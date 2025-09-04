Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  „Copiii cu dublă identitate” din diaspora. Luiza Dinică Diculescu: „Se rușinează să vorbească limba română pentru că `cineva` s-a străduit foarte mult să își critice țara”/ VIDEO

Autor: Gabriela Ungureanu | Categorie: Stiri
Vezi galeria foto
 Freepi foto
Freepi foto

Jurnalista Luiza Dinică Diculescu, stabilită de 15 ani în Italia, a vorbit la emisiunea Născuți în diaspora, moderată de jurnalistul Flaviu George Predescu, despre generațiile de copii români care trăiesc între două lumi și care, din păcate, ajung să se rușineze de limba și cultura lor.

„În Italia, copiii cu dublă identitate - cum îmi place să le spun, am fost nevoită să le spun astfel - se rușinează să vorbească limba română. Pentru că, cu ani în urmă, se întâmpla același lucru. Cineva s-a străduit foarte mult să își critice țara, să nu se concentreze și pe lucrurile pozitive”, explică jurnalista Luiza Dinică Diculescu.



Luiza Dinică Diculescu: „România nu e lumea a treia!”




În cadrul emisiunii, Luiza Dinică Diculescu amintește că România a făcut pași uriași spre alinierea la standardele europene.

„Trebuie să admitem faptul că România a făcut niște pași uriași spre alinierea în rândul țărilor europene în ultimii ani. Nu suntem lumea a treia, nu suntem o țară de lumea a treia. Asta este o realitate.

Dar, dacă dăm drumul la televizor pe anumite posturi de televiziune îți vine sentimentul emigrării instant, indiferent că te-ai gândit sau nu vreodată pentru că ai senzația că trăiești într-o țară ratată care și-a ratat viitorul, ceea ce nu este adevărat”, mai spune jurnalista.

Este un avertisment necesar: imaginea pe care mass-media o proiectează poate influența generații întregi, transformând mândria în rușine.



Cetățenia română, moștenire și responsabilitate



„România este astăzi țara tuturor posibilităților (...). A fi cetățean român nu se negociază. Se trăiește! Este o moștenire cultivată și o responsabilitate”, subliniază jurnalista.

Pentru ea, dialogul cu diaspora este despre reconectarea cu valorile și identitatea națională.

„Dialogul meu cu diaspora pe asta se bazează: pe a le întări valorile noastre și imaginea pozitivă a țării noastre. Jurnalismul acesta l-am practicat încă de când eram în București”, mai spune Luiza Dinică Diculescu.



Ambasadorii neoficiali ai României în lume




În străinătate, copiii care au crescut între două culturi devin astăzi „ambasadori neoficiali”, după cum spune Luiza Dinică Diculescu.

„Astăzi avem în străinătate avem ambasadori neoficiali, dar foarte importanți pentru România. Sunt oameni care deja dețin funcții cheie. Sunt copiii noștri - odinioară copii, au crescut între timp - și dețin funcții importante în administrație, în sănătate, în construcții, sunt muncitori care acolo unde merg să-și facă treaba și să-și îndeplinească rolurile care le revin prin intermediul serviciului, fac o treabă extraordinară (...). Oameni care duc o imagine frumoasă și care au datoria să ducă o imagine frumoasă peste hotarele țării. De aceea ei sunt niște ambasadori neoficiali. Și ei sunt România!”, afirmă jurnalista.


URMĂRIȚI EMISIUNEA NĂSCUȚI ÎN DIASPORA INTEGRAL:

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
„Copiii cu dublă identitate” din diaspora. Luiza Dinică Diculescu: „Se rușinează să vorbească limba română pentru că `cineva` s-a străduit foarte mult să își critice țara”/ VIDEO
04 sep 2025, 21:40
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
01 sep 2025, 13:02
„Copiii români născuți în diaspora sunt România!” Luiza Diculescu, despre ce ar trebui să conștientizeze fiecare părinte plecat peste hotare: „Limba română începe acasă” / VIDEO
28 aug 2025, 17:53
Copiii Diasporei - între rădăcini românești și identitate globală. Liviu Jicman, ICR: E o mare provocare!
28 aug 2025, 16:03
Născuți în diaspora – drumul spre consolidarea identității culturale – Ediția I
27 aug 2025, 19:17
Monica Beuran, președinta Asociației ”Ecole Roumaine de Paris”, invitată la emisiunea Generația Globală
27 aug 2025, 09:29
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Scriitoarea Andrea Paula Danilescu, la ”Născuți în diaspora”
25 aug 2025, 11:31
Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc perfect româna, alţii aproape deloc. Ce soluţii sunt?
24 aug 2025, 19:34
Români care trăiesc o "Românie văzută pe TikTok". Semnal de alarmă despre diaspora
23 aug 2025, 08:17
Dezbaterea ”România în Diaspora” – Ediția a II-a. Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor
21 aug 2025, 20:00
Reportaj: Școala de Limba Română „Dacia” din Atena, locul unde copiii românilor redescoperă limba și cultura părinților lor
21 aug 2025, 12:59
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
15 aug 2025, 13:16
Tragedie în Italia: Un copil român de patru ani a murit după expunerea la caniculă
12 aug 2025, 20:30
Propunerea de la vârful DRP care a ”atins” ILR-ul. Contre în direct/ VIDEO. Soluția pentru românii din zonele ”blue collar” a aprins spiritele în dezbatere
12 aug 2025, 15:43
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia pentru cetățenii săi. Avertismentul sociologului Hideg: Nici nu se vor mai gândi să se întoarcă în România
12 aug 2025, 13:50
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor?
11 aug 2025, 14:39
Creșă de lux, dar servicii josnice. Semnal de alarmă pentru părinți, după ce o româncă și-a găsit copilul plin de sânge
08 aug 2025, 11:39
O coafeză româncă din Italia s-a trezit cu poliția la ușă, după ce a fost reclamată de vecini. Amenda primită de femeie
08 aug 2025, 10:19
Doi români au fost declarați nevinovați, după ce fătul lor născut prematur a fost găsit în congelator
31 iul 2025, 18:22
Cu geaca plină de mici, slănină și brânză, la 26 de grade! Trei români au fost prinși furând dintr-un magazin românesc din Anglia
30 iul 2025, 18:34
Accident oribil în Spania. O familie tânără, de români, și-a pierdut cei trei copii de 8 luni, 2 ani și 4 ani. Sunt trei zile de doliu în localitate
29 iul 2025, 14:36
Marea problemă a românilor din Italia: „Aici avem locuri de muncă, dar găsim foarte greu apartamente de închiriat”
28 iul 2025, 18:34
Adevărul despre întoarcerea românilor ”acasă”. Cine sunt cei care ”rămân acolo, își iau o casă, își fac un rost”. Modelul Ungariei și Poloniei
28 iul 2025, 15:41
Victor Ionescu, invitat la ”Născuți în diaspora”
28 iul 2025, 12:49
S-a aflat cum a murit românca găsită fără viață într-un apartament din Sardinia
25 iul 2025, 09:20
Gabriela Ferguson și școala românească din Cardiff: De la educația copiilor, la o rețea de sprijin pentru româncele din diaspora
24 iul 2025, 08:37
Un român a cucerit Essex-ul cu pizza făcută într-o rulotă: „Parcarea unde ne-am așezat s-a transformat într-o Mică Românie”
24 iul 2025, 08:41
Ce faci dacă pensia întârzie prea mult după ani de muncă în Italia și România? Iată cum poți verifica dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile
23 iul 2025, 12:07
De la muncitor necalificat la afacere de 7 milioane de lire sterline. Povestea incredibilă a unui român din Dej
23 iul 2025, 09:57
O româncă povestește despre munca într-un country club din America: „Nu ai voie să obosești... totul trebuie să pară perfect”
22 iul 2025, 11:02
Crima din Italia. Românca Alina a murit asfixiată. Ucigașul ei riscă închisoarea pe viață
18 iul 2025, 21:28
Cum arată sistemul de sănătate din Marea Britanie. Român: Mi-au zis că mă sună ei în vreo două luni...
18 iul 2025, 14:08
”Nici nu au mai îndrăznit să spună”. Realitatea copiilor români născuți în Italia. Ce fel de cetățeni spun că sunt
17 iul 2025, 11:55
O româncă din Italia a găsit puterea să-și denunțe fostul iubit, după ani de abuzuri și imagini intime publicate pe internet
15 iul 2025, 21:52
Record la cel mai mare festival românesc din America. Câte persoane au participat - Galerie foto
15 iul 2025, 11:39
O româncă a murit strivită de un tractor. Sistemul agricol din Italia, criticat că nu oferă siguranță muncitorilor
14 iul 2025, 20:05
Tradițiile românești, sărbătorite cu suflet la Școala Românească din Cardiff: "Vrem ca tinerii să simtă că nu sunt singuri și că rădăcinile lor contează”
14 iul 2025, 16:01
Țara în care se mută românii din Marea Britanie, cu salarii aproape triple, dar chirii cam la fel. ”Salariile nu au crescut odată cu explozia de prețuri din Londra”
14 iul 2025, 15:36
Ștefan Vișinescu, povestea unei cariere construite între ADN-ul uman și spiritul comunitar
14 iul 2025, 12:32
Școala românească EuropaNova Bruxelles: Lecții de limba română, tradiție și identitate în inima Europei (reportaj)
13 iul 2025, 13:36
Educația în limba română în diaspora: Între realitate, percepție și viitor
09 iul 2025, 14:47
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 2)
09 iul 2025, 14:16
Casa unei românce a fost incendiată în timp ce era în vacanță în Italia cu iubitul ei. Un vecin a murit
08 iul 2025, 11:45
De la manuale cărate cu valiza, la clase pline de copii: Școala Românească din Cipru, locul unde dorul de țară prinde glas (partea 1)
07 iul 2025, 14:33
Român împușcat în Italia: Trupul bărbatului a fost găsit fără viață într-o fermă
07 iul 2025, 10:57
Mii de copii români din diaspora, în tabere gratuite din România. Gheorghe Cârciu: Este un proiect care ar trebui intensificat
04 iul 2025, 14:00
Căldura face ravagii: Un muncitor român a murit după o zi în condiții extreme la muncă
03 iul 2025, 22:04
Camelia Baciu, despre identitatea copiilor români din diaspora: "Este o durere pe care o port în suflet. O bătălie" - VIDEO
02 iul 2025, 22:30
Loredana Elena Chimu a fost dată dispărută împreună cu cei doi copii ai săi minori
02 iul 2025, 22:10
Strigătul scriitoarei Cameliei Baciu, româncă din diaspora: E o durere pe care o port în suflet, o bătălie pe care o duc de ani de zile
02 iul 2025, 13:33
Limba română, între identitate și uitare: Ce aleg românii din diaspora?
22 iun 2025, 19:48
Cele mai noi știri
acum un minut
Trump este iritat de achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei și Slovaciei, susține Zelenski
acum 6 minute
Lucruri mai puțin știute despre Giorgio Armani
acum 23 de minute
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
acum 29 de minute
Regele Charles, confundat cu un restaurant chinezesc: Dezvăluirea amuzantă a fostului său majordom
acum 43 de minute
Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol
pe 4 Septembrie 2025
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
pe 4 Septembrie 2025
Kennedy Jr, audieri tensionate în Senatul SUA. Critici dure pentru scepticismul față de vaccinuri
pe 4 Septembrie 2025
Sfat pentru Mircea Badea după cazul Lasconi - Bolojan - Nicușor Dan
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Cum a fost posibilă stingerea datoriei externe în ultimul an al epocii Ceaușescu / video
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel