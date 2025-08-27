Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I

Autor: Gabriela Ungureanu | Categorie: Stiri

Știridiaspora.ro organizează, în data de 28 AUGUST 2025, prima ediție a dezbaterii ,,Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale’’. 

Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: www.dcnews.ro, www.dcnewstv.ro, www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro. Transmisiunea va putea fi urmărită și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Născuți în diaspora”, disponibilă pe www.stiridiaspora.ro și www.parintisipitici.ro.

CONTEXT

Migrația este un șoc cultural pe care mulți români din diaspora îl resimt acut. În ultimii 15 ani, peste 400.000 de copii români s-au născut în afara granițelor țării, potrivit datelor oficiale. Mai mult, anul 2025 marchează un moment istoric: natalitatea copiilor români a fost mai mare peste hotare decât în România. Această realitate aduce în prim-plan o provocare majoră: formarea identității copiilor cu dublu statut – români și, în același timp, cetățeni ai țării de reședință. Încă de la vârste fragede, mulți dintre ei își întreabă părinții: „Care este naționalitatea mea?”. Răspunsurile nu sunt întotdeauna simple, iar părinții sunt puși adesea în dificultate. Pentru aceștia, statutul ambivalent generează un sentiment de confuzie și lipsă de încredere în sine.

În acest context, prima ediție a dezbaterii își propune să creeze un spațiu de reflecție și dialog despre modul în care se conturează identitatea culturală a acestor copii, despre rolul părinților în transmiterea limbii și a valorilor românești, dar și despre impactul psihologic al apartenenței la două culturi. Este esențial ca, la nivelul autorităților, dar și al comunităților românești din diaspora, să fie transmis mesajul că dublul statut este un avantaj care trebuie valorificat, atât de cei în cauză, cât și de statul român, pe termen lung.

TEME DE DEZBATERE

Copiii români născuți în diaspora: între identitatea națională și integrarea în țara gazdă

Psihologia copilului român născut în diaspora;

Păstrarea identității românești în diaspora: responsabilitatea părinților sau a statului?

Statul român și instituțiile culturale: strategii de promovare a limbii și culturii române în diaspora;

Rolul limbii materne în consolidarea identității culturale;

Modele de succes: tineri din diaspora care au găsit un echilibru între cele două culturi;

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Tudor CURTIFAN, Jurnalist DC News

13:05-13:10: CUVÂNT DE DESCHIDERE: Flaviu PREDESCU, Scriitor și realizator emisiuni DC News și Știri Diaspora

SPEAKERI

Natalia-Elena INTOTERO, Membru Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera Deputaților

Liviu JICMAN, Președinte Institutul Cultural Român

Dinu GÎNDU, Director Institutul Cultural Român Lisabona

Victor IONESCU, Expert în politici publice pentru românii de pretutindeni

Radu LECA, Psiholog

Bogdan GĂVAZĂ, Fondator si Președinte al fundației Român în Olanda și Director al Școlii Românești Haga

Luiza DICULESCU, Secretar APS ASD Primo Passo, PR Grupul Vatra și Jurnalist

Andreea DANILESCU, Scriitoare

14:45 – 15:00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc perfect româna, alţii aproape deloc. Ce soluţii sunt?
24 aug 2025, 19:34
Români care trăiesc o "Românie văzută pe TikTok". Semnal de alarmă despre diaspora
23 aug 2025, 08:17
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde copiii românilor redescoperă limba și cultura părinților lor
21 aug 2025, 12:59
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
15 aug 2025, 13:16
Tragedie în Italia: Un copil român de patru ani a murit după expunerea la caniculă
12 aug 2025, 20:30
Propunerea de la vârful DRP care a ”atins” ILR-ul. Contre în direct/ VIDEO. Soluția pentru românii din zonele ”blue collar” a aprins spiritele în dezbatere
12 aug 2025, 15:43
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia pentru cetățenii săi. Avertismentul sociologului Hideg: Nici nu se vor mai gândi să se întoarcă în România
12 aug 2025, 13:50
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
08 aug 2025, 11:39
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
08 aug 2025, 10:19
Doi români au fost declarați nevinovați, după ce fătul lor născut prematur a fost găsit în congelator
31 iul 2025, 18:22
Cu geaca plină de mici, slănină și brânză, la 26 de grade! Trei români au fost prinși furând dintr-un magazin românesc din Anglia
30 iul 2025, 18:34
Accident oribil în Spania. O familie tânără, de români, și-a pierdut cei trei copii de 8 luni, 2 ani și 4 ani. Sunt trei zile de doliu în localitate
29 iul 2025, 14:36
Marea problemă a românilor din Italia: „Aici avem locuri de muncă, dar găsim foarte greu apartamente de închiriat”
28 iul 2025, 18:34
Adevărul despre întoarcerea românilor ”acasă”. Cine sunt cei care ”rămân acolo, își iau o casă, își fac un rost”. Modelul Ungariei și Poloniei
28 iul 2025, 15:41
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
S-a aflat cum a murit românca găsită fără viață într-un apartament din Sardinia
25 iul 2025, 09:20
Gabriela Ferguson și școala românească din Cardiff: De la educația copiilor, la o rețea de sprijin pentru româncele din diaspora
24 iul 2025, 08:37
Un român a cucerit Essex-ul cu pizza făcută într-o rulotă: „Parcarea unde ne-am așezat s-a transformat într-o Mică Românie”
24 iul 2025, 08:41
Ce faci dacă pensia întârzie prea mult după ani de muncă în Italia și România? Iată cum poți verifica dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile
23 iul 2025, 12:07
De la muncitor necalificat la afacere de 7 milioane de lire sterline. Povestea incredibilă a unui român din Dej
23 iul 2025, 09:57
O româncă povestește despre munca într-un country club din America: „Nu ai voie să obosești... totul trebuie să pară perfect”
22 iul 2025, 11:02
Crima din Italia. Românca Alina a murit asfixiată. Ucigașul ei riscă închisoarea pe viață
18 iul 2025, 21:28
Cum arată sistemul de sănătate din Marea Britanie. Român: Mi-au zis că mă sună ei în vreo două luni...
18 iul 2025, 14:08
”Nici nu au mai îndrăznit să spună”. Realitatea copiilor români născuți în Italia. Ce fel de cetățeni spun că sunt
17 iul 2025, 11:55
O româncă din Italia a găsit puterea să-și denunțe fostul iubit, după ani de abuzuri și imagini intime publicate pe internet
15 iul 2025, 21:52
Record la cel mai mare festival românesc din America. Câte persoane au participat - Galerie foto
15 iul 2025, 11:39
O româncă a murit strivită de un tractor. Sistemul agricol din Italia, criticat că nu oferă siguranță muncitorilor
14 iul 2025, 20:05
Tradițiile românești, sărbătorite cu suflet la Școala Românească din Cardiff: "Vrem ca tinerii să simtă că nu sunt singuri și că rădăcinile lor contează”
14 iul 2025, 16:01
Țara în care se mută românii din Marea Britanie, cu salarii aproape triple, dar chirii cam la fel. ”Salariile nu au crescut odată cu explozia de prețuri din Londra”
14 iul 2025, 15:36
Ștefan Vișinescu, povestea unei cariere construite între ADN-ul uman și spiritul comunitar
14 iul 2025, 12:32
Școala românească EuropaNova Bruxelles: Lecții de limba română, tradiție și identitate în inima Europei (reportaj)
13 iul 2025, 13:36
Educația în limba română în diaspora: Între realitate, percepție și viitor
09 iul 2025, 14:47
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 2)
09 iul 2025, 14:16
Casa unei românce a fost incendiată în timp ce era în vacanță în Italia cu iubitul ei. Un vecin a murit
08 iul 2025, 11:45
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 1)
07 iul 2025, 14:33
Român împușcat în Italia: Trupul bărbatului a fost găsit fără viață într-o fermă
07 iul 2025, 10:57
Mii de copii români din diaspora, în tabere gratuite din România. Gheorghe Cârciu: Este un proiect care ar trebui intensificat
04 iul 2025, 14:00
Căldura face ravagii: Un muncitor român a murit după o zi în condiții extreme la muncă
03 iul 2025, 22:04
Camelia Baciu, despre identitatea copiilor români din diaspora: "Este o durere pe care o port în suflet. O bătălie" - VIDEO
02 iul 2025, 22:30
Loredana Elena Chimu a fost dată dispărută împreună cu cei doi copii ai săi minori
02 iul 2025, 22:10
Strigătul scriitoarei Cameliei Baciu, româncă din diaspora: E o durere pe care o port în suflet, o bătălie pe care o duc de ani de zile
02 iul 2025, 13:33
Limba română, între identitate și uitare: Ce aleg românii din diaspora?
22 iun 2025, 19:48
Pedeapsa primită de românul din Germania care și-a zidit fosta iubită în peretele barului lor
27 iun 2025, 22:29
România care nu se vede: Mii de copii români din Spania, prinși între performanțe școlare și birocrație - VIDEO
27 iun 2025, 14:37
Drama unei românce din Italia, terorizată de fostul soț: a fost răpită dintr-un adăpost protejat
27 iun 2025, 10:49
Incident grav în Italia: O fetiță româncă de 13 ani a sărit pe fereastră după o ceartă cu părinții
25 iun 2025, 13:16
Cele mai noi știri
acum 7 minute
Cele mai frecvente concepții greșite despre gastrită
acum 14 minute
Horoscop 28 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 16 minute
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
acum 25 de minute
Un român a ținut secret decesul tatălui său pentru a-i încasa pensia din ianuarie până acum
acum 25 de minute
Reformele inițiate de Bolojan provoacă proteste ale magistraților. Avocatul Toni Neacșu explică mărul discordiei
acum 53 de minute
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre
acum 1 ora 34 minute
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
acum 1 ora 34 minute
Majoritatea francezilor vor alegeri noi dacă guvernul cade, arată sondajele
Cele mai citite știri
pe 26 August 2025
Cine este Oana Rădulea cea care donează Bucureștiului un teren de 13 milioane de euro. Mega-proiecte pentru București, în ședința CGMB
pe 26 August 2025
Semn divin la incendiul de la Dragonul Roșu?! Ce au găsit pompierii care au stins focul / foto în articol
acum 11 ore 9 minute
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 26 August 2025
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
pe 26 August 2025
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel