneri care ne sprijină, iar consulatul ne este un sprijin constant. Proiectul nostru este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Lucrurile au evoluat mult: dacă la început erau cam 30 de copii înscriși, am ajuns acum la aproximativ 75. O perioadă nu puteam deschide mai multe locuri pentru că funcționam în cadrul ambasadei și al Institutului Cultural. Ni se puneau la dispoziție săli de curs, dar nu erau foarte multe, așa că eram un pic limitați. De doi ani însă funcționăm într-un liceu italian public, foarte aproape de ambasadă, unde avem mai multe săli pe care le folosim pentru cursuri. Am ajuns astfel să avem cinci grupe, pe nivele de vârstă, și ne gândim să deschidem o nouă grupă în septembrie, deoarece avem foarte multe cereri, mai ales de la copilași mici de 3-4 ani,” povestește Monica Beuran pentru StiriDiaspora.ro. 

Cursurile acoperă o plajă largă de vârste - de la preșcolari, care învață limba română prin joc, cântece și poezii, până la adolescenți de 17 ani, care deprind tainele scrisului și cititului, dar și noțiuni esențiale de geografie și istorie a României.

„Oferim în principal cursuri de limba română pentru cei mici, copilași de vârstă preșcolară. Totul se desfășoară într-un mod ludic: poezii, cântece, desen. Cei mai mari, între 6 și 17 ani, învață să scrie, să citească și să cunoască istoria și geografia României. Avem cinci doamne profesoare care lucrează cu aceste grupe și se implică să creeze un mediu prietenos și motivant pentru copii,” explică Beuran.

Școala nu este doar despre învățarea limbii. Este despre păstrarea identității și a rădăcinilor. Într-un mediu în care franceza domină și poate ușor să eclipseze limba maternă, este esențial ca cei mici să aibă un spațiu în care să simtă că româna nu este doar o materie de studiu, ci o parte din viața lor de zi cu zi.

„Mulți părinți ne spun că au nevoie ca copiii lor să învețe limba română, să nu o piardă. E vorba și despre tradiții, despre cum să rămâi conectat la rădăcinile tale, chiar dacă trăiești într-o țară străină,” mai spune Beuran.

Teatrul în limba română: un spațiu de expresie, creativitate și identitate

O componentă aparte a Școlii Române din Paris este teatrul în limba română. Sub îndrumarea profesorului și actorului Constantin Logofătu, copiii descoperă frumusețea limbii nu doar prin citit sau scris, ci prin expresia vie a cuvintelor.

„Avem un domn profesor care a fost profesor de limbă la noi și este și actor. El a făcut un atelier de teatru cu copiii, care s-a finalizat cu punerea în scenă a unui spectacol de teatru scris de Matei Vișniec: Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele. Spectacolul a fost susținut în luna aprilie a acestui an,” povestește Monica Beuran.

Spectacolul și activitățile teatrale oferă copiilor oportunitatea de a simți limba română și de a o experimenta într-un mod creativ. Prin teatrul educativ, cuvintele nu mai sunt simple instrumente de comunicare, ci vehicule de emoție, expresie și înțelegere. Această formă de învățare contribuie la dezvoltarea încrederii în sine și a abilităților de exprimare, dar și la consolidarea legăturii cu rădăcinile culturale.

Evenimentele se desfășoară în sala de teatru a liceului italian, care oferă un cadru adecvat pentru aceste activități.

„Am avut invitați din Consulat și Ambasadă care au asistat la spectacol. Anterior, când sala de teatru a ambasadei nu era disponibilă din cauza lucrărilor, susțineam spectacolele noastre în Sala Bizantină a ambasadei, care este mult mai mare și mai elegantă, dar și sala liceului este suficientă pentru nevoile noastre,” explică Monica Beuran.

Prin teatrul românesc, copiii învață să-și exprime emoțiile, să colaboreze și să simtă limba română într-un mod viu. Este o metodă prin care învățarea devine experiență, iar legătura cu tradițiile și identitatea culturală se păstrează chiar și în mediul străin. Scenele de teatru nu sunt doar spectacole, ci adevărate laboratoare de cultură, emoție și învățare, prin care comunitatea românească din Paris se reunește și se afirmă.

Contextul românilor din Paris și importanța școlii

Estimările indică faptul că în regiunea pariziană trăiesc zeci de mii de români - cifrele neoficiale depășesc 100.000. Mulți dintre aceștia au copii născuți sau crescuți în Franța, pentru care româna nu este limba dominantă. În lipsa unui cadru organizat de învățare, riscul pierderii limbii materne crește exponențial, iar odată cu ea se diminuează și legătura cu tradițiile și identitatea românească.

Studiile în domeniul sociolingvistic arată că învățarea limbii materne nu are doar rol cognitiv, ci și afectiv: ajută copiii să se înțeleagă pe ei înșiși și să se conecteze la rădăcinile lor. Activitățile artistice, precum teatrul, consolidează această legătură, transformând cuvintele în emoții și experiențe.

Astfel, Școala Română din Paris nu este doar o sală de clasă cu manuale și foi de lucru. Este un refugiu cultural, un loc unde poveștile, cântecele și scenele de teatru se împletesc pentru a le aminti copiilor că, dincolo de străzile Parisului și de vorbirea de zi cu zi în franceză, există o parte din ei care vine dintr-o altă țară - și că acea parte merită păstrată, prețuită și transmisă mai departe.

15 aug 2025, 13:16
