De ce unele familii de români din diaspora nu mai vorbesc limba română. Mioara Moraru: "Este un mare păcat"

Mioara Moraru, președinta Asociației culturale româno-italiene Propatria, avertizează că această tendință este „un mare păcat” și atrage atenția asupra importanței păstrării limbii materne ca parte esențială a identității.

„În familiile mixte, de obicei mamele aleg să nu ducă mai departe limba română. Este un mare păcat, pentru că într-adevăr limba română este cea mai mare bogăție pe care o putem avea și pe care copiii noștri trebuie să o ducă mai departe”, a declarat Mioara Moraru.



Ea a explicat că mulți părinți cred că nu se vor mai întoarce niciodată în România, însă o astfel de gândire este greșită:

„Nu se știe niciodată pe unde ne duc drumurile. Iar în momentul în care copiii noștri vor decide să se întoarcă, se vor afla într-o mare dificultate, pentru că nu vor putea comunica cu cei de acasă.”

Universitățile din România, șansă pentru tinerii din diaspora



Reprezentanta comunității românești din Italia a subliniat că România oferă numeroase oportunități tinerilor din diaspora, inclusiv locuri speciale în universitățile din țară. „Cunosc mulți tineri care nu au avut curajul să aplice pentru aceste locuri, pentru că nu stăpâneau suficient limba română și se temeau de nevalidare sau de dificultăți în procesul de învățare”, a explicat Moraru.

Pentru a combate pierderea identității lingvistice și culturale, Asociația Propatria a ales să organizeze evenimente comune între români și italieni. „Am dorit să implicăm ambele comunități, pentru ca tinerii și copiii români să nu se simtă excluși nici dintr-o parte, nici din cealaltă. Scopul nostru este să construim punți de legătură, să-i ajutăm pe copii să se exprime în limba română, chiar dacă prietenii lor sunt italieni. Mulți italieni ajung astfel să învețe și ei româna”, a precizat președinta asociației.

Potrivit Mioarei Moraru, cunoașterea a două limbi reprezintă o adevărată bogăție culturală și cognitivă. „Copiii care cresc între două limbi sunt mai flexibili în gândire și mai empatici, cu condiția ca ambele limbi să fie asociate cu dragoste, respect și mândrie. Este o forță pe care părinții trebuie să o înțeleagă și să o cultive”, a concluzionat aceasta.

Italia găzduiește cea mai numeroasă comunitate de români din afara granițelor țării, estimată la peste 1,1 milioane de persoane. Românii sunt prezenți în toate regiunile, dar cele mai mari concentrații se află în Lazio, Lombardia, Piemonte și Veneto. De-a lungul ultimelor două decenii, românii s-au integrat treptat în societatea italiană, mulți formând familii mixte și contribuind activ la viața socială, economică și culturală a țării.