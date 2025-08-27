Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I

Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro. Transmisiunea va putea fi urmărită și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Născuți în diaspora”, disponibilă pe www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro.

CONTEXT

Migrația este un șoc cultural pe care mulți români din diaspora îl resimt acut. În ultimii 15 ani, peste 400.000 de copii români s-au născut în afara granițelor țării, potrivit datelor oficiale. Mai mult, anul 2025 marchează un moment istoric: natalitatea copiilor români a fost mai mare peste hotare decât în România. Această realitate aduce în prim-plan o provocare majoră: formarea identității copiilor cu dublu statut – români și, în același timp, cetățeni ai țării de reședință. Încă de la vârste fragede, mulți dintre ei își întreabă părinții: „Care este naționalitatea mea?”. Răspunsurile nu sunt întotdeauna simple, iar părinții sunt puși adesea în dificultate. Pentru aceștia, statutul ambivalent generează un sentiment de confuzie și lipsă de încredere în sine.

În acest context, prima ediție a dezbaterii își propune să creeze un spațiu de reflecție și dialog despre modul în care se conturează identitatea culturală a acestor copii, despre rolul părinților în transmiterea limbii și a valorilor românești, dar și despre impactul psihologic al apartenenței la două culturi. Este esențial ca, la nivelul autorităților, dar și al comunităților românești din diaspora, să fie transmis mesajul că dublul statut este un avantaj care trebuie valorificat, atât de cei în cauză, cât și de statul român, pe termen lung.

TEME DE DEZBATERE

Copiii români născuți în diaspora: între identitatea națională și integrarea în țara gazdă

Psihologia copilului român născut în diaspora;

Păstrarea identității românești în diaspora: responsabilitatea părinților sau a statului?

Statul român și instituțiile culturale: strategii de promovare a limbii și culturii române în diaspora;

Rolul limbii materne în consolidarea identității culturale;

Modele de succes: tineri din diaspora care au găsit un echilibru între cele două culturi;

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Tudor CURTIFAN, Jurnalist DC News

13:05-13:10: CUVÂNT DE DESCHIDERE: Flaviu PREDESCU, Scriitor și realizator emisiuni DC News și Știri Diaspora

SPEAKERI

Natalia-Elena INTOTERO, Membru Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera Deputaților

Liviu JICMAN, Președinte Institutul Cultural Român

Dinu GÎNDU, Director Institutul Cultural Român Lisabona

Victor IONESCU, Expert în politici publice pentru românii de pretutindeni

Radu LECA, Psiholog

Bogdan GĂVAZĂ, Fondator si Președinte al fundației Român în Olanda și Director al Școlii Românești Haga

Luiza DICULESCU, Secretar APS ASD Primo Passo, PR Grupul Vatra și Jurnalist

Andreea DANILESCU, Scriitoare

14:45 – 15:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A

